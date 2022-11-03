Зеленський відповів на петицію про визнання суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія
Президент Володимир Зеленський запропонував Міністерству закордонних справ У країни розглянути питання щодо визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія та внести відповідні пропозиції.
Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що український парламент схвалив Заяву про невизнання окупації росією Ічкерії і назвав існуючий там режим окупаційним та нелегітимним.
Водночас Зеленський зауважив, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Так, за його словами, згідно з пунктом 4 частини першої статті 106 Конституції Президент України ухвалює рішення про визнання іноземних держав.
У той же час підпунктом 5 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30 березня 2016 року № 281, передбачено, що МЗС відповідно до покладених на нього завдань вносить пропозиції щодо визнання Україною іноземних держав, встановлення з ними дипломатичних зносин.
"З огляду на наведене Міністерству закордонних справ України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання згідно з компетенцією, а також внести відповідні пропозиції", - проінформував Зеленський.
Нагадуємо, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ і засудження вчинення геноциду чеченського народу.
Будь ласка, зачекайте...
Резервы Банка РФ планируют использовать для финансирования послевоенного восстановления Украины.
США, Евросоюз и страны G7 отчитались о блокировке пока половины российских ЗВР, или около 300 млрд долларов.
вже опечатки по Фрейду пішли..країна У, блін
https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=3526s
хотя я тупо не голосовал не то что за Елдака, только не дивись(щас играет в наушниках), но и за Зелю тоже. Зеля, идитын... да вот даэе послать туда неохотаhttps://www.youtube.com/watch?v=wd3uyZZkIeQ
Эй гуляй Ермак, только не дивись....
могли, но как всегда о..
а чо я это маю сказать - пусть этот, плоковничек скажет шепчущий
Мабуть, це були останні
Користі від ЗЄ нуль. А от сорому та втрат купа.
Зробити петицію про те, щоб виділити половину бюджету на асфальт і вкрасти все...
А як там "обісцянуи" про "піду, якщо порушу закон"? Амнезія знов вмикається?
можливо і далі зеленський петлятиме.
адже для москалів чечня як для нас крим - або їхній або ти ворог.
І Сибір!
І Кавказ!
І Казань!
І..., бл*дь, та там все окуповане, окрім того болота, де Чмосква стоїть...
то вже давно покинута колонія, яка перетворилась на таку як ви зазначили)
а потім - навпаки!!!!
Реально як фригідна інфантільна баба - де не вигідно - то одразу демагогія "не на часі", "ми так одразу не можемо", "треба подумати", "ви наз за кого приймаєте. ми не такі"?, а де вигідно... вишукуємо статті неоднозначні, і ними прикриваємося, і давимо на совість, на стид і т.д.!