G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть, - Reuters

"Группа семи" и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Reuters стало известно из собственных источников.

Представители США и стран G7 в последние недели вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из России. Это должно гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину, не перекроют мировой нефтяной рынок.

"Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой по отношению к индексированной цене (цене, привязанной к определенному индексу нефти). Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка". , – цитирует Reuters источник.

Начальная граничная цена на нефть из России пока не согласована и будет устанавливаться в ближайшие недели, добавляет собеседник агентства. Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок по необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами.

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Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

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