УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12268 відвідувачів онлайн
Новини
7 802 9
G-7 G7 (992) Австралія (415) нафта (5324)

G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту, - Reuters

нафта

"Група семи" та Австралія в четвер попередньо домовилися про встановлення граничної фіксованої ціни на російську нафту в кінці листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це Reuters cтало відомо з власних джерел.

Представники США і країн G7 в останні тижні вели інтенсивні переговори щодо встановлення верхньої межі ціни на морські поставки нафти з Росії. Це мало б гарантувати, що санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не перекриють світовий нафтовий ринок.

"Коаліція погодилася, що верхня межа буде фіксованою ціною, яка буде регулярно переглядатися, а не знижкою відносно індексованої ціни (ціни, прив’язаної до певного індексу нафти). Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку", – цитує Reuters джерело.

Початкова гранична ціна на нафту з Росії поки не узгоджена й буде встановлюватися в найближчі тижні, додає співрозмовник агенції. Регулярний механізм перегляду дозволить стабілізувати ринок у разі потреби й не дозволить РФ маніпулювати цінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт російських енергоносіїв ніколи не повернеться на довоєнний рівень, - Міжнародне енергетичне агентство

Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни постачають нафту до США в обхід санкцій, - WSJ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вместо того, чтобы полностью этим уродам перекрыть кислород, они какие-то идиотские ограничения цены придумали.
показати весь коментар
04.11.2022 00:31 Відповісти
Австралийцы и Европейцы , сами себе стрелять в ногу не хотят 😠
показати весь коментар
04.11.2022 00:33 Відповісти
Якщо різко повністю перекрити кацапам продаж нафти, то ціни на неї моментально злетять до неконтрольованих... Це погано і для України, і для Заходу. Нажаль, такі закони економіки. Тому такий варіант з граничною ціною скорочує до мінімуму прибутки кацапстану та дозволяє контролювати світові ціни з мінімальними ризиками
показати весь коментар
04.11.2022 02:05 Відповісти
Та виправдати можна все що завгодно. Наш час цим і відрізняється: для будь-якого маразму і абсурду знаходиться "переконливе" пояснення. Це так само як купівля європейцями газу у агресора. Війна вже майже рік триває, а вони справно сплачують агресору за газ. І платили б і далі, до речі.
показати весь коментар
04.11.2022 06:55 Відповісти
Это дикая многоходовка, в которую они верят.

Они типо запрещают другим странам покупать у РФ нефть по рыночной цене, надеясь, что РФ начнет продавать её Западу по низкой цене.

Вы спросите - а с чего бы это ?
А никто ответа не знает, даже авторы идеи.

П.С.:
Лично я поддерживаю полный отказ от всей российской продукции.
показати весь коментар
04.11.2022 09:05 Відповісти
Для тупих і ботів розжую: менше нафти і вища на неї ціна -- менше допомоги і зброї Україні.

Натомість фіксована ціна на роzійську жижу (60 $, наприклад, при рентабельності від 42$) стабілізує світову ціну та економіку, а козломордий улус навіть не зможе звести кінці з кінцями. Не те, що воювати, адже війна -- дуже дороге задоволення.

Не чекав такого швидкого і радикального рішення, яке наступного року повністю поставить економіку раші на коліна.

Нагадаю на десерт, що газове ембарго хло наклало саме на себе, знищивши північні потоки і свою репутацію.

Індія теж наситила свій ринок строю нафтою. А саудити перед загрозою з боку Ірану запхали свої понти собі в ср@ky та на колінах повзуть до дядечка Джо, благаючи про захист.
показати весь коментар
04.11.2022 00:53 Відповісти
покупціі надзвичайно радо будуть сприймати зменшення ціни на всю нафту а не тільки кацапську. У салавьева тільки що прозвучало, як лапті задумали повторити шлях Папаніна. Збудували баржу, знайшли велику крижину і примораживаються, стануть погоду вивчати. Умора. Як там у них, да не оскудеет талантами земля русская. Імбецил імбецила бачить здалеку, зараз поплавають на крижині.
показати весь коментар
04.11.2022 01:06 Відповісти
Ще треба, щоб саудівський принц не підігравав *****, скорочувавши добичу...
показати весь коментар
04.11.2022 04:21 Відповісти
Навіть дитина додумається як обійти такі санкції: купувати танкер нафти, умовно, по 50$ за барель разом з контейнером зубочисток по 50$ за одну зубочистку.
Наші "ендсники" назвуть купу варіантів як переплачувати за інший товар, щоб вийти на потрібну ціну.
показати весь коментар
04.11.2022 09:37 Відповісти
 
 