Армия РФ почти использовала первую партию дронов-камикадзе, - Резников

Россия уже использовала против Украины около 300 единиц иранских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Первая партия иранских дронов, которую завезли россияне, составляла около 300 единиц основных типов тех дронов. И практически они все те уже 300 единиц использовали, выбирая целями наши гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры, поставки воды, электроэнергии, тепла" , – отметил министр.

Однако он предупредил, что у России заключены контракты с Ираном на поставку беспилотников.

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"Мы знаем, что у них заключены контракты и цифры звучали по разным данным от 1 500 до 2 400, но это не значит, что они всех их получили, потому что это контрактные обязательства иранской стороны, которые они будут им поставлять. А учитывая, что иранская сторона поставляет те дроны еще и в другие страны для боевых действий, а сейчас у них самих там все не очень, скажем так, спокойно развивается, поэтому надеемся, что не все эти обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к Российской Федерации". – отметил глава минобороны.

По его словам, украинское ПВО уже научилась сбивать большинство дронов-камикадзе, которыми атакуют Украину.