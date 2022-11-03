Зеленський відповів на петицію про визнання суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія

Президент Володимир Зеленський запропонував Міністерству закордонних справ У країни розглянути питання щодо визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія та внести відповідні пропозиції.

Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що український парламент схвалив Заяву про невизнання окупації росією Ічкерії і назвав існуючий там режим окупаційним та нелегітимним.

Водночас Зеленський зауважив, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Так, за його словами, згідно з пунктом 4 частини першої статті 106 Конституції Президент України ухвалює рішення про визнання іноземних держав.

У той же час підпунктом 5 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30 березня 2016 року № 281, передбачено, що МЗС відповідно до покладених на нього завдань вносить пропозиції щодо визнання Україною іноземних держав, встановлення з ними дипломатичних зносин.

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"З огляду на наведене Міністерству закордонних справ України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання згідно з компетенцією, а також внести відповідні пропозиції", - проінформував Зеленський.

Нагадуємо, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ і засудження вчинення геноциду чеченського народу.