Громов о возможном наступлении россиян на Киев: ВСУ постараются опередить противника

Украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможному повторному наступлению россиян на Киев. Оборонные рубежи строят не только в пределах Киева, но и по всем направлениям, где угроза остается реальной.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию", - сказал он.

Высказываясь по поводу оповещения населения о наступлении противника, Громов констатировал, что, конечно, это не будет ни для кого тайна.

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"Но мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", - подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.