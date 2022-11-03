Зеленский ответил на петицию о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия

Президент Владимир Зеленский предложил Министерству иностранных дел Украины рассмотреть вопрос о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия и внести соответствующие предложения.

Об этом говорится в ответе президента на соответствующую петицию, набравшую необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что украинский парламент одобрил Заявление о непризнании оккупации Россией Ичкерии и назвал существующий там режим оккупационным и нелегитимным.

В то же время Зеленский отметил, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Так, по его словам, согласно пункту 4 части первой статьи 106 Конституции президент Украины принимает решение о признании иностранных государств.

В то же время подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве иностранных дел, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 марта 2016 г. №281, предусмотрено, что МИД в соответствии с возложенными на него задачами вносит предложения по признанию Украиной иностранных государств, установлению с ними дипломатических отношений.

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"Учитывая вышеизложенное, Министерству иностранных дел Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос согласно компетенции, а также внести соответствующие предложения", - проинформировал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 18 октября приняла постановление о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ и осуждении совершения геноцида чеченского народа.