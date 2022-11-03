УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3663 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 603 26
Київ (19122) ЗСУ (7201)

Громов про можливий наступ росіян на Київ: ЗСУ намагатимуться випередити противника

зсу

Українські військові роблять все можливе, щоб протистояти можливому повторному наступу росіян на Київ. Оборонні рубежі будують не лише в межах Києва, а й у всіх напрямках, де загроза залишається реальною.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію", - сказав він.

Висловлюючись стосовно оповіщення населення про наступ противника, Громов констатував, що, звичайно, це не буде ні для кого таємниця.

Дивіться: Навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів. ФОТОрепортаж

"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Тут все просто, або ми йдемо в РФ, або з часом РФ знову прийде убивати наших дітей...
показати весь коментар
03.11.2022 13:21
+17
Так але ядерку ніхто не відміняв, нажаль. Але я бачу декілька шляхів закінчення війни. 1. Ми викидаємо мокш з нашої території. Підписуємо з ними "мирний" договір( це звісно при умові що вони будуть розгромлені економічно. А м'яса для війни вони знайдуть.) Щоб виграти час. І під шумок застрибнути в НАТО. Цей шлях важкий і має багато але. Але для мене він самий вірогідний. 2. Це ми викидаємо мокш з нашої території. А якщо НАТО починає тягнути лямку, що в принципі дуже можлива ситуація. Шукаємо в кого купити ядерну зброю. І отримуємо звісно санкції і тд. Але тоді ми захищені.
Інші шляхи, мені здається, приречені на провал. Без допомоги заходу ми не зможемо виграти. Бо елементарна корупція все їсть... зе = коломойша = корупція. Ця формула нажаль працює аж гай шумить.
показати весь коментар
03.11.2022 13:32
+13
Myślę, że rosja nie ma już wystarczających sił, żeby przeprowadzić atak na Kijów. Chcą tylko trzymać większą liczbę armii ukraińskiej na północy. Prawie na pewno po 8 miesiącach strzelania i tracenia sprzętu nie mają już możliwości uzupełnień. Mają ludzi i psychopatę, który ich wysyła na front, ale to nie jest już ta armia co w lutym. Ukraina zwycięży, to będzie krwawe zwycięstwo, ale Wolność będzie Wam smakować jak nigdy. Chwała Ukrainie
показати весь коментар
03.11.2022 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут все просто, або ми йдемо в РФ, або з часом РФ знову прийде убивати наших дітей...
показати весь коментар
03.11.2022 13:21 Відповісти
Так але ядерку ніхто не відміняв, нажаль. Але я бачу декілька шляхів закінчення війни. 1. Ми викидаємо мокш з нашої території. Підписуємо з ними "мирний" договір( це звісно при умові що вони будуть розгромлені економічно. А м'яса для війни вони знайдуть.) Щоб виграти час. І під шумок застрибнути в НАТО. Цей шлях важкий і має багато але. Але для мене він самий вірогідний. 2. Це ми викидаємо мокш з нашої території. А якщо НАТО починає тягнути лямку, що в принципі дуже можлива ситуація. Шукаємо в кого купити ядерну зброю. І отримуємо звісно санкції і тд. Але тоді ми захищені.
Інші шляхи, мені здається, приречені на провал. Без допомоги заходу ми не зможемо виграти. Бо елементарна корупція все їсть... зе = коломойша = корупція. Ця формула нажаль працює аж гай шумить.
показати весь коментар
03.11.2022 13:32 Відповісти
Час показав що Україні не слід очікувати вирішальну допомогу. Немає вибору крім знищити корупцію і повернути ядерний статус. Так будуть санкції але не буде Україна знищена як Держава а якщо прийде етап ядерної війни буде чим відповідати. Без цього Україну заженуть у глухий кут...Треба чітка своя концепція і реальні дії. Слова, балаканина давно нікого не інтересуют.
показати весь коментар
03.11.2022 13:46 Відповісти
Так а хто буде боротися з корупцією?! Ось зараз під виглядом боротьби з колоборантами, віджимають бізнес. Не просто у власність країни. А воно йде у приватні руки. І що, хтось щось робить?! Депутати приймають закони які спрощують диктатуру. І що?! Всі плескають в долоні, відмовляючись думати і покірно йдуть у нове ярмо...
показати весь коментар
03.11.2022 13:58 Відповісти
Якщо є кому воювати значить є люди котрі знищать це ярмо. Інакше ця війна і наслідки без покарання і знову все повернеться. Зло повино бути покаране все просто і цього принципу треба дотримуватися реальним ділом і кінцевими наслідками.
показати весь коментар
03.11.2022 14:17 Відповісти
Так і буде далі. Зараз за кордон втікли ті в кого були зав'язки на кордоні і ті хто вже працював по Польщах і Чехіях. Також дуже багато сепарні і колаборантів з українським паспортом повтікали як біженці різними шляхами.
В Україні лишились умовно кажучи:
- патріоти що на Майдані відстояли демократичний вібір і які проти корупції ЗЕлених антимайданівців,
і - залишилась більшість пересічних, що дивляться марафон брехні, голосують по приколу, і їх все влаштовує навіть зараз, вони не бачать і не розуміють помилок і шкідництва влади.
Перші після війни поїдуть закордон, бо більшість їх зараз або на фронті або волонтерить. Але з них влада ліпить ворогів, зрадойобів, і обзиває русньою.
Для других, квартал після перемоги випустить кіно про ЗЕмаршала перемоги, і що вони готувались із Хомчаком і Тараном до війни, а злі зраднюки і порошенко їм заважали всі три роки. Оця більшість теж частково лишиться в Україні, і їх буде більшість. Само собою, ніяких Майданів вони робити не здатні бо насправді є вчорашніми малоросами що обирали банду яника, але потім натягли вишиванки- вже коли "перші" зробили без них брудну роботу і вигнали банду... Отож мої прогнози невтішні
показати весь коментар
03.11.2022 15:25 Відповісти
Колись військовим набридне це злодійство, і буде хунта. Надто великі жертви, щоб терпіти мародерів на шиї України.
показати весь коментар
03.11.2022 13:48 Відповісти
А крім військових у нас рішення ніхто не здатен приймати?! Ось побачите. Якщо хтось із військових стане загрозою то його приберуть. Олігархат не дозволить. Знищать чисто юридично. Тим паче весь адмін. ресурс у олігархату. У нас є мафія. Вона керує країною. Дуже багато військових, волонтерів які постраждали від того після 2014. Але народу насрати. Він зайняти і "устал от войны", короче не до того. А кістяк мафії у владі це сам "мудрий нарід". І я дивлюсь що навіть війна не змінила це.
показати весь коментар
03.11.2022 14:08 Відповісти
Це у тому разі, коли військові не є кастою (в сенсі солідарности). Донедавна українські військові справді не були кастою. Війна викристалізує цей важливий прошарок суспільства, і знищити значну фігуру з військових буде вже не так просто. Час покаже.
показати весь коментар
03.11.2022 14:17 Відповісти
Я про це давно кажу що Україна воює з хвостом дракона...Сердце дракона не там!
показати весь коментар
03.11.2022 14:22 Відповісти
Мля. Треба було прямо сказати "Це ОЗНАЧАЄ, що ми БУДЕМО вести бойові дії на территорії республіки білорусь". годі соромитися
показати весь коментар
03.11.2022 13:24 Відповісти
не возможно воевать только на своей территории - увы... надо наносить упреждающие удары..это касается и Приднестровья....
показати весь коментар
03.11.2022 13:30 Відповісти
Myślę, że rosja nie ma już wystarczających sił, żeby przeprowadzić atak na Kijów. Chcą tylko trzymać większą liczbę armii ukraińskiej na północy. Prawie na pewno po 8 miesiącach strzelania i tracenia sprzętu nie mają już możliwości uzupełnień. Mają ludzi i psychopatę, który ich wysyła na front, ale to nie jest już ta armia co w lutym. Ukraina zwycięży, to będzie krwawe zwycięstwo, ale Wolność będzie Wam smakować jak nigdy. Chwała Ukrainie
показати весь коментар
03.11.2022 13:33 Відповісти
Zgadzam sie,techniki tam niezbyt duzo,ale i my tez nie mamy zbyt wiele.A co do wojakow,to baby jeszcze narodza...
показати весь коментар
03.11.2022 13:38 Відповісти
Цікаво, але ніфіга не зрозуміло.
показати весь коментар
03.11.2022 13:41 Відповісти
Таки так
показати весь коментар
03.11.2022 13:47 Відповісти
Dopóki będzie produkcja rakiet, wojna nigdzie nie pójdzie...
показати весь коментар
03.11.2022 13:50 Відповісти
Я так розумію, саме для захисту земарадьори в Чорнобильській зоні по новій асфальтують дороги?
показати весь коментар
03.11.2022 13:37 Відповісти
Маленький город Авдеевку крысы путлера берут девятый год...Киев за два дня курица кремля Симоньян шептала...типа вторая армия Третьего мира...🤣🦍🦍🦍
показати весь коментар
03.11.2022 13:40 Відповісти
Фишка в том,что если украинские войска перейдут границы рабZeи или БелоРашки ,то они станут захватчиками чужой территории...,а це як кажуть у НАТО, зовсім інша парадигма...
показати весь коментар
03.11.2022 13:49 Відповісти
Якби білоруси напали на умовних поляків, ті уже були б Мінську на наступний день. А нам уготована роль тєрпіл. Навіть а
показати весь коментар
03.11.2022 14:09 Відповісти
Навіть по білоруських аеродромах влупити не дозволено
показати весь коментар
03.11.2022 14:11 Відповісти
Да! Ні шагу вперед...
показати весь коментар
03.11.2022 15:46 Відповісти
Військові дії на території Білорусі повинні вести.Нас що нічого ненавчила війна?Воювати потрібно на території противника, а не на своїй.Скільки можна це повторювати.інакше ми робимося жертвою і загибель мирного населення і інфраструктури.Годі нести маячню про захист кордонів і тільки.
показати весь коментар
03.11.2022 16:52 Відповісти
 
 