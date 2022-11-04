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Новости
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Армия РФ почти использовала первую партию дронов-камикадзе, - Резников

резніков

Россия уже использовала против Украины около 300 единиц иранских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Первая партия иранских дронов, которую завезли россияне, составляла около 300 единиц основных типов тех дронов. И практически они все те уже 300 единиц использовали, выбирая целями наши гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры, поставки воды, электроэнергии, тепла" , – отметил министр.

Однако он предупредил, что у России заключены контракты с Ираном на поставку беспилотников.

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"Мы знаем, что у них заключены контракты и цифры звучали по разным данным от 1 500 до 2 400, но это не значит, что они всех их получили, потому что это контрактные обязательства иранской стороны, которые они будут им поставлять. А учитывая, что иранская сторона поставляет те дроны еще и в другие страны для боевых действий, а сейчас у них самих там все не очень, скажем так, спокойно развивается, поэтому надеемся, что не все эти обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к Российской Федерации". – отметил глава минобороны.

По его словам, украинское ПВО уже научилась сбивать большинство дронов-камикадзе, которыми атакуют Украину.

армия РФ (19307) Иран (1802) Резников Алексей (1170) дроны (3951)


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Топ комментарии
+4
Ну, так пишуть, що іранський вантажний літак сьогодні щось розвантажував в кацапському аеропорту. Думаю, неважко здогадатися, що саме.
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04.11.2022 16:36
+2
Щось заважає кацапам купити другу партію?
Чи в ірана є квоти на постачання дронів?
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04.11.2022 16:56
+2
А не пора ли узнать для кого собирают иранские дроны таджики?
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04.11.2022 17:35
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Ну, так пишуть, що іранський вантажний літак сьогодні щось розвантажував в кацапському аеропорту. Думаю, неважко здогадатися, що саме.
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04.11.2022 16:36 Ответить
Щось заважає кацапам купити другу партію?
Чи в ірана є квоти на постачання дронів?
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04.11.2022 16:56 Ответить
А не пора ли узнать для кого собирают иранские дроны таджики?
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04.11.2022 17:35 Ответить
бред, были и с номерами больше 500
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04.11.2022 17:38 Ответить
А що кацапи викупили всі починаючи з номеру 1 ?
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04.11.2022 18:09 Ответить
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04.11.2022 17:42 Ответить
Оце так заспокоїв!
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04.11.2022 19:07 Ответить
Бухгалтером у ***** підробляє? ***** паразит скільки своїх дронів наклепали і скільки на рашку вже спорядили.
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04.11.2022 22:41 Ответить
эти 300 столько беды наделали....а что будет, если кинут 2000?!
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04.11.2022 23:07 Ответить
 
 