Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей. ФОТОрепортаж

Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Должная инженерная подготовка позиций является одним из важнейших факторов обороны и успешного уничтожения противника.

Об этом в телеграме сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, предпринимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь производим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Кроме этого, наращиваем фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа. Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", - отметил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Отмечается, что вокруг Киева создается система многоэшелонированной обороны путём наращивания районов рубежей и позиций. Работа над их улучшением вместе с подчиненными не прекращается.

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