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Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів. ФОТОрепортаж

Триває вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці. Належна інженерна підготовка позицій є одним із найважливіших факторів оборони та успішного знищення противника.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

"Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу. Крім цього, нарощуємо фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ", - зазначив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зазначається, що навколо Києва створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій. Робота над їхнім покращенням разом з підлеглими не припиняється.

Також читайте: У Києві вдосконалюють оборонні рубежі та систему ППО, - голова КМВА Попко

Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів 01
Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів 02
Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів 03
Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів 04
Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів 05

Автор: 

Київ (19524) оборона (4790)


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Топ коментарі
+19
насамперед, завдяки відвертому саботажу і зраді зі сторони зе влади !!!

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02.11.2022 16:10
+15
1. На дворі ХХІ сторіччя - засоби зв*язку інші.
2. Крім того, перша хвиля наступу дійшла до Києва тільки завдяки безалаберності Зе*влади перед війною. Що заважало провести елементарну підготовку захисних рубежів у 21 році ??
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02.11.2022 16:03
+14
зе-мразь строил дороги для руских танков, разменировал ченгар, сдал юг, мариуполь, по указки некого патрубка в Омане. Зе-власть не была безалаберной. они это спецом все делали. И если бы не Порохоботы, если бы они не взяли оружие, то все было бы очень плохо!!!
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02.11.2022 16:05
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дивлюся я на це все... Добре, але розумієш, що Київ тепер на довгі роки стає прифронтовим містом, явно не комфортним для зростання малих дітей. Сумно це
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02.11.2022 15:49 Відповісти
на місці влади я б переніс, до закеінченння війни, столицю країни, наприклад у Львів, Ів.Франківськ, Чернівці, Ужгород ...
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02.11.2022 15:52 Відповісти
А чому не в Жмеринку?
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02.11.2022 15:55 Відповісти
в Краков
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02.11.2022 16:30 Відповісти
1. На дворі ХХІ сторіччя - засоби зв*язку інші.
2. Крім того, перша хвиля наступу дійшла до Києва тільки завдяки безалаберності Зе*влади перед війною. Що заважало провести елементарну підготовку захисних рубежів у 21 році ??
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02.11.2022 16:03 Відповісти
"захисних рубежів"? тут свідомо розміновуються мости і шляхи, а ви про побудову "захисних рубежів"
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02.11.2022 16:05 Відповісти
+5
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02.11.2022 16:07 Відповісти
зе-мразь строил дороги для руских танков, разменировал ченгар, сдал юг, мариуполь, по указки некого патрубка в Омане. Зе-власть не была безалаберной. они это спецом все делали. И если бы не Порохоботы, если бы они не взяли оружие, то все было бы очень плохо!!!
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02.11.2022 16:05 Відповісти
+5
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02.11.2022 16:08 Відповісти
насамперед, завдяки відвертому саботажу і зраді зі сторони зе влади !!!

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02.11.2022 16:10 Відповісти
і все ... після війни прикриються колективною відповідальністю (безвідповідальністю) - рішенням ВР
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02.11.2022 17:21 Відповісти
краще взагалі розігнати, тоді москалі ************ і не будуть знати що захоплювати?
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02.11.2022 16:04 Відповісти
ні !!! влада має бути в України, але проукраїнська і з українців !!!
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02.11.2022 16:11 Відповісти
цікаво, міста-супутники знаходяться за цими захисними спорудами, чи перед і, знову, розрахунок на те, що москальня завалить у Бучу, Гостомель та Ірпінь і буде там задовільняти свою жагу до вбивств?
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02.11.2022 15:50 Відповісти
Інакше кажучи є велика ймовірність оборони Києва.
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02.11.2022 15:50 Відповісти
Знову інформаційна тиша,"щоб не було паніки"?
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02.11.2022 15:54 Відповісти
за півроку можна було б і щось із бетону
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02.11.2022 15:59 Відповісти
а как же мы тогда асфальт будем ложить, если деньги уйдут на бетон?
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02.11.2022 16:03 Відповісти
Точно, там уже забетонированные ротные опорные пункты, подготовленные к долговременной обороне, должны быть готовы, а не эти брёвна в песке, как на фото. Остаётся наивно надеяться что нам показывают дезинформацию
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02.11.2022 16:05 Відповісти
100 % деза
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02.11.2022 16:07 Відповісти
жодного доту, тільки дзоти. На дорогах зручніще красти, на вогневих точках якось незручно
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02.11.2022 16:08 Відповісти
якусь халабуду з гавна та палок зелені воровити потвори називають посиленням обороних рубежів....туди ціх падлюк повкидати коли ворог піде....
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02.11.2022 16:47 Відповісти
Здаєте північ київської області знову? На поталу ворогові? А не краще б було людям зброю роздати та хоча з пару разів зібрати на навчання?
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02.11.2022 16:48 Відповісти
Грустно понимать , что основной враг сидит у нас во власти! Именно благодаря дебильности наших властей , коррумпированности , ***** решился на войну! Если бы мы были сильными , хрен бы кто на нас напал!!!
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03.11.2022 10:41 Відповісти
 
 