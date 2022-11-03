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Зеленский (19056) Чечня (631) петиция (351)

Зеленский ответил на петицию о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия

чечня,ічкерія

Президент Владимир Зеленский предложил Министерству иностранных дел Украины рассмотреть вопрос о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия и внести соответствующие предложения.

Об этом говорится в ответе президента на соответствующую петицию, набравшую необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что украинский парламент одобрил Заявление о непризнании оккупации Россией Ичкерии и назвал существующий там режим оккупационным и нелегитимным.

В то же время Зеленский отметил, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Так, по его словам, согласно пункту 4 части первой статьи 106 Конституции президент Украины принимает решение о признании иностранных государств.

В то же время подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве иностранных дел, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 марта 2016 г. №281, предусмотрено, что МИД в соответствии с возложенными на него задачами вносит предложения по признанию Украиной иностранных государств, установлению с ними дипломатических отношений.

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"Учитывая вышеизложенное, Министерству иностранных дел Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос согласно компетенции, а также внести соответствующие предложения", - проинформировал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 18 октября приняла постановление о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ и осуждении совершения геноцида чеченского народа.
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Топ комментарии
+20
Ічкерія буде вільною та самостійною...
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03.11.2022 19:59
+16
«Солнце свободы взойдет над Украиной и тогда мы вместе освободимся» (с) Джохар Дудаев
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03.11.2022 20:10
+8
Сильно
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03.11.2022 19:57
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03.11.2022 19:57 Ответить
ЕС поручил юристам готовить конфискацию активов ЦБ РФ.
Резервы Банка РФ планируют использовать для финансирования послевоенного восстановления Украины.
США, Евросоюз и страны G7 отчитались о блокировке пока половины российских ЗВР, или около 300 млрд долларов.
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03.11.2022 20:25 Ответить
І це тільки половина?
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03.11.2022 20:43 Ответить
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03.11.2022 19:58 Ответить
"справ У країни" - (с)

вже опечатки по Фрейду пішли..країна У, блін
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03.11.2022 19:58 Ответить
Зрада дня
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03.11.2022 20:02 Ответить
Ічкерія буде вільною та самостійною...
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03.11.2022 19:59 Ответить
Кто не в земле сырой давно лежит, почивают в Лондоне, Париже и Нью-Йорке в экзыли. Откуда свободная Ичкерия всплывет? От кадырова?
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03.11.2022 20:41 Ответить
Коли була Чеченська війна, галичани збирали допомогу для чеченців. То були важкі часи, але ми ділилися хто чим міг. Чеченці віддячили...

https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=3526s
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03.11.2022 20:44 Ответить
по-моему, Елдак меня накормил лапшой.
хотя я тупо не голосовал не то что за Елдака, только не дивись(щас играет в наушниках), но и за Зелю тоже. Зеля, идитын... да вот даэе послать туда неохотаhttps://www.youtube.com/watch?v=wd3uyZZkIeQ

Эй гуляй Ермак, только не дивись....
могли, но как всегда о..

а чо я это маю сказать - пусть этот, плоковничек скажет шепчущий
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03.11.2022 20:03 Ответить
Драка между двумя группами мужчин произошла в https://iz.ru/1417469/2022-10-28/boitcy-mma-izbili-mobilizovannykh-v-podmoskovnom-ttc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ТЦ «Парк Плаза» , который находится в городе Электросталь. Инцидент произошёл ещё 18 октября, однако кадры распространили лишь накануне. Сообщается, что ссора началась из-за того, что бойцы ММА из промоушенов Hardcore и Arena Fighting нелестно высказывались о специальной военной операции на Украине. Это не смогли оставить без внимания мобилизованные, которые зашли в торговый центр, чтобы приобрести нужные вещи перед отъездом на фронт. Словесная перепалка быстро переросла в силовое противостояние. На кадрах можно увидеть, что 21-летний Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков вместе с товарищами сначала избили одного солдата, а затем принялись за второго. Спортсмены били мужчин руками и ногами, в следствии чего у одного из них были выбиты два зуба.
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03.11.2022 20:04 Ответить
схоже Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков не кацапи
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03.11.2022 20:55 Ответить
били руками та ногами і вибили ТІЛЬКИ 2 зуба?
Мабуть, це були останні
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03.11.2022 22:39 Ответить
Взагалі не розумію, яке значення має те, що це створіння сказало або зробило.

Користі від ЗЄ нуль. А от сорому та втрат купа.
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03.11.2022 20:09 Ответить
інколи навіть папуга може сказати правильні речі
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03.11.2022 20:11 Ответить
І яка цінність того, що сказала папуга?
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03.11.2022 20:13 Ответить
К сожалению он в очередной раз напортачил. Одно дело, когда приняли в Раде нелегитимность кпцапского режима в Ичкерии, другое - запустить процедуру признания Ичкерии в сложившейся ситуации. Он что - совсем сбрендил и некому его на паузу поставить ? Лучше бы Косово занялся, политик кварталорощенный.((((
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03.11.2022 21:42 Ответить
пшоль на...й!
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04.11.2022 07:32 Ответить
Хай буде. Він - легітимний - як-не-як! Поміняємо пізніше. Головне - аби зараз обороні не гадив!...
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03.11.2022 20:39 Ответить
«Солнце свободы взойдет над Украиной и тогда мы вместе освободимся» (с) Джохар Дудаев
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03.11.2022 20:10 Ответить
А каДырова признать международным террористом
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03.11.2022 20:14 Ответить
ось коли б було рішення про асвальт ,тоді вночі б "зе" відповів зразу,а так "зеленпа пліснява в Україні" нічого доброго для України і її народу не принесла і не принесе,лишень шкода і збитки.
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03.11.2022 20:22 Ответить
Доречі, добра ідея...
Зробити петицію про те, щоб виділити половину бюджету на асфальт і вкрасти все...
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03.11.2022 21:03 Ответить
Ти диви! Нарешті згадав про Конституцію і закони України! Не пройшло і 3,5 років!

А як там "обісцянуи" про "піду, якщо порушу закон"? Амнезія знов вмикається?
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03.11.2022 20:25 Ответить
Але зараз не момент. А от коли Єрмака, Татарова, Арахамію та ще деяку зелено-голубу іудську та продажну шваль хоча б попхне, то буде вже досить непогано!
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03.11.2022 20:42 Ответить
Не зловживайте науковою фантастикою
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03.11.2022 20:49 Ответить
Він не відрубає руку, що його годує. Буде робити з себе дурня (хоча й робити там нема чого - лишається сам собою - вже дурень), скидати на інших (доручів КМУ розглянути, відправив у відповідний комітет ВРУ, дав завдання відповідним органам і т.п.) або взагалі не звертати уваги. Хтосьб пам'ятає "опитування" про канабіс і іншу єрундєнь? Найвеличніше обі(С)цяло результати оприлюднити за 2-3 тижні... До цих пір - ТИША!
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03.11.2022 20:54 Ответить
Дудаев говорил о войне России и Украины 27 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=-QTrjkPuy0M
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03.11.2022 20:25 Ответить
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03.11.2022 21:45 Ответить
до цієї секунди порошенко і зеленський петляли і не визнавали ічкерію.

можливо і далі зеленський петлятиме.

адже для москалів чечня як для нас крим - або їхній або ти ворог.
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03.11.2022 21:50 Ответить
Новгородська республіка теж окупована!
І Сибір!
І Кавказ!
І Казань!
І..., бл*дь, та там все окуповане, окрім того болота, де Чмосква стоїть...
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03.11.2022 21:56 Ответить
та й те болото - то наша колонія )))
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04.11.2022 03:37 Ответить
Ага, шось на кшталт "колонії мікробів під обідком унітазу", нахера воно нам треба...
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04.11.2022 05:26 Ответить
я ж не кажу що воно нам треба)

то вже давно покинута колонія, яка перетворилась на таку як ви зазначили)
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04.11.2022 22:01 Ответить
Доречі, пропоную назвати якийсь наш ударний дрон "Туалетний утьонок"...
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04.11.2022 23:23 Ответить
Квартал, и попробуйте не признать!
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03.11.2022 22:46 Ответить
Зеленська баба! де вигідно - там діємо як в Конституції написано. де не вигідно - там ігноруємо Конституцію, та діємо, як захочеться, як заманеться, прикриваючись демагогією!!

а потім - навпаки!!!!

Реально як фригідна інфантільна баба - де не вигідно - то одразу демагогія "не на часі", "ми так одразу не можемо", "треба подумати", "ви наз за кого приймаєте. ми не такі"?, а де вигідно... вишукуємо статті неоднозначні, і ними прикриваємося, і давимо на совість, на стид і т.д.!
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04.11.2022 01:45 Ответить
про Татарстан, Тиву, Бурятію та Саха-Якутію чому "забули" як і всі окуповані народи
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04.11.2022 07:30 Ответить
Это все хорошо, только хочу напомнить ЗЕБилам как это Оманское Сцикливое Нарко-Чмо уже извинялся перед каДировым, в трусиках, что бы не было повтора....
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04.11.2022 07:42 Ответить
Нехай хоч кожен день вибачається! Нижче, ніж він опустив країну, він уже ніколи не опустить !
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04.11.2022 08:19 Ответить
 
 