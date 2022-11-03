Громов о возможном наступлении россиян на Киев: ВСУ постараются опередить противника
Украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможному повторному наступлению россиян на Киев. Оборонные рубежи строят не только в пределах Киева, но и по всем направлениям, где угроза остается реальной.
Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию", - сказал он.
Высказываясь по поводу оповещения населения о наступлении противника, Громов констатировал, что, конечно, это не будет ни для кого тайна.
"Но мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", - подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Інші шляхи, мені здається, приречені на провал. Без допомоги заходу ми не зможемо виграти. Бо елементарна корупція все їсть... зе = коломойша = корупція. Ця формула нажаль працює аж гай шумить.
В Україні лишились умовно кажучи:
- патріоти що на Майдані відстояли демократичний вібір і які проти корупції ЗЕлених антимайданівців,
і - залишилась більшість пересічних, що дивляться марафон брехні, голосують по приколу, і їх все влаштовує навіть зараз, вони не бачать і не розуміють помилок і шкідництва влади.
Перші після війни поїдуть закордон, бо більшість їх зараз або на фронті або волонтерить. Але з них влада ліпить ворогів, зрадойобів, і обзиває русньою.
Для других, квартал після перемоги випустить кіно про ЗЕмаршала перемоги, і що вони готувались із Хомчаком і Тараном до війни, а злі зраднюки і порошенко їм заважали всі три роки. Оця більшість теж частково лишиться в Україні, і їх буде більшість. Само собою, ніяких Майданів вони робити не здатні бо насправді є вчорашніми малоросами що обирали банду яника, але потім натягли вишиванки- вже коли "перші" зробили без них брудну роботу і вигнали банду... Отож мої прогнози невтішні