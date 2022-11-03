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ранение (3359) смерть (9178) Тимошенко Кирилл (432)

За прошедшие сутки Россия убила 10 гражданских, 16 ранены, - ОП. ИНФОГРАФИКА

По данным областных военных администраций, за минувшие сутки в Украине погибли 10 мирных жителей. Еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор НЕТ.

"Донецкая область – 8 погибших (в т.ч. выявлено 4 убитых ранее), 5 раненых. Харьковская область – 2 погибших (в т.ч. 1 на мине), 7 раненых (в т.ч. 1 на мине). Херсонская область – 4 раненых", - говорится в сообщении.

Смотрите: За прошедшие сутки Россия убила девять гражданских, 19 – ранены. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки Россия убила 10 гражданских, 16 ранены, - ОП 01
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почему диктатура опасна?
ну вот - ублюдку и так все равно что в Ичкерии натворил, вот и продолжает, спасиб* Обамка.
перегрузка, ублюдок.
так что теперь опять - взрастили Китай и разруливать не получится. Арахам.и.я, привет, ... ну например - гнида., с паспортом
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03.11.2022 11:01 Ответить
А ему приглашение в Индонезию на двадцатку. Мир , ты что трахнулся?
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03.11.2022 11:19 Ответить
 
 