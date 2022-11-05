Литовские пограничники не пропустили поезда с российской военной символикой на вагонах

Литовские пограничники на КПП Кибартай не пропустили в страну поезд с российской символикой на вагонах.

Об этом сообщает DELFI, передает Цензор.НЕТ.

Служба охраны госграницы Литвы заявила, что пограничники распорядились отцепить пять вагонов и вернуть их в Калининградскую область.

"В одном поезде было три вагона, в другом — два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах "Литовские железные дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены в Калининградскую область, и только тогда поезда смогут проехать по территории Литвы.

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