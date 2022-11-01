Закликаємо світ визнати Іран співучасником агресії проти України, - ОП
Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликає партнерів офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Радник зазначив: "Якщо Іран передає РФ ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста.
Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС.
Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно".
1 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.
Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники, партію з понад 200 безпілотників відправлять вже на початку листопада.
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Чи це знову хотілки зебл..ів.
Оголосила їм війну?
(про те, чи оголосила війну Рашці я вже мовчу)
Плохой только Путин,патаму шо не дает в шоколадный глаз заглянуть
Опу в ....!
Окрім пістабольства, дурноватих закликів та дерібану... толку 0!
І вони відносно дешеві по 20 000 доларів кожен, порівняно з сотнями тисяч для більш досконалої зброї такого типу. Росія змогла модифікувати і ребрендингувати іранські дрони під назвою «Геран-2», керуючись системами супутникового позиціонування, такими як ГЛОНАСС, російський GPS.
Президент Ізраїлю Іссак Герцог заявив: "В черговий раз Іран доводить, що йому не можна довіряти, і де б не було вбивств, ненависті і злиднів, присутній Іран".