За прошедшие сутки Россия убила 10 гражданских, 16 ранены, - ОП. ИНФОГРАФИКА

По данным областных военных администраций, за минувшие сутки в Украине погибли 10 мирных жителей. Еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор НЕТ.

"Донецкая область – 8 погибших (в т.ч. выявлено 4 убитых ранее), 5 раненых. Харьковская область – 2 погибших (в т.ч. 1 на мине), 7 раненых (в т.ч. 1 на мине). Херсонская область – 4 раненых", - говорится в сообщении.

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