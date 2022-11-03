Громов про можливий наступ росіян на Київ: ЗСУ намагатимуться випередити противника
Українські військові роблять все можливе, щоб протистояти можливому повторному наступу росіян на Київ. Оборонні рубежі будують не лише в межах Києва, а й у всіх напрямках, де загроза залишається реальною.
Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію", - сказав він.
Висловлюючись стосовно оповіщення населення про наступ противника, Громов констатував, що, звичайно, це не буде ні для кого таємниця.
"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Інші шляхи, мені здається, приречені на провал. Без допомоги заходу ми не зможемо виграти. Бо елементарна корупція все їсть... зе = коломойша = корупція. Ця формула нажаль працює аж гай шумить.
В Україні лишились умовно кажучи:
- патріоти що на Майдані відстояли демократичний вібір і які проти корупції ЗЕлених антимайданівців,
і - залишилась більшість пересічних, що дивляться марафон брехні, голосують по приколу, і їх все влаштовує навіть зараз, вони не бачать і не розуміють помилок і шкідництва влади.
Перші після війни поїдуть закордон, бо більшість їх зараз або на фронті або волонтерить. Але з них влада ліпить ворогів, зрадойобів, і обзиває русньою.
Для других, квартал після перемоги випустить кіно про ЗЕмаршала перемоги, і що вони готувались із Хомчаком і Тараном до війни, а злі зраднюки і порошенко їм заважали всі три роки. Оця більшість теж частково лишиться в Україні, і їх буде більшість. Само собою, ніяких Майданів вони робити не здатні бо насправді є вчорашніми малоросами що обирали банду яника, але потім натягли вишиванки- вже коли "перші" зробили без них брудну роботу і вигнали банду... Отож мої прогнози невтішні