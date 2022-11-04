G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту, - Reuters
"Група семи" та Австралія в четвер попередньо домовилися про встановлення граничної фіксованої ціни на російську нафту в кінці листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це Reuters cтало відомо з власних джерел.
Представники США і країн G7 в останні тижні вели інтенсивні переговори щодо встановлення верхньої межі ціни на морські поставки нафти з Росії. Це мало б гарантувати, що санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не перекриють світовий нафтовий ринок.
"Коаліція погодилася, що верхня межа буде фіксованою ціною, яка буде регулярно переглядатися, а не знижкою відносно індексованої ціни (ціни, прив’язаної до певного індексу нафти). Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку", – цитує Reuters джерело.
Початкова гранична ціна на нафту з Росії поки не узгоджена й буде встановлюватися в найближчі тижні, додає співрозмовник агенції. Регулярний механізм перегляду дозволить стабілізувати ринок у разі потреби й не дозволить РФ маніпулювати цінами.
Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.
Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.
Будь ласка, зачекайте...
Они типо запрещают другим странам покупать у РФ нефть по рыночной цене, надеясь, что РФ начнет продавать её Западу по низкой цене.
Вы спросите - а с чего бы это ?
А никто ответа не знает, даже авторы идеи.
П.С.:
Лично я поддерживаю полный отказ от всей российской продукции.
Натомість фіксована ціна на роzійську жижу (60 $, наприклад, при рентабельності від 42$) стабілізує світову ціну та економіку, а козломордий улус навіть не зможе звести кінці з кінцями. Не те, що воювати, адже війна -- дуже дороге задоволення.
Не чекав такого швидкого і радикального рішення, яке наступного року повністю поставить економіку раші на коліна.
Нагадаю на десерт, що газове ембарго хло наклало саме на себе, знищивши північні потоки і свою репутацію.
Індія теж наситила свій ринок строю нафтою. А саудити перед загрозою з боку Ірану запхали свої понти собі в ср@ky та на колінах повзуть до дядечка Джо, благаючи про захист.
Наші "ендсники" назвуть купу варіантів як переплачувати за інший товар, щоб вийти на потрібну ціну.