Оккупированный Северодонецк фактически живет в средневековье, - руководитель ВГА города Стрюк
У большинства жителей оккупированного Северодонецка нет ни воды, ни света, ни отопления – в городе достаточно сложная гуманитарная ситуация.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.
"Город живет довольно сложно - фактически в средневековье. Свет есть в нескольких десятках домов, а их там более семи сотен многоквартирных. Вода есть почасово. И то лишь в нескольких десятках домов старого города, частично где-то в новых районах, но не выше первого-второго. этажа. Вместе с тем, повреждена инфраструктура до такой степени, что вода не доходит до пользователей", - заявил он.
По словам Стрюка, в Северодонецке существует дефицит технической воды.
"Я уже не говорю об отоплении, которого нет и ничего оккупационными властями не было сделано. В целом гуманитарная ситуация достаточно сложная - я уже не говорю о мусоре и любых других благах цивилизации в городе", - подытожил глава ВГА города.
Пожалуйста, подождите...
гамайте-не обляпайтесь
Чому?Тому що армію знищували 30 років .Тому що за 2-3 роки ми не могли ніяк прикрити небо ППО .В нас його не було а захід просто не дав він зараз неохоче дає.І головне Рашка готувалася до війни останні 15 років.Накопичувала резерви в техніці і все було заточине для війни.Якщо хтось начинає бекати то хай відкриє карту і подивиться яка територія рашки почитає який фінансовий був у неї потенціал ,а головне час на підготовку.Але ми всі валимо на Зеленського.Навіть с тим конченим асфальтом.Так вина є в кожного президента.Але не Зеленский здавав ядерку і не зеленскій її 30 років вбивав країну і армію.А ми 30 років поносили цю країну.З нами воює орда і якби не Зеленский в тому сенсі молодість і відкритість навряче нам би захід повірив нашим продажним політикам і наврятче ми вже існували як країна .Тому хто так пише продажне путінське лайно !І прикинь я за нього не голосував але я розумію яка зараз його роль як президента,і я також розумію що ми накої коли до нього вибирали купу лайна .Тому йди на х@й !
Примеры его подлостей привести?
73% проголосувало за припинення війни і мир. Без пояснення яким способом.
Дурням втовкмачили в голови, що війна вигідна Пороху, бо він спрямовує кошти на армію, відібрав добробут в маленького вкраїнчика, опустивши гривню. Балачки, що на фронті крадуть, возять контрабанду, тощо. Згадаймо, як постійно спалахували скандали з маршрутчиками, які відмовляли військовим у проїзді, мотивуючи- я вас нікуди не посилав. Тобто хтось навмисне з допомогою ЗМІ зрощував хвилю несприйняття армії . І от настали вибори. Що ж обрали. Безпеку ? НІ.
Обрали асфальт. І мир з хутіним. Ми вже відчули, який мир він запланував.
Потому что нет репутации и доверия. К Зеленскому, властям вообще, мелким чиновникам и т.д.
И он не делает НИЧЕГО, чтобы это изменить. То, что нас еще держат на плаву, заслуга, ... чего-то, что существенно, но чего не стоит обнародовать (автору известно что именно). Поэтому, Украина победит, и не просто победит. Но для этого надо пройти путь очишения (от заразы русского-мира), вразумления (жизнь не состоит из алчности и баблонакопительства), и т.д.
Война ведется не только против дикарей из расеи (это очевидно), то и против местного жлобства всевозможных форм (которого тоже немало).
Числа, 14 глава.
да разваливали ударными темпами Но Порох возродил армию и к счастью зэ-иуда не смог ее добить хотя силы были брошены огромные И теперь малороса спасает только теле-марафон и глупость мудрого нарита иначе он давно бы висел на фонаре вместе с ермаковским фсбэшным кодлом
- А вот если-бы ваши "нацики" не сапративлялись-бы и сдались, как в Крыму - жили-бы сейчас мирно одной страной!"
На питання: " А вы нас спросили - "Хотим-ли мы с вами жить одной страной?!" отримав відповідь: "А как-же иначе?!" Тобто в Росії люди навіть не задумуються над тим, щоб отримать якусь згоду на їх "хотєлки"!
Те ж саме я почув від однієї пари пенсіонерів під час блокади - коли нас обстрілювали гаубиці і "Гради" з "Іскандерами" і бомбили літаки
І зараз в окупованих районах звучить та сама теза: "Винаваты "хахлы"! Это ани сапративляются и мы вынуждены стрелять в атвет!"
І дехто з ними погоджується! Прямо класика: "Если-бы потерпевшая не сапративлялась - мне не пришлось-бы её бить, прежде чем изнасиловать!"
Так живе вся рашка за виключенням кількох великих міст.
Ти вже як хочеш "висраться", то хоч штани спускай перед цим! А то - "серонув" і прямо собі в штани!
?
Да потому и устраивает,что продаст и мать родную.И если по закону Украину нельзя официально сдать,то этот найдёт как"закончить" войну,капитуляцией.
в нужное русло.
Одна Зима без отопления,электричества и воды в Киеве создаст необходимую Вовусе волю и он об этом знает
Не даёте мне напрямую договорняк сделать,подготовим вашу волю.
Ми ж не йолопи якісь.
Навпаки наростатиме бажання знищити кацапню ВСЮ