РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7451 посетитель онлайн
Новости Война
9 603 26
Киев (24766) ВСУ (6275)

Громов о возможном наступлении россиян на Киев: ВСУ постараются опередить противника

зсу

Украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможному повторному наступлению россиян на Киев. Оборонные рубежи строят не только в пределах Киева, но и по всем направлениям, где угроза остается реальной.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию", - сказал он.

Высказываясь по поводу оповещения населения о наступлении противника, Громов констатировал, что, конечно, это не будет ни для кого тайна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей. ФОТОрепортаж

"Но мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", - подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Тут все просто, або ми йдемо в РФ, або з часом РФ знову прийде убивати наших дітей...
показать весь комментарий
03.11.2022 13:21
+17
Так але ядерку ніхто не відміняв, нажаль. Але я бачу декілька шляхів закінчення війни. 1. Ми викидаємо мокш з нашої території. Підписуємо з ними "мирний" договір( це звісно при умові що вони будуть розгромлені економічно. А м'яса для війни вони знайдуть.) Щоб виграти час. І під шумок застрибнути в НАТО. Цей шлях важкий і має багато але. Але для мене він самий вірогідний. 2. Це ми викидаємо мокш з нашої території. А якщо НАТО починає тягнути лямку, що в принципі дуже можлива ситуація. Шукаємо в кого купити ядерну зброю. І отримуємо звісно санкції і тд. Але тоді ми захищені.
Інші шляхи, мені здається, приречені на провал. Без допомоги заходу ми не зможемо виграти. Бо елементарна корупція все їсть... зе = коломойша = корупція. Ця формула нажаль працює аж гай шумить.
показать весь комментарий
03.11.2022 13:32
+13
Myślę, że rosja nie ma już wystarczających sił, żeby przeprowadzić atak na Kijów. Chcą tylko trzymać większą liczbę armii ukraińskiej na północy. Prawie na pewno po 8 miesiącach strzelania i tracenia sprzętu nie mają już możliwości uzupełnień. Mają ludzi i psychopatę, który ich wysyła na front, ale to nie jest już ta armia co w lutym. Ukraina zwycięży, to będzie krwawe zwycięstwo, ale Wolność będzie Wam smakować jak nigdy. Chwała Ukrainie
показать весь комментарий
03.11.2022 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут все просто, або ми йдемо в РФ, або з часом РФ знову прийде убивати наших дітей...
показать весь комментарий
03.11.2022 13:21 Ответить
Так але ядерку ніхто не відміняв, нажаль. Але я бачу декілька шляхів закінчення війни. 1. Ми викидаємо мокш з нашої території. Підписуємо з ними "мирний" договір( це звісно при умові що вони будуть розгромлені економічно. А м'яса для війни вони знайдуть.) Щоб виграти час. І під шумок застрибнути в НАТО. Цей шлях важкий і має багато але. Але для мене він самий вірогідний. 2. Це ми викидаємо мокш з нашої території. А якщо НАТО починає тягнути лямку, що в принципі дуже можлива ситуація. Шукаємо в кого купити ядерну зброю. І отримуємо звісно санкції і тд. Але тоді ми захищені.
Інші шляхи, мені здається, приречені на провал. Без допомоги заходу ми не зможемо виграти. Бо елементарна корупція все їсть... зе = коломойша = корупція. Ця формула нажаль працює аж гай шумить.
показать весь комментарий
03.11.2022 13:32 Ответить
Час показав що Україні не слід очікувати вирішальну допомогу. Немає вибору крім знищити корупцію і повернути ядерний статус. Так будуть санкції але не буде Україна знищена як Держава а якщо прийде етап ядерної війни буде чим відповідати. Без цього Україну заженуть у глухий кут...Треба чітка своя концепція і реальні дії. Слова, балаканина давно нікого не інтересуют.
показать весь комментарий
03.11.2022 13:46 Ответить
Так а хто буде боротися з корупцією?! Ось зараз під виглядом боротьби з колоборантами, віджимають бізнес. Не просто у власність країни. А воно йде у приватні руки. І що, хтось щось робить?! Депутати приймають закони які спрощують диктатуру. І що?! Всі плескають в долоні, відмовляючись думати і покірно йдуть у нове ярмо...
показать весь комментарий
03.11.2022 13:58 Ответить
Якщо є кому воювати значить є люди котрі знищать це ярмо. Інакше ця війна і наслідки без покарання і знову все повернеться. Зло повино бути покаране все просто і цього принципу треба дотримуватися реальним ділом і кінцевими наслідками.
показать весь комментарий
03.11.2022 14:17 Ответить
Так і буде далі. Зараз за кордон втікли ті в кого були зав'язки на кордоні і ті хто вже працював по Польщах і Чехіях. Також дуже багато сепарні і колаборантів з українським паспортом повтікали як біженці різними шляхами.
В Україні лишились умовно кажучи:
- патріоти що на Майдані відстояли демократичний вібір і які проти корупції ЗЕлених антимайданівців,
і - залишилась більшість пересічних, що дивляться марафон брехні, голосують по приколу, і їх все влаштовує навіть зараз, вони не бачать і не розуміють помилок і шкідництва влади.
Перші після війни поїдуть закордон, бо більшість їх зараз або на фронті або волонтерить. Але з них влада ліпить ворогів, зрадойобів, і обзиває русньою.
Для других, квартал після перемоги випустить кіно про ЗЕмаршала перемоги, і що вони готувались із Хомчаком і Тараном до війни, а злі зраднюки і порошенко їм заважали всі три роки. Оця більшість теж частково лишиться в Україні, і їх буде більшість. Само собою, ніяких Майданів вони робити не здатні бо насправді є вчорашніми малоросами що обирали банду яника, але потім натягли вишиванки- вже коли "перші" зробили без них брудну роботу і вигнали банду... Отож мої прогнози невтішні
показать весь комментарий
03.11.2022 15:25 Ответить
Колись військовим набридне це злодійство, і буде хунта. Надто великі жертви, щоб терпіти мародерів на шиї України.
показать весь комментарий
03.11.2022 13:48 Ответить
А крім військових у нас рішення ніхто не здатен приймати?! Ось побачите. Якщо хтось із військових стане загрозою то його приберуть. Олігархат не дозволить. Знищать чисто юридично. Тим паче весь адмін. ресурс у олігархату. У нас є мафія. Вона керує країною. Дуже багато військових, волонтерів які постраждали від того після 2014. Але народу насрати. Він зайняти і "устал от войны", короче не до того. А кістяк мафії у владі це сам "мудрий нарід". І я дивлюсь що навіть війна не змінила це.
показать весь комментарий
03.11.2022 14:08 Ответить
Це у тому разі, коли військові не є кастою (в сенсі солідарности). Донедавна українські військові справді не були кастою. Війна викристалізує цей важливий прошарок суспільства, і знищити значну фігуру з військових буде вже не так просто. Час покаже.
показать весь комментарий
03.11.2022 14:17 Ответить
Я про це давно кажу що Україна воює з хвостом дракона...Сердце дракона не там!
показать весь комментарий
03.11.2022 14:22 Ответить
Мля. Треба було прямо сказати "Це ОЗНАЧАЄ, що ми БУДЕМО вести бойові дії на территорії республіки білорусь". годі соромитися
показать весь комментарий
03.11.2022 13:24 Ответить
не возможно воевать только на своей территории - увы... надо наносить упреждающие удары..это касается и Приднестровья....
показать весь комментарий
03.11.2022 13:30 Ответить
Myślę, że rosja nie ma już wystarczających sił, żeby przeprowadzić atak na Kijów. Chcą tylko trzymać większą liczbę armii ukraińskiej na północy. Prawie na pewno po 8 miesiącach strzelania i tracenia sprzętu nie mają już możliwości uzupełnień. Mają ludzi i psychopatę, który ich wysyła na front, ale to nie jest już ta armia co w lutym. Ukraina zwycięży, to będzie krwawe zwycięstwo, ale Wolność będzie Wam smakować jak nigdy. Chwała Ukrainie
показать весь комментарий
03.11.2022 13:33 Ответить
Zgadzam sie,techniki tam niezbyt duzo,ale i my tez nie mamy zbyt wiele.A co do wojakow,to baby jeszcze narodza...
показать весь комментарий
03.11.2022 13:38 Ответить
Цікаво, але ніфіга не зрозуміло.
показать весь комментарий
03.11.2022 13:41 Ответить
Таки так
показать весь комментарий
03.11.2022 13:47 Ответить
Dopóki będzie produkcja rakiet, wojna nigdzie nie pójdzie...
показать весь комментарий
03.11.2022 13:50 Ответить
Я так розумію, саме для захисту земарадьори в Чорнобильській зоні по новій асфальтують дороги?
показать весь комментарий
03.11.2022 13:37 Ответить
Маленький город Авдеевку крысы путлера берут девятый год...Киев за два дня курица кремля Симоньян шептала...типа вторая армия Третьего мира...🤣🦍🦍🦍
показать весь комментарий
03.11.2022 13:40 Ответить
Фишка в том,что если украинские войска перейдут границы рабZeи или БелоРашки ,то они станут захватчиками чужой территории...,а це як кажуть у НАТО, зовсім інша парадигма...
показать весь комментарий
03.11.2022 13:49 Ответить
Якби білоруси напали на умовних поляків, ті уже були б Мінську на наступний день. А нам уготована роль тєрпіл. Навіть а
показать весь комментарий
03.11.2022 14:09 Ответить
Навіть по білоруських аеродромах влупити не дозволено
показать весь комментарий
03.11.2022 14:11 Ответить
Да! Ні шагу вперед...
показать весь комментарий
03.11.2022 15:46 Ответить
Військові дії на території Білорусі повинні вести.Нас що нічого ненавчила війна?Воювати потрібно на території противника, а не на своїй.Скільки можна це повторювати.інакше ми робимося жертвою і загибель мирного населення і інфраструктури.Годі нести маячню про захист кордонів і тільки.
показать весь комментарий
03.11.2022 16:52 Ответить
 
 