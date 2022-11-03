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Зеленський (22448) Чечня (283) петиція (313)

Зеленський відповів на петицію про визнання суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія

чечня,ічкерія

Президент Володимир Зеленський запропонував Міністерству закордонних справ У країни розглянути питання щодо визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія та внести відповідні пропозиції.

Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що український парламент схвалив Заяву про невизнання окупації росією Ічкерії і назвав існуючий там режим окупаційним та нелегітимним.

Водночас Зеленський зауважив, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Так, за його словами, згідно з пунктом 4 частини першої статті 106 Конституції Президент України ухвалює рішення про визнання іноземних держав.

У той же час підпунктом 5 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30 березня 2016 року № 281, передбачено, що МЗС відповідно до покладених на нього завдань вносить пропозиції щодо визнання Україною іноземних держав, встановлення з ними дипломатичних зносин.

Також читайте: Данілов - "кадирівцям": Йдіть з України та воюйте за незалежність Ічкерії

"З огляду на наведене Міністерству закордонних справ України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання згідно з компетенцією, а також внести відповідні пропозиції", - проінформував Зеленський.

Нагадуємо, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ і засудження вчинення геноциду чеченського народу.

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Топ коментарі
+20
Ічкерія буде вільною та самостійною...
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03.11.2022 19:59
+16
«Солнце свободы взойдет над Украиной и тогда мы вместе освободимся» (с) Джохар Дудаев
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03.11.2022 20:10
+8
Сильно
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03.11.2022 19:57
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03.11.2022 19:57 Відповісти
ЕС поручил юристам готовить конфискацию активов ЦБ РФ.
Резервы Банка РФ планируют использовать для финансирования послевоенного восстановления Украины.
США, Евросоюз и страны G7 отчитались о блокировке пока половины российских ЗВР, или около 300 млрд долларов.
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03.11.2022 20:25 Відповісти
І це тільки половина?
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03.11.2022 20:43 Відповісти
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03.11.2022 19:58 Відповісти
"справ У країни" - (с)

вже опечатки по Фрейду пішли..країна У, блін
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03.11.2022 19:58 Відповісти
Зрада дня
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03.11.2022 20:02 Відповісти
Ічкерія буде вільною та самостійною...
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03.11.2022 19:59 Відповісти
Кто не в земле сырой давно лежит, почивают в Лондоне, Париже и Нью-Йорке в экзыли. Откуда свободная Ичкерия всплывет? От кадырова?
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03.11.2022 20:41 Відповісти
Коли була Чеченська війна, галичани збирали допомогу для чеченців. То були важкі часи, але ми ділилися хто чим міг. Чеченці віддячили...

https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=3526s
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03.11.2022 20:44 Відповісти
по-моему, Елдак меня накормил лапшой.
хотя я тупо не голосовал не то что за Елдака, только не дивись(щас играет в наушниках), но и за Зелю тоже. Зеля, идитын... да вот даэе послать туда неохотаhttps://www.youtube.com/watch?v=wd3uyZZkIeQ

Эй гуляй Ермак, только не дивись....
могли, но как всегда о..

а чо я это маю сказать - пусть этот, плоковничек скажет шепчущий
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03.11.2022 20:03 Відповісти
Драка между двумя группами мужчин произошла в https://iz.ru/1417469/2022-10-28/boitcy-mma-izbili-mobilizovannykh-v-podmoskovnom-ttc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ТЦ «Парк Плаза» , который находится в городе Электросталь. Инцидент произошёл ещё 18 октября, однако кадры распространили лишь накануне. Сообщается, что ссора началась из-за того, что бойцы ММА из промоушенов Hardcore и Arena Fighting нелестно высказывались о специальной военной операции на Украине. Это не смогли оставить без внимания мобилизованные, которые зашли в торговый центр, чтобы приобрести нужные вещи перед отъездом на фронт. Словесная перепалка быстро переросла в силовое противостояние. На кадрах можно увидеть, что 21-летний Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков вместе с товарищами сначала избили одного солдата, а затем принялись за второго. Спортсмены били мужчин руками и ногами, в следствии чего у одного из них были выбиты два зуба.
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03.11.2022 20:04 Відповісти
схоже Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков не кацапи
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03.11.2022 20:55 Відповісти
били руками та ногами і вибили ТІЛЬКИ 2 зуба?
Мабуть, це були останні
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03.11.2022 22:39 Відповісти
Взагалі не розумію, яке значення має те, що це створіння сказало або зробило.

Користі від ЗЄ нуль. А от сорому та втрат купа.
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03.11.2022 20:09 Відповісти
інколи навіть папуга може сказати правильні речі
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03.11.2022 20:11 Відповісти
І яка цінність того, що сказала папуга?
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03.11.2022 20:13 Відповісти
К сожалению он в очередной раз напортачил. Одно дело, когда приняли в Раде нелегитимность кпцапского режима в Ичкерии, другое - запустить процедуру признания Ичкерии в сложившейся ситуации. Он что - совсем сбрендил и некому его на паузу поставить ? Лучше бы Косово занялся, политик кварталорощенный.((((
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03.11.2022 21:42 Відповісти
пшоль на...й!
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04.11.2022 07:32 Відповісти
Хай буде. Він - легітимний - як-не-як! Поміняємо пізніше. Головне - аби зараз обороні не гадив!...
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03.11.2022 20:39 Відповісти
«Солнце свободы взойдет над Украиной и тогда мы вместе освободимся» (с) Джохар Дудаев
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03.11.2022 20:10 Відповісти
А каДырова признать международным террористом
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03.11.2022 20:14 Відповісти
ось коли б було рішення про асвальт ,тоді вночі б "зе" відповів зразу,а так "зеленпа пліснява в Україні" нічого доброго для України і її народу не принесла і не принесе,лишень шкода і збитки.
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03.11.2022 20:22 Відповісти
Доречі, добра ідея...
Зробити петицію про те, щоб виділити половину бюджету на асфальт і вкрасти все...
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03.11.2022 21:03 Відповісти
Ти диви! Нарешті згадав про Конституцію і закони України! Не пройшло і 3,5 років!

А як там "обісцянуи" про "піду, якщо порушу закон"? Амнезія знов вмикається?
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03.11.2022 20:25 Відповісти
Але зараз не момент. А от коли Єрмака, Татарова, Арахамію та ще деяку зелено-голубу іудську та продажну шваль хоча б попхне, то буде вже досить непогано!
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03.11.2022 20:42 Відповісти
Не зловживайте науковою фантастикою
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03.11.2022 20:49 Відповісти
Він не відрубає руку, що його годує. Буде робити з себе дурня (хоча й робити там нема чого - лишається сам собою - вже дурень), скидати на інших (доручів КМУ розглянути, відправив у відповідний комітет ВРУ, дав завдання відповідним органам і т.п.) або взагалі не звертати уваги. Хтосьб пам'ятає "опитування" про канабіс і іншу єрундєнь? Найвеличніше обі(С)цяло результати оприлюднити за 2-3 тижні... До цих пір - ТИША!
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03.11.2022 20:54 Відповісти
Дудаев говорил о войне России и Украины 27 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=-QTrjkPuy0M
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03.11.2022 20:25 Відповісти
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03.11.2022 21:45 Відповісти
до цієї секунди порошенко і зеленський петляли і не визнавали ічкерію.

можливо і далі зеленський петлятиме.

адже для москалів чечня як для нас крим - або їхній або ти ворог.
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03.11.2022 21:50 Відповісти
Новгородська республіка теж окупована!
І Сибір!
І Кавказ!
І Казань!
І..., бл*дь, та там все окуповане, окрім того болота, де Чмосква стоїть...
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03.11.2022 21:56 Відповісти
та й те болото - то наша колонія )))
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04.11.2022 03:37 Відповісти
Ага, шось на кшталт "колонії мікробів під обідком унітазу", нахера воно нам треба...
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04.11.2022 05:26 Відповісти
я ж не кажу що воно нам треба)

то вже давно покинута колонія, яка перетворилась на таку як ви зазначили)
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04.11.2022 22:01 Відповісти
Доречі, пропоную назвати якийсь наш ударний дрон "Туалетний утьонок"...
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04.11.2022 23:23 Відповісти
Квартал, и попробуйте не признать!
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03.11.2022 22:46 Відповісти
Зеленська баба! де вигідно - там діємо як в Конституції написано. де не вигідно - там ігноруємо Конституцію, та діємо, як захочеться, як заманеться, прикриваючись демагогією!!

а потім - навпаки!!!!

Реально як фригідна інфантільна баба - де не вигідно - то одразу демагогія "не на часі", "ми так одразу не можемо", "треба подумати", "ви наз за кого приймаєте. ми не такі"?, а де вигідно... вишукуємо статті неоднозначні, і ними прикриваємося, і давимо на совість, на стид і т.д.!
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04.11.2022 01:45 Відповісти
про Татарстан, Тиву, Бурятію та Саха-Якутію чому "забули" як і всі окуповані народи
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04.11.2022 07:30 Відповісти
Это все хорошо, только хочу напомнить ЗЕБилам как это Оманское Сцикливое Нарко-Чмо уже извинялся перед каДировым, в трусиках, что бы не было повтора....
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04.11.2022 07:42 Відповісти
Нехай хоч кожен день вибачається! Нижче, ніж він опустив країну, він уже ніколи не опустить !
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04.11.2022 08:19 Відповісти
 
 