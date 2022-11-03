Зеленский ответил на петицию о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия
Президент Владимир Зеленский предложил Министерству иностранных дел Украины рассмотреть вопрос о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия и внести соответствующие предложения.
Об этом говорится в ответе президента на соответствующую петицию, набравшую необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент напомнил, что украинский парламент одобрил Заявление о непризнании оккупации Россией Ичкерии и назвал существующий там режим оккупационным и нелегитимным.
В то же время Зеленский отметил, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Так, по его словам, согласно пункту 4 части первой статьи 106 Конституции президент Украины принимает решение о признании иностранных государств.
В то же время подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве иностранных дел, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 марта 2016 г. №281, предусмотрено, что МИД в соответствии с возложенными на него задачами вносит предложения по признанию Украиной иностранных государств, установлению с ними дипломатических отношений.
"Учитывая вышеизложенное, Министерству иностранных дел Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос согласно компетенции, а также внести соответствующие предложения", - проинформировал Зеленский.
Напомним, Верховная Рада 18 октября приняла постановление о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ и осуждении совершения геноцида чеченского народа.
Пожалуйста, подождите...
Резервы Банка РФ планируют использовать для финансирования послевоенного восстановления Украины.
США, Евросоюз и страны G7 отчитались о блокировке пока половины российских ЗВР, или около 300 млрд долларов.
вже опечатки по Фрейду пішли..країна У, блін
https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=3526s
хотя я тупо не голосовал не то что за Елдака, только не дивись(щас играет в наушниках), но и за Зелю тоже. Зеля, идитын... да вот даэе послать туда неохотаhttps://www.youtube.com/watch?v=wd3uyZZkIeQ
Эй гуляй Ермак, только не дивись....
могли, но как всегда о..
а чо я это маю сказать - пусть этот, плоковничек скажет шепчущий
Мабуть, це були останні
Користі від ЗЄ нуль. А от сорому та втрат купа.
Зробити петицію про те, щоб виділити половину бюджету на асфальт і вкрасти все...
А як там "обісцянуи" про "піду, якщо порушу закон"? Амнезія знов вмикається?
можливо і далі зеленський петлятиме.
адже для москалів чечня як для нас крим - або їхній або ти ворог.
І Сибір!
І Кавказ!
І Казань!
І..., бл*дь, та там все окуповане, окрім того болота, де Чмосква стоїть...
то вже давно покинута колонія, яка перетворилась на таку як ви зазначили)
а потім - навпаки!!!!
Реально як фригідна інфантільна баба - де не вигідно - то одразу демагогія "не на часі", "ми так одразу не можемо", "треба подумати", "ви наз за кого приймаєте. ми не такі"?, а де вигідно... вишукуємо статті неоднозначні, і ними прикриваємося, і давимо на совість, на стид і т.д.!