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Новини
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Армія РФ майже витратила першу партію дронів-камікадзе, - Резніков

резніков

Росія вже використала проти України приблизно 300 одиниць іранських дронів.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Перша партія іранських дронів, яку завезли росіяни, становила близько 300 одиниць основних типів тих дронів. І практично вони всі ті вже 300 одиниць використали, обираючи цілями наші цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, постачання води, електроенергії, тепла", - зазначив міністр.

Однак він попередив, що в Росії укладені контракти з Іраном на постачання безпілотників.

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"Ми знаємо, що в них укладені контракти й цифри звучали за різними даними від 1 500 до 2 400, але це не означає, що вони всіх їх отримали, тому що це контрактні зобов'язання іранської сторони, які вони будуть їм постачати. А, зважаючи на те, що іранська сторона постачає ті дрони ще й в інші країни для бойових дій, а зараз у них самих там все не дуже, скажімо так, спокійно розвивається. Тому маємо надію, що не всі ці зобов'язання іранська сторона зможе виконати стосовно Російської Федерації". - зазначив очільник міноборони.

За його словами, українська ППО вже навчилась збивати більшість з дронів-камікадзе, якими атакують Україну.

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Автор: 

армія рф (17468) Іран (2043) Резніков Олексій (1446) дрони (4739)


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Топ коментарі
+4
Ну, так пишуть, що іранський вантажний літак сьогодні щось розвантажував в кацапському аеропорту. Думаю, неважко здогадатися, що саме.
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04.11.2022 16:36
+2
Щось заважає кацапам купити другу партію?
Чи в ірана є квоти на постачання дронів?
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04.11.2022 16:56
+2
А не пора ли узнать для кого собирают иранские дроны таджики?
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04.11.2022 17:35
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Ну, так пишуть, що іранський вантажний літак сьогодні щось розвантажував в кацапському аеропорту. Думаю, неважко здогадатися, що саме.
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04.11.2022 16:36 Відповісти
Щось заважає кацапам купити другу партію?
Чи в ірана є квоти на постачання дронів?
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04.11.2022 16:56 Відповісти
А не пора ли узнать для кого собирают иранские дроны таджики?
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04.11.2022 17:35 Відповісти
бред, были и с номерами больше 500
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04.11.2022 17:38 Відповісти
А що кацапи викупили всі починаючи з номеру 1 ?
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04.11.2022 18:09 Відповісти
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04.11.2022 17:42 Відповісти
Оце так заспокоїв!
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04.11.2022 19:07 Відповісти
Бухгалтером у ***** підробляє? ***** паразит скільки своїх дронів наклепали і скільки на рашку вже спорядили.
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04.11.2022 22:41 Відповісти
эти 300 столько беды наделали....а что будет, если кинут 2000?!
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04.11.2022 23:07 Відповісти
 
 