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G7 (799) Австралия (419) нефть (1846)

G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть, - Reuters

нафта

"Группа семи" и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Reuters стало известно из собственных источников.

Представители США и стран G7 в последние недели вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из России. Это должно гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину, не перекроют мировой нефтяной рынок.

"Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой по отношению к индексированной цене (цене, привязанной к определенному индексу нефти). Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка". , – цитирует Reuters источник.

Начальная граничная цена на нефть из России пока не согласована и будет устанавливаться в ближайшие недели, добавляет собеседник агентства. Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок по необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами.

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Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

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Вместо того, чтобы полностью этим уродам перекрыть кислород, они какие-то идиотские ограничения цены придумали.
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04.11.2022 00:31 Ответить
Австралийцы и Европейцы , сами себе стрелять в ногу не хотят 😠
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04.11.2022 00:33 Ответить
Якщо різко повністю перекрити кацапам продаж нафти, то ціни на неї моментально злетять до неконтрольованих... Це погано і для України, і для Заходу. Нажаль, такі закони економіки. Тому такий варіант з граничною ціною скорочує до мінімуму прибутки кацапстану та дозволяє контролювати світові ціни з мінімальними ризиками
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04.11.2022 02:05 Ответить
Та виправдати можна все що завгодно. Наш час цим і відрізняється: для будь-якого маразму і абсурду знаходиться "переконливе" пояснення. Це так само як купівля європейцями газу у агресора. Війна вже майже рік триває, а вони справно сплачують агресору за газ. І платили б і далі, до речі.
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04.11.2022 06:55 Ответить
Это дикая многоходовка, в которую они верят.

Они типо запрещают другим странам покупать у РФ нефть по рыночной цене, надеясь, что РФ начнет продавать её Западу по низкой цене.

Вы спросите - а с чего бы это ?
А никто ответа не знает, даже авторы идеи.

П.С.:
Лично я поддерживаю полный отказ от всей российской продукции.
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04.11.2022 09:05 Ответить
Для тупих і ботів розжую: менше нафти і вища на неї ціна -- менше допомоги і зброї Україні.

Натомість фіксована ціна на роzійську жижу (60 $, наприклад, при рентабельності від 42$) стабілізує світову ціну та економіку, а козломордий улус навіть не зможе звести кінці з кінцями. Не те, що воювати, адже війна -- дуже дороге задоволення.

Не чекав такого швидкого і радикального рішення, яке наступного року повністю поставить економіку раші на коліна.

Нагадаю на десерт, що газове ембарго хло наклало саме на себе, знищивши північні потоки і свою репутацію.

Індія теж наситила свій ринок строю нафтою. А саудити перед загрозою з боку Ірану запхали свої понти собі в ср@ky та на колінах повзуть до дядечка Джо, благаючи про захист.
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04.11.2022 00:53 Ответить
покупціі надзвичайно радо будуть сприймати зменшення ціни на всю нафту а не тільки кацапську. У салавьева тільки що прозвучало, як лапті задумали повторити шлях Папаніна. Збудували баржу, знайшли велику крижину і примораживаються, стануть погоду вивчати. Умора. Як там у них, да не оскудеет талантами земля русская. Імбецил імбецила бачить здалеку, зараз поплавають на крижині.
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04.11.2022 01:06 Ответить
Ще треба, щоб саудівський принц не підігравав *****, скорочувавши добичу...
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04.11.2022 04:21 Ответить
Навіть дитина додумається як обійти такі санкції: купувати танкер нафти, умовно, по 50$ за барель разом з контейнером зубочисток по 50$ за одну зубочистку.
Наші "ендсники" назвуть купу варіантів як переплачувати за інший товар, щоб вийти на потрібну ціну.
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04.11.2022 09:37 Ответить
 
 