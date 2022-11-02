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Луганщина (6429) Северодонецк (532) инфраструктура (247)

Оккупированный Северодонецк фактически живет в средневековье, - руководитель ВГА города Стрюк

сєверодонецьк

У большинства жителей оккупированного Северодонецка нет ни воды, ни света, ни отопления – в городе достаточно сложная гуманитарная ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Город живет довольно сложно - фактически в средневековье. Свет есть в нескольких десятках домов, а их там более семи сотен многоквартирных. Вода есть почасово. И то лишь в нескольких десятках домов старого города, частично где-то в новых районах, но не выше первого-второго. этажа. Вместе с тем, повреждена инфраструктура до такой степени, что вода не доходит до пользователей", - заявил он.

По словам Стрюка, в Северодонецке существует дефицит технической воды.

"Я уже не говорю об отоплении, которого нет и ничего оккупационными властями не было сделано. В целом гуманитарная ситуация достаточно сложная - я уже не говорю о мусоре и любых других благах цивилизации в городе", - подытожил глава ВГА города.

Читайте: Российские захватчики заминировали все окрестности Северодонецка, готовятся к обороне, - мэр Стрюк
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Топ комментарии
+28
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02.11.2022 02:59
+22
Коли я бачу такі коментарії я чітко розумію що їх пише дебіл.і кончене бидло
Чому?Тому що армію знищували 30 років .Тому що за 2-3 роки ми не могли ніяк прикрити небо ППО .В нас його не було а захід просто не дав він зараз неохоче дає.І головне Рашка готувалася до війни останні 15 років.Накопичувала резерви в техніці і все було заточине для війни.Якщо хтось начинає бекати то хай відкриє карту і подивиться яка територія рашки почитає який фінансовий був у неї потенціал ,а головне час на підготовку.Але ми всі валимо на Зеленського.Навіть с тим конченим асфальтом.Так вина є в кожного президента.Але не Зеленский здавав ядерку і не зеленскій її 30 років вбивав країну і армію.А ми 30 років поносили цю країну.З нами воює орда і якби не Зеленский в тому сенсі молодість і відкритість навряче нам би захід повірив нашим продажним політикам і наврятче ми вже існували як країна .Тому хто так пише продажне путінське лайно !І прикинь я за нього не голосував але я розумію яка зараз його роль як президента,і я також розумію що ми накої коли до нього вибирали купу лайна .Тому йди на х@й !
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02.11.2022 03:12
+21
коли почуєте скиглення про недостатню підтримку, просто згадайте ось це ...
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02.11.2022 04:54
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Телемарафєт - це ментальне середньовіччя.
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02.11.2022 02:06 Ответить
а що, крім занепаду і деградації ці свокодрочери можуть запропонувати?
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02.11.2022 02:11 Ответить
це розплата за риговский с"езд
гамайте-не обляпайтесь
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02.11.2022 04:18 Ответить
а де воно взагалі є, те опалення...
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02.11.2022 02:40 Ответить
Як він взагалі тепер може жити, коли з нього виїхало понад 90% жителів? Повертатись їм тепер фізично немає куди через тотальне знищення інфраструктури до війни цього дуже урбанізованого і комфортного для мешканців міста.
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02.11.2022 02:51 Ответить
может у мамы римы пусть поселятся?
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02.11.2022 04:22 Ответить
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02.11.2022 02:59 Ответить
Коли я бачу такі коментарії я чітко розумію що їх пише дебіл.і кончене бидло
Чому?Тому що армію знищували 30 років .Тому що за 2-3 роки ми не могли ніяк прикрити небо ППО .В нас його не було а захід просто не дав він зараз неохоче дає.І головне Рашка готувалася до війни останні 15 років.Накопичувала резерви в техніці і все було заточине для війни.Якщо хтось начинає бекати то хай відкриє карту і подивиться яка територія рашки почитає який фінансовий був у неї потенціал ,а головне час на підготовку.Але ми всі валимо на Зеленського.Навіть с тим конченим асфальтом.Так вина є в кожного президента.Але не Зеленский здавав ядерку і не зеленскій її 30 років вбивав країну і армію.А ми 30 років поносили цю країну.З нами воює орда і якби не Зеленский в тому сенсі молодість і відкритість навряче нам би захід повірив нашим продажним політикам і наврятче ми вже існували як країна .Тому хто так пише продажне путінське лайно !І прикинь я за нього не голосував але я розумію яка зараз його роль як президента,і я також розумію що ми накої коли до нього вибирали купу лайна .Тому йди на х@й !
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02.11.2022 03:12 Ответить
Ты туда же. Вина Зеленского тоже немала. И если он сейчас выкручивается, то незачем было в это положение попадать. Как и Порошенку.
Примеры его подлостей привести?
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02.11.2022 03:17 Ответить
ППО в нас не було купити нам би його не дали максимум на той час дали розтянути на 20 років.Наші танкові бригади не мали того потенціалу проти такої орди.Не кажучи про зброю роти танків а авіацію мовчу.Наша зброя закінчилася після Київської операції далі все !Пусто !Наші склади знищували ще при Пороху ціленаправлено бо там був калібр снаряду під наші пушки.Ми цього не розуміли.Але сценарій вже був запущений.Навіть при його каденції ми б не вспіли ракетну программу довести до ладу.По нам вже влупили 4500 тис ракет.Ми зараз воюємо зброєю світу бо в нас її просто НЕМАЄ ! Дивлюс на речі реально.Якби на його місці був хтось інший нам би не допомогли бо своєю корупцією і брехнею ми відлякали всіх.Всі хто думає що при такій корупції і розвалу Зеленский мог щось вдіяти або ідіоти або наївні ідіоти.Маховик війни був запущений ще при Пороху.І ця війна готувалася давно.Він Зеленский накосячив питань немає буде в свій час відповідати але по факту наша країна фінансово і армія держиться за рахунок фінансів заходу США і також постачання зброї а головне нашим воїнам.Тому що він там не всіп не зробив наразі на це все НАСРАТИ !Йде війна і зараз головне що зараз !
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02.11.2022 03:27 Ответить
.маховик війни почав розкручуватися при Янеку... Порох цей маховик призупинив... Зеленський цей маховик розкрутив! Щоб Ви там не писали..з викриками..** ..якби не Зеленський... і щось про накосячив** зостається одне!!! Зеленський з першого дня своєї каденнції почав розвалювати державу!! Ті хто служив у той час у ЗСУ дуже добре відчули..що до влади прийшов ворог..який не стидаючись почав гробити армію... Ви можете верещати що хочете. Розповідати про тридцятилітній бардак.. розвал... та інше! Все що Ви написали нівелюється Вашими недолугими тезами ** ..якби не Зеленський..то хто?** Ви там щось бовкнули про авіацію...? Так от..шановний!! Яка б вона не була слаба..у відношенні до рашкиної..але до каденції Зепогані з 2014 вона дуже активно відновлювалась. Ваші недолугі...**нічого не дали б... не будо б ** це свідоцтво повного нерозуміння і незнання ситуації! Як би Ви знали..що Зелений на початку 2020 року заклав план СКОРОЧЕННЯ!!! ?? бойових авіаційних підрозділів ЗСУ..і скоротив кілька одиниць... Якби Ви знали..що з серпня 2020 року у підрозділи ВПС ВСУ перестали постачать паливо ..та почалося масове звільнення льотного складу...Ви б свою дику маячню про Зеленського тут ніколи б не написали. І останне! Сьогоднішня ситуація..це ПРЯМИЙ НАСЛІДОК виборів весни 2019 року. !!!
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02.11.2022 07:53 Ответить
Не лише Зеленський.
73% проголосувало за припинення війни і мир. Без пояснення яким способом.
Дурням втовкмачили в голови, що війна вигідна Пороху, бо він спрямовує кошти на армію, відібрав добробут в маленького вкраїнчика, опустивши гривню. Балачки, що на фронті крадуть, возять контрабанду, тощо. Згадаймо, як постійно спалахували скандали з маршрутчиками, які відмовляли військовим у проїзді, мотивуючи- я вас нікуди не посилав. Тобто хтось навмисне з допомогою ЗМІ зрощував хвилю несприйняття армії . І от настали вибори. Що ж обрали. Безпеку ? НІ.
Обрали асфальт. І мир з хутіним. Ми вже відчули, який мир він запланував.
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02.11.2022 09:07 Ответить
Ні чоловіче. Це ми робили, це ми голосували за придурків у владі.
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02.11.2022 03:27 Ответить
Саме так !
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02.11.2022 03:29 Ответить
а виноваты в чем в том что зэ-иуда вор и предатель?ну так пусть каждый несёт ответственность -а именно избератель -моральную а вор-предатель зэ-иуда -уголовную
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02.11.2022 04:45 Ответить
коли почуєте скиглення про недостатню підтримку, просто згадайте ось це ...
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02.11.2022 04:54 Ответить
Саме огидне в нашему буденні те, що все оце лайно залишається при владі вісім місяців війни і надалі.
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02.11.2022 05:18 Ответить
огидніше те, що вся зєсрань з вру, суди, 23.02. здриснула подалі і чекала розвітку подій
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02.11.2022 07:56 Ответить
Та нє, деякі просто купили нові тухлі і чекали, коли переобуватися.
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03.11.2022 19:20 Ответить
На войне, как и в бизнесе, главное это не станки или танки, главное - репутация и доверие. К Зеленскому нет ни того, ни другого. Поэтому и дают оружие под строгим контролем и по капле.
Потому что нет репутации и доверия. К Зеленскому, властям вообще, мелким чиновникам и т.д.
И он не делает НИЧЕГО, чтобы это изменить. То, что нас еще держат на плаву, заслуга, ... чего-то, что существенно, но чего не стоит обнародовать (автору известно что именно). Поэтому, Украина победит, и не просто победит. Но для этого надо пройти путь очишения (от заразы русского-мира), вразумления (жизнь не состоит из алчности и баблонакопительства), и т.д.
Война ведется не только против дикарей из расеи (это очевидно), то и против местного жлобства всевозможных форм (которого тоже немало).
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02.11.2022 03:42 Ответить
Якщо коротко-Україна ПОВИННА пройти свій шлях в пустелі, як Мойсей водив євреїв...пройти шлях очищення
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02.11.2022 04:36 Ответить
Моисей водил мой народ по пустыне не просто так. И в Торе, четко сказано, ПОЧЕМУ он это сделал.
Числа, 14 глава.
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02.11.2022 04:45 Ответить
піх@й.
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02.11.2022 07:59 Ответить
ракетную програму уничтожил зэ-лупа а так же разминировал границу и Чонгар хотя знал Иуда о нападении кацапов !знал гнида малороская иуда!но брехал про шашлыки не объясняя доверчивому лохторату что шашлыки будут из них...предатель угробил десятки тысяч украинцев и сдал 20% укр.территорий А теперь шваль продажная сексоты расказывают про -это все до него развалили...
да разваливали ударными темпами Но Порох возродил армию и к счастью зэ-иуда не смог ее добить хотя силы были брошены огромные И теперь малороса спасает только теле-марафон и глупость мудрого нарита иначе он давно бы висел на фонаре вместе с ермаковским фсбэшным кодлом
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02.11.2022 04:31 Ответить
"Враховуючи, що я зупинив усі ракетні програми України, нам нема чим відповісти" - Vолодимир https://twitter.com/hashtag/Z%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Zеленський

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02.11.2022 04:59 Ответить
Називати "відкритістю" монопольний телемарафєт з промосковськими москворотими журнашлюшками здатен лише імбецил.
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02.11.2022 04:48 Ответить
Гарна "пісня"! Якщо вже не вдається відмить "Блазню" сраку до блиску(надто гімна багато) - хоч спробуємо показать що у всіх його попередників теж задниця була "засрана"! Прямо "в стрибку перевзуваєтеся"!
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02.11.2022 04:58 Ответить
Чуєш клоун а ти де був? Патєрпіллєрствуєш патріотично зараз?
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02.11.2022 05:25 Ответить
Вибачте,але 3 роки бездіяльності не помякшує вину Зеленського. Усе зроблене до нього для Армії було знищено. Не потрібно писати про 30 років, це учора,а ви дивіться на сьогодні, а воно і надалі асфальтове віщательне
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02.11.2022 07:12 Ответить
Пані! Про яку БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ Ви пишете? Мова про ЗЛОЧИННІ ДІЇ..!! Якби земразота нічого не робила..то це б ще було б півбіди. Вона свідомо шкодила і свідомо діяла!
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02.11.2022 08:00 Ответить
Да. Чого вартує лише озброєння авіації ворожої армії.
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02.11.2022 08:52 Ответить
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02.11.2022 04:46 Ответить
І головна аргументація у кацапських пропагандонів звучить так, як її озвучила родичка моєї дружини з Росії ще весною 2014 року:
- А вот если-бы ваши "нацики" не сапративлялись-бы и сдались, как в Крыму - жили-бы сейчас мирно одной страной!"
На питання: " А вы нас спросили - "Хотим-ли мы с вами жить одной страной?!" отримав відповідь: "А как-же иначе?!" Тобто в Росії люди навіть не задумуються над тим, щоб отримать якусь згоду на їх "хотєлки"!
Те ж саме я почув від однієї пари пенсіонерів під час блокади - коли нас обстрілювали гаубиці і "Гради" з "Іскандерами" і бомбили літаки
І зараз в окупованих районах звучить та сама теза: "Винаваты "хахлы"! Это ани сапративляются и мы вынуждены стрелять в атвет!"
І дехто з ними погоджується! Прямо класика: "Если-бы потерпевшая не сапративлялась - мне не пришлось-бы её бить, прежде чем изнасиловать!"
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02.11.2022 05:16 Ответить
..ще одна *класика* чутна зараз з Мелітополя! Прийде ЗСУ... почнуться бої.. розібьють місто... не буде світла...води..як зараз у Києві... Нащо це нам... І повірте..це не одинока думка... Більш ніж 37 тисяч отриманих паспортів... І що далі з цією мразотою робити..!!??
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02.11.2022 08:07 Ответить
"Руській мір" прийшов, нічого дивного.
Так живе вся рашка за виключенням кількох великих міст.
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02.11.2022 06:11 Ответить
Ігорьок! А який стосунок "шоколадний" має зараз до управління державою та до енергетичного комплексу України? І там, і там керують зараз ті люди, які його ненавидять!
Ти вже як хочеш "висраться", то хоч штани спускай перед цим! А то - "серонув" і прямо собі в штани!
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02.11.2022 06:52 Ответить
Інша справа зеля. Купував те саме вугілля, тільки в цапів і за більшою ціною
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02.11.2022 07:35 Ответить
Вы думаете почему Зарад устраивает Зе,неужели они не видят,что это за....
?
Да потому и устраивает,что продаст и мать родную.И если по закону Украину нельзя официально сдать,то этот найдёт как"закончить" войну,капитуляцией.
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02.11.2022 07:04 Ответить
Міркування хибне про користь чиновника оп для Європи, та і розумові здібності не прибільшуйте. Його бажання ніщо з волею України.
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02.11.2022 07:16 Ответить
Так волю Украины до весны направят
в нужное русло.
Одна Зима без отопления,электричества и воды в Киеве создаст необходимую Вовусе волю и он об этом знает
Не даёте мне напрямую договорняк сделать,подготовим вашу волю.
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02.11.2022 07:44 Ответить
Напевне не спрямують. Перетерпіти зиму, щоб потім здатись ?
Ми ж не йолопи якісь.
Навпаки наростатиме бажання знищити кацапню ВСЮ
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02.11.2022 09:00 Ответить
А що це перша така зима? 2014 нічого не говорить? Прийшла на спогад зима при Юлі,коли світло виключали регулярно і температура квартири становила близько 17 градусів тепла. Україна вистоїть,а ви коментуйте краще писькова
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02.11.2022 10:03 Ответить
 
 