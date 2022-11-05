В Украине создадут флот морских дронов, - Зеленский

Владимир Зеленский призвал украинцев поддержать финансами инициативу по созданию флота морских дронов.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", - рассказал он.

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