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Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей. ФОТОрепортаж

Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Должная инженерная подготовка позиций является одним из важнейших факторов обороны и успешного уничтожения противника.

Об этом в телеграме сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, предпринимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь производим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Кроме этого, наращиваем фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа. Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", - отметил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Отмечается, что вокруг Киева создается система многоэшелонированной обороны путём наращивания районов рубежей и позиций. Работа над их улучшением вместе с подчиненными не прекращается.

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Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей 01
Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей 02
Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей 03
Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей 04
Вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей 05

Киев (25571) оборона (5212)


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Топ комментарии
+19
насамперед, завдяки відвертому саботажу і зраді зі сторони зе влади !!!

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02.11.2022 16:10
+15
1. На дворі ХХІ сторіччя - засоби зв*язку інші.
2. Крім того, перша хвиля наступу дійшла до Києва тільки завдяки безалаберності Зе*влади перед війною. Що заважало провести елементарну підготовку захисних рубежів у 21 році ??
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02.11.2022 16:03
+14
зе-мразь строил дороги для руских танков, разменировал ченгар, сдал юг, мариуполь, по указки некого патрубка в Омане. Зе-власть не была безалаберной. они это спецом все делали. И если бы не Порохоботы, если бы они не взяли оружие, то все было бы очень плохо!!!
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02.11.2022 16:05
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дивлюся я на це все... Добре, але розумієш, що Київ тепер на довгі роки стає прифронтовим містом, явно не комфортним для зростання малих дітей. Сумно це
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02.11.2022 15:49 Ответить
на місці влади я б переніс, до закеінченння війни, столицю країни, наприклад у Львів, Ів.Франківськ, Чернівці, Ужгород ...
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02.11.2022 15:52 Ответить
А чому не в Жмеринку?
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02.11.2022 15:55 Ответить
в Краков
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02.11.2022 16:30 Ответить
1. На дворі ХХІ сторіччя - засоби зв*язку інші.
2. Крім того, перша хвиля наступу дійшла до Києва тільки завдяки безалаберності Зе*влади перед війною. Що заважало провести елементарну підготовку захисних рубежів у 21 році ??
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02.11.2022 16:03 Ответить
"захисних рубежів"? тут свідомо розміновуються мости і шляхи, а ви про побудову "захисних рубежів"
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02.11.2022 16:05 Ответить
+5
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02.11.2022 16:07 Ответить
зе-мразь строил дороги для руских танков, разменировал ченгар, сдал юг, мариуполь, по указки некого патрубка в Омане. Зе-власть не была безалаберной. они это спецом все делали. И если бы не Порохоботы, если бы они не взяли оружие, то все было бы очень плохо!!!
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02.11.2022 16:05 Ответить
+5
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02.11.2022 16:08 Ответить
насамперед, завдяки відвертому саботажу і зраді зі сторони зе влади !!!

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02.11.2022 16:10 Ответить
і все ... після війни прикриються колективною відповідальністю (безвідповідальністю) - рішенням ВР
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02.11.2022 17:21 Ответить
краще взагалі розігнати, тоді москалі ************ і не будуть знати що захоплювати?
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02.11.2022 16:04 Ответить
ні !!! влада має бути в України, але проукраїнська і з українців !!!
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02.11.2022 16:11 Ответить
цікаво, міста-супутники знаходяться за цими захисними спорудами, чи перед і, знову, розрахунок на те, що москальня завалить у Бучу, Гостомель та Ірпінь і буде там задовільняти свою жагу до вбивств?
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02.11.2022 15:50 Ответить
Інакше кажучи є велика ймовірність оборони Києва.
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02.11.2022 15:50 Ответить
Знову інформаційна тиша,"щоб не було паніки"?
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02.11.2022 15:54 Ответить
за півроку можна було б і щось із бетону
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02.11.2022 15:59 Ответить
а как же мы тогда асфальт будем ложить, если деньги уйдут на бетон?
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02.11.2022 16:03 Ответить
Точно, там уже забетонированные ротные опорные пункты, подготовленные к долговременной обороне, должны быть готовы, а не эти брёвна в песке, как на фото. Остаётся наивно надеяться что нам показывают дезинформацию
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02.11.2022 16:05 Ответить
100 % деза
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02.11.2022 16:07 Ответить
жодного доту, тільки дзоти. На дорогах зручніще красти, на вогневих точках якось незручно
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02.11.2022 16:08 Ответить
якусь халабуду з гавна та палок зелені воровити потвори називають посиленням обороних рубежів....туди ціх падлюк повкидати коли ворог піде....
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02.11.2022 16:47 Ответить
Здаєте північ київської області знову? На поталу ворогові? А не краще б було людям зброю роздати та хоча з пару разів зібрати на навчання?
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02.11.2022 16:48 Ответить
Грустно понимать , что основной враг сидит у нас во власти! Именно благодаря дебильности наших властей , коррумпированности , ***** решился на войну! Если бы мы были сильными , хрен бы кто на нас напал!!!
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03.11.2022 10:41 Ответить
 
 