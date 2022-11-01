Закликаємо світ визнати Іран співучасником агресії проти України, - ОП

Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликає партнерів офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Радник зазначив: "Якщо Іран передає РФ ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста.

Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС.

Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На початку листопада Іран планує відправити Росії партію з понад 200 бойових дронів, - ГУР МО

1 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники, партію з понад 200 безпілотників відправлять вже на початку листопада.