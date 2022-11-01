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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Закликаємо світ визнати Іран співучасником агресії проти України, - ОП

президента,оп,офіс

Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликає партнерів офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Радник зазначив: "Якщо Іран передає РФ ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста.

Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС.

Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На початку листопада Іран планує відправити Росії партію з понад 200 бойових дронів, - ГУР МО

1 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники, партію з понад 200 безпілотників відправлять вже на початку листопада.

Автор: 

Іран (2032) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+13
Я перепрошую,а Україна визнала Іран співучасником,чи вислала посла Ірану???

Чи це знову хотілки зебл..ів.
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01.11.2022 18:47
+9
А Зе-влада вже визнала Білорусь та Іран агресорами?
Оголосила їм війну?
(про те, чи оголосила війну Рашці я вже мовчу)
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01.11.2022 18:49
+9
Действия этой ******** власти привели к беспрепятственной оккупации юга севера и востока Украины, а также Запорожской АЭС. Необходимо ставить вопрос о пособничестве терроризму
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01.11.2022 19:08
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А Світ слухає та ість .
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01.11.2022 18:44 Відповісти
Є досить цікавий аспект цієї проблеми. Річ у тому що Іранські аятолли ненавидять євреїв з Ізраїлю і одночасно співпрацюють із євреями із Масковського кремля. І підняття питання по такому цікавому феномену поведінки Ірану ніяк не пахне антисемітизмом. За для створення ЯЗМЗ в боротьбі проти Ізраїлю Іран пішов на співпрацю з семітами із Маскви. Бо ніде в публікаціях не описується а чим же розраховується РФія з Іраном за поставки зі сторони останнього наступального озброєння в РФ
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01.11.2022 20:37 Відповісти
The term is "AXIS OF EVIL". The world should name it appropriately and isolate all participating countries so they rot until dead.
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01.11.2022 18:47 Відповісти
Я перепрошую,а Україна визнала Іран співучасником,чи вислала посла Ірану???

Чи це знову хотілки зебл..ів.
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01.11.2022 18:47 Відповісти
Якщо не плутаю, вже більше як місяць.
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01.11.2022 19:28 Відповісти
Спивучастником чего?Война не объявлена
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01.11.2022 20:03 Відповісти
И что? Ты не знаешь что окурок ссыкун и не может ее объявить?
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01.11.2022 23:31 Відповісти
А Зе-влада вже визнала Білорусь та Іран агресорами?
Оголосила їм війну?
(про те, чи оголосила війну Рашці я вже мовчу)
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01.11.2022 18:49 Відповісти
оголосити війну? юридично це буде капець.
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01.11.2022 18:53 Відповісти
Нападник оголошує війну. Україна ще ні на кого не нападала.
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01.11.2022 23:33 Відповісти
Зачем,они с Рацеей дружить собираются и их сырьё лохам с Запада перепродавать.
Плохой только Путин,патаму шо не дает в шоколадный глаз заглянуть
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01.11.2022 20:02 Відповісти
У чукчей бородатых выпрашивать оружие… Все что нужно знать о второй армии мира. И они с НАТО хотят воевать. Во дятлы
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01.11.2022 18:53 Відповісти
ОПа, ОПа зійшлись ..... та ....!
Опу в ....!
Окрім пістабольства, дурноватих закликів та дерібану... толку 0!
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01.11.2022 19:00 Відповісти
Но, против Израиля - вечного недруга Ирана, Украина в ООН исправно проголосовала
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01.11.2022 19:02 Відповісти
Действия этой ******** власти привели к беспрепятственной оккупации юга севера и востока Украины, а также Запорожской АЭС. Необходимо ставить вопрос о пособничестве терроризму
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01.11.2022 19:08 Відповісти
На рівні радників закликати світ, щоб визнав іран співучасником рашки мабуть не конає.
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01.11.2022 19:15 Відповісти
Только иран? А лука мудищев из бульбостана уже хороший парень и с их территории нас не бомбят?
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01.11.2022 19:27 Відповісти
та да , закликати опа вміє, а шо там з пдорасами дєрьмаком і татаровим?
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01.11.2022 19:34 Відповісти
Опа,в гостях у сказки.
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01.11.2022 19:41 Відповісти
Минулого місяця США запровадили санкції проти постачальника авіаперевезень за причетність до відвантаження іранських дронів до Росії. США також готові «орієнтуватися на виробників і замовників», які беруть участь у програмі БПЛА.

І вони відносно дешеві по 20 000 доларів кожен, порівняно з сотнями тисяч для більш досконалої зброї такого типу. Росія змогла модифікувати і ребрендингувати іранські дрони під назвою «Геран-2», керуючись системами супутникового позиціонування, такими як ГЛОНАСС, російський GPS.

Президент Ізраїлю Іссак Герцог заявив: "В черговий раз Іран доводить, що йому не можна довіряти, і де б не було вбивств, ненависті і злиднів, присутній Іран".
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01.11.2022 19:48 Відповісти
А як бути із співпрацею Ірану з євреями із Масковського кремля. Щось тут президент Герцог лукавить. Чи Берел Лазар змінив орієнтацію?
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01.11.2022 20:42 Відповісти
Якщо хакнути ГЛОНАСС, то можливо перенаправити іранські дрони прямо на кремль і Ізраїль тут може допомогти.
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01.11.2022 21:20 Відповісти
Для початку Єлдака визнайте кацапським агентом, а потім щось від інших країн вимагайте, бо виходить якось не логічно.
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01.11.2022 19:53 Відповісти
Мені цікаво , а двигуни з Мотор Січі і досі відвантажуються до Росії?
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01.11.2022 20:35 Відповісти
Головне щоб Беларусію не признали співучасником агресії, а то 3 роки роботи на Лукашенко пропадуть задарма. І для чого тоді учасників АТО в убивстві Шеремета обвинувачували?
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01.11.2022 21:37 Відповісти
це як з абромовичем, він поза санкціями, а інші пуйлівські гаманці під санкціями, білоруси не співучасники, а окуповані, а іран значить співучасник, ви там у цирку визначитеся хто є хто, поки вас не надіслали.
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02.11.2022 08:48 Відповісти
 
 