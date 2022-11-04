Армія РФ майже витратила першу партію дронів-камікадзе, - Резніков

Росія вже використала проти України приблизно 300 одиниць іранських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Перша партія іранських дронів, яку завезли росіяни, становила близько 300 одиниць основних типів тих дронів. І практично вони всі ті вже 300 одиниць використали, обираючи цілями наші цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, постачання води, електроенергії, тепла", - зазначив міністр.

Однак він попередив, що в Росії укладені контракти з Іраном на постачання безпілотників.

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"Ми знаємо, що в них укладені контракти й цифри звучали за різними даними від 1 500 до 2 400, але це не означає, що вони всіх їх отримали, тому що це контрактні зобов'язання іранської сторони, які вони будуть їм постачати. А, зважаючи на те, що іранська сторона постачає ті дрони ще й в інші країни для бойових дій, а зараз у них самих там все не дуже, скажімо так, спокійно розвивається. Тому маємо надію, що не всі ці зобов'язання іранська сторона зможе виконати стосовно Російської Федерації". - зазначив очільник міноборони.

За його словами, українська ППО вже навчилась збивати більшість з дронів-камікадзе, якими атакують Україну.

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