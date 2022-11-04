G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть, - Reuters
"Группа семи" и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Reuters стало известно из собственных источников.
Представители США и стран G7 в последние недели вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из России. Это должно гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину, не перекроют мировой нефтяной рынок.
"Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой по отношению к индексированной цене (цене, привязанной к определенному индексу нефти). Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка". , – цитирует Reuters источник.
Начальная граничная цена на нефть из России пока не согласована и будет устанавливаться в ближайшие недели, добавляет собеседник агентства. Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок по необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами.
Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.
Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.
Пожалуйста, подождите...
Они типо запрещают другим странам покупать у РФ нефть по рыночной цене, надеясь, что РФ начнет продавать её Западу по низкой цене.
Вы спросите - а с чего бы это ?
А никто ответа не знает, даже авторы идеи.
П.С.:
Лично я поддерживаю полный отказ от всей российской продукции.
Натомість фіксована ціна на роzійську жижу (60 $, наприклад, при рентабельності від 42$) стабілізує світову ціну та економіку, а козломордий улус навіть не зможе звести кінці з кінцями. Не те, що воювати, адже війна -- дуже дороге задоволення.
Не чекав такого швидкого і радикального рішення, яке наступного року повністю поставить економіку раші на коліна.
Нагадаю на десерт, що газове ембарго хло наклало саме на себе, знищивши північні потоки і свою репутацію.
Індія теж наситила свій ринок строю нафтою. А саудити перед загрозою з боку Ірану запхали свої понти собі в ср@ky та на колінах повзуть до дядечка Джо, благаючи про захист.
Наші "ендсники" назвуть купу варіантів як переплачувати за інший товар, щоб вийти на потрібну ціну.