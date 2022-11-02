Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів. ФОТОрепортаж

Триває вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці. Належна інженерна підготовка позицій є одним із найважливіших факторів оборони та успішного знищення противника.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

"Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу. Крім цього, нарощуємо фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ", - зазначив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зазначається, що навколо Києва створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій. Робота над їхнім покращенням разом з підлеглими не припиняється.

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