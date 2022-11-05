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Литовские пограничники не пропустили поезда с российской военной символикой на вагонах

російська,символіка

Литовские пограничники на КПП Кибартай не пропустили в страну поезд с российской символикой на вагонах.

Об этом сообщает DELFI, передает Цензор.НЕТ.

Служба охраны госграницы Литвы заявила, что пограничники распорядились отцепить пять вагонов и вернуть их в Калининградскую область.

"В одном поезде было три вагона, в другом — два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах "Литовские железные дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены в Калининградскую область, и только тогда поезда смогут проехать по территории Литвы.

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Литва (2472) поезд (1025) россия (95629) символика (298)


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Топ комментарии
+29
Litovskije legioneri vojujucije Ukraine ,to ze znajet sto delat s kacapskoj simbolikoj
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05.11.2022 11:00
+25
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02pZoL4K5bv6aj8eKqjaDQUcvSuPZFEQMMmemkXKgPRGQHeqGhAcFZnfksVbEm32bkl Олексій Данілов

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02pZoL4K5bv6aj8eKqjaDQUcvSuPZFEQMMmemkXKgPRGQHeqGhAcFZnfksVbEm32bkl симонян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі.

Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі.

А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, «которым в 20 лет могилы роют».

І ми дійсно заспіваємо пісню, присвячену вам, російські тварюки:

«Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою».

І ми обов'язково вип'ємо за нашу Перемогу і за вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів.

А ми будемо спостерігати, як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана росія буде занурюватися в морок, хаос і справжньої, не придуманої симонян громадянської війни. Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах московії - дрімучого смітника і окраїни Азії.

Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками.

Як ви там пишете «С Днём народного единства». Ну що ж, і ми вас хочемо привітати з єдністю - тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається! Зі святом…

Р.S. Єднання ваших завдяки нашим ЗСУ відбувається за планом…
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05.11.2022 10:57
+20
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05.11.2022 10:56
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Ибо нех
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05.11.2022 10:50 Ответить
Российский постпред в ООН Небензя попался «на крючок».
РФ проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя проголосовал за резолюцию, в которой содержится текст: «РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания тер агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом».
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05.11.2022 11:31 Ответить
порядок перш за все
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05.11.2022 10:52 Ответить
респект. а як символiку змиють, то ще й таможня перевiрить.
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05.11.2022 10:53 Ответить
у голови поїзда та машиністів в дупі треба пошарудіти кочергою - а то не Боже наркотики перевозять
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05.11.2022 10:57 Ответить
Правильно БЛОКАДУ їм! БЛОКАДУ! Хай "хєр смокчуть"! Поляки на кордоні з ними вже теж загорожу будують Скоро тільки по морю жрачку їм доставлять будуть і вони "зуби на полку кластимуть"
********** їм уже нічим - їх ударні сили ми перемололи під Ізюмом та Балаклеєю
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05.11.2022 10:54 Ответить
Litovskije legioneri vojujucije Ukraine ,to ze znajet sto delat s kacapskoj simbolikoj
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05.11.2022 11:00 Ответить
Знаю вас давно,читаю і підтримую. Дякую, що і надалі доля України вас турбує.
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05.11.2022 11:09 Ответить
Ще у 1995 році Рфія мала повернути окуповану територію Східної Прусії разм з Кенігсбергом Німеччині згідно потсдамської конференції. Але кацапи звикли трактувати договори тільки у вигідному ключі для себе
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05.11.2022 14:21 Ответить
Ось рішення Постдаської конференції:
"Принципиальное согласие на передачу Советскому Союзу города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Кёнигсберга и прилегающего к нему района для обеспечения безопасности СССР и европейской безопасности, выраженное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Тегеранской конференции , Г. Трумэн и У. Черчилль подтвердили ещё раз в Потсдамеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_4-1 [1] ."
Ти бачиш там якісь "строки управління"? Я - не бачу Це підтверджено й тим що звідти були ВИСЕЛЕНІ всі німці ПРи "тимчасовому управлінні" подібне не робиться Південна частина Східної Прусії була передана полякам І там теж були виселені всі німці
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05.11.2022 14:43 Ответить
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05.11.2022 10:56 Ответить
Где ты видел такого интеллигентного совка?
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05.11.2022 11:20 Ответить
Навіщо взагалі пропускати цей непотріб.
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05.11.2022 10:56 Ответить
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02pZoL4K5bv6aj8eKqjaDQUcvSuPZFEQMMmemkXKgPRGQHeqGhAcFZnfksVbEm32bkl Олексій Данілов

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02pZoL4K5bv6aj8eKqjaDQUcvSuPZFEQMMmemkXKgPRGQHeqGhAcFZnfksVbEm32bkl симонян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі.

Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі.

А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, «которым в 20 лет могилы роют».

І ми дійсно заспіваємо пісню, присвячену вам, російські тварюки:

«Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою».

І ми обов'язково вип'ємо за нашу Перемогу і за вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів.

А ми будемо спостерігати, як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана росія буде занурюватися в морок, хаос і справжньої, не придуманої симонян громадянської війни. Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах московії - дрімучого смітника і окраїни Азії.

Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками.

Як ви там пишете «С Днём народного единства». Ну що ж, і ми вас хочемо привітати з єдністю - тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається! Зі святом…

Р.S. Єднання ваших завдяки нашим ЗСУ відбувається за планом…
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05.11.2022 10:57 Ответить
Слишком слов много для тупой боброедки

"ПНХ" поймет быстрее
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05.11.2022 11:04 Ответить
Нехай скажуть спасибі, що вагони не реквізовано.
Розперезалися.
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05.11.2022 10:58 Ответить
Где вообще санкции против РЖД которая финансирует и обеспечивает войну против Украины?
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05.11.2022 11:00 Ответить
Как минимум Сапсанов и оборудования для электровозов (что важнее) они уже не получают
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05.11.2022 11:10 Ответить
На тлі поточних подій це гордовите гасло "Никто кроме нас" сприймається як глузування. Що "Никто кроме нас"?
Чим ви означилися, які перемоги за вами, в чому ваша гордість, крім п'яних бешкетів і купання у фонтанах? Реальна війна миттєво все розставила місцями - повітряний десант, морська піхота, спецнази всіх видів і типів, повна туфта. Абсолютний нуль. Як і 100 і 200 років тому найактуальніша звичайна піхота та артилерія.
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05.11.2022 11:04 Ответить
дякуємо! за принциповість і за розуміння суті рашатарюк
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05.11.2022 11:16 Ответить
Про героическую блокаду Калининградской области все тихо забыли.
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05.11.2022 11:35 Ответить
Ja neslysal pro blokadu Kionesberga.Da jest ogranycenije,ukazano skolko i cego mozet provesti,no pro polnuju blokadu neslysal takogo
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05.11.2022 11:56 Ответить
І нехай раша перетвориться та зануриться в тий морок який "пропонує" "братським" народам. - розкладання та сморід... Welcome to the "future".
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05.11.2022 12:46 Ответить
 
 