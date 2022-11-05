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В Україні створять флот морських дронів, - Зеленський

зеленський

Володимир Зеленський закликав українців підтримати фінансово ініціативу по створенню флоту морських дронів.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ майже витратила першу партію дронів-камікадзе, - Резніков

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) флот (331) дрони (4757)


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Топ коментарі
+40
Возможно,я что-то упустил,кто подскажет- что лично профинансировал $ миллионер "я не лох"?).
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05.11.2022 21:10
+30
Свою книжку про те, який він герой бо невтік. Боневтік, що з нього візмеш, окрім нагород для кварталівців? Навіть аналізи з нього не взяли у 2019-му! Йому ж ще квартплату за кримську квартиру платить, а він же на одну зарплату живе!
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05.11.2022 21:15
+21
А може саме олігархів закликати , та деякі зарплати переглянути ?
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05.11.2022 21:07
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А може саме олігархів закликати , та деякі зарплати переглянути ?
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05.11.2022 21:07 Відповісти
У Резніченка нехай запитає. 1.5млрд там , 1,5млрд на марафоні - вже щось.
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05.11.2022 21:52 Відповісти
Дроны нужны и морские и воздушные. Чем больше, тем лучше. Пора бы вообще создать войска по управлению дронов.
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05.11.2022 23:49 Відповісти
шо оно курить?капець...
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05.11.2022 21:08 Відповісти
пан президент мав би 65 мільярдів з асфальту і 2 мільярди з телемарафону перенаправити на цей флот для початку..
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05.11.2022 21:53 Відповісти
ага і аналізи твій зеленій ідолок здавав не у корєша в клініці? твій зелений божок ходячий "косяк" кацапам навіть не треба щось видумувати.
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05.11.2022 22:27 Відповісти
Дроны лэтять всих ********....знакомо?наркоман!
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05.11.2022 23:06 Відповісти
Клоун біжить попереду паравоза. Тріпло.
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05.11.2022 21:09 Відповісти
короче ...электрику мы не скоро получим в достаточном количестве...
чем бы дитё не тешилось...
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05.11.2022 21:10 Відповісти
это следующий прожект - будут аккумулировать кошты на запуск программы "аккумулятор в каждую квартиру!"
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05.11.2022 21:13 Відповісти
Ні, це тільки після мільярдного лісу. Ще в цьому лісі не заблудилися? А куди пропав "маскітний флот", де на борту катерів мали бути "Нептуни"? Знищив Володя з ДБР останню верфь в Києві і що взаимін побудував? А самому і своїм міністарам депутатам, які на "великому крадівництві" стали мільярдерами і мільйонерами слабо профінансувати свої хотєлки?
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05.11.2022 21:45 Відповісти
ліс теж потрібний. корабельний. але в пріоритеті - корабельні сосни для флоту морских дронів. й корабельні сосни все більше й більше акумулюються в коридорах влади.
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05.11.2022 21:52 Відповісти
Возможно,я что-то упустил,кто подскажет- что лично профинансировал $ миллионер "я не лох"?).
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05.11.2022 21:10 Відповісти
Не втік
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05.11.2022 21:12 Відповісти
Нічого. Зате відосики кожного дня.
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05.11.2022 21:12 Відповісти
Свою книжку про те, який він герой бо невтік. Боневтік, що з нього візмеш, окрім нагород для кварталівців? Навіть аналізи з нього не взяли у 2019-му! Йому ж ще квартплату за кримську квартиру платить, а він же на одну зарплату живе!
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05.11.2022 21:15 Відповісти
Нідерландська преса каже, що в нього уже 740млн.
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05.11.2022 23:49 Відповісти
Ви ж наповал б"єте цим питанням, не нада - ета другое
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06.11.2022 09:46 Відповісти
"будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів" Джерело:

Так само, як і з ракетною програмою? Тоді вірю відразу і повністю!
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05.11.2022 21:10 Відповісти
Мильярд дерев)
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05.11.2022 21:31 Відповісти
Пане, ну що ви! Деревину можна пустити на корпуси морський дронів! А ви кажете - Зе не стратег!
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05.11.2022 21:55 Відповісти
То для маскування всесвітнього інституту чогось-там! І ДОРОГИ туди прокласти! На решту - не вистачить
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05.11.2022 21:55 Відповісти
Бойових комарів вже створили?
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05.11.2022 21:11 Відповісти
но сначала они будут строить для этого флота асфальтированные дороги!
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05.11.2022 21:11 Відповісти
...і, пока наши асфальтоукладчікі бороздят простори Всєлєнной...
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05.11.2022 21:12 Відповісти
Може Коломойський допоможе, не?
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05.11.2022 21:12 Відповісти
НВ та Dragon Capital дослідили, хто в Україні найбільше дав на ЗСУ та гуманітарні потреби (дехто - точно не на ЗСУ)
Ахметов - $74 млн
Порошенко - $46 млн
Пінчуки - $45,3 млн
Новинський - $24 млн
Жеваго - $21,7 млн
Фірташ - $14,8млн
Гереги - $10,8 млн
Альо, а де Коломойський?
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05.11.2022 21:14 Відповісти
А де і Зеленський з єрмаком і арахамією?
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05.11.2022 21:49 Відповісти
Найбільша допомога від зелі та завхоза - не мішати ЗСУ .
На що сподіваємось і наполягаємо !
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05.11.2022 22:04 Відповісти
Може пофарбувати ларьок, або два.
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05.11.2022 21:14 Відповісти
не стоило тебе ******************** тут представляться...
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05.11.2022 21:25 Відповісти
знову клоуна торкнуло. супутник ти вже запустив. і бабушкофони роздав, і мульярд дерев посадив.
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05.11.2022 21:13 Відповісти
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05.11.2022 21:14 Відповісти
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05.11.2022 21:15 Відповісти
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05.11.2022 21:18 Відповісти
Якщо до вуха прикласти яйце ,то можна почути шум пакращення!

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05.11.2022 21:30 Відповісти
Совісті хватає в людей клянчити, які й так останнє віддають... Зате Бені міль'ярдні борги списують ... Позорище....
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05.11.2022 21:16 Відповісти
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05.11.2022 21:17 Відповісти
морські дрони, фандрейзинговий напрямок.. креативна війна триває.
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05.11.2022 21:16 Відповісти
Может ракеты лучше все же

Морской дрон не особо эффективная штука

Взрыв у борта на уровне воды

Даже торпеда лучше

Сравнить удар по "москве" ракетами и недавний дронами по бухте
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05.11.2022 21:22 Відповісти
І куди ж це носії поділись після "не дуже ефективного" удару по бухті?: Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів, але серед них немає носіїв ракет Джерело:
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06.11.2022 12:31 Відповісти
Может Беня Каламойский даст хотя-бы 10% от того что украл? Какраз будет на 2 тысячи морских дронов(и капец ЧФ Рашки гарантирован)
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05.11.2022 21:24 Відповісти
ЩЕ НАЗЕМНИХ! Не забудьте про наземні!

Вони потрібні щоб ми не втрачали людей провокуючи противника на артилерійський удар прощупуючи оборону, і щоб ми не втрачали екіпажі та десант пробуючи ними штурмувати в місцях що виявляються замінованими.

Спочатку мають йти наземні дрони, які замасковані під танки чи мрап (чи інше що ми використовуємо із десантом та екіпажем), а вже після того як вони підірвуться чи будуть атаковані артилерією противника (що дасть можливість почати контрбатарейну боротьбу) повинні йти штурмові війська з людьми по розчищеному маршруту. Якщо ж противник проспав захід наземних дронів, то дрони повинні бути здатні загнати противника в землю поки під'їде десант...
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05.11.2022 21:25 Відповісти
Дроном еще управлять должен кто-то

На земле это не так просто

А полностью автоматические это уже ближе к фантастике сейчас
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05.11.2022 21:30 Відповісти
"На земле это не так просто" - насправді це дуже просто:

Є старлінки;

Завжди можна скористатись самим простим зв'язком як і у всіх дронів, але плюсом просто включити мозок та підвісити бпла репітер в повітрі;

А ще є лазерний зв'язок і так далі і тому подібне...

Було би бажання та бюджет. І будь-який транспорт перетворюється в машинку на пульті. А якщо цей транспорт ще й з бойовим модулем який початково працює через пульт, то виходить бойовий дрон. Той дрон що може йти першим в колоні десь так на 50-100 метрів в переді (передавати зображення на машини по заду, керуватись з них) і підірватись чи зловити приліт, чи ще щось спасши цим екіпаж та десант.
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05.11.2022 21:40 Відповісти
Це яка?) Ви користувач?

В рекламі пінг 20мс. Користувачі з Києва кажуть що буває 120мс, а той всі 150мс. Це 150мс це 0,15 секунди.

Наземний дрон проблеми в такому пінгу навіть не побачить.

Та що там наземний. При потребі з таким то пінгом можна навіть в реактивний винищувач його запхати головне зробити хоча б мінімальний рівень автоматизації. Для наземного навіть автоматизацію не треба робити.
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06.11.2022 00:25 Відповісти
БАЗІКА.
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05.11.2022 21:25 Відповісти
Ну, ви там скидуйтесь. Бо ми тут придумали про флот. Не з бюджету ж нам бабки виділяти. То святе. На асфальт підуть.
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05.11.2022 21:26 Відповісти
Та ти ШО!!! Я здам гроші на асфальт і ШАШЛИКИ!!!!!
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05.11.2022 21:30 Відповісти
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05.11.2022 21:33 Відповісти
Все видели как этот дрон тупо расстреливали из пулемёта с вертолёта. Насколько они будут эффективны в защите побережья большой вопрос.
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05.11.2022 21:43 Відповісти
А міста вже захистив від російських ракет і іранських дронів? Залишилося тільки море? Навіщо? Знищити російські кораблі? Так візьми "Нептуни" і одним залпом всіх потопи, де вони - ракети, Володя?
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05.11.2022 21:47 Відповісти
Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок - будемо акумулювати кошти для флоту морських "офшорних дронів ".котрим завгосп арахімія.Плять ."зелені" грабіжники вже наладили масовий випуск українських дронів- камікадзе ,котрі літають з 2000 км.тепер взялися"успішно" обчистити кишені "мудрого наріду" на лапші про морські дрони.Україна не буде бачити цих дронів.а спонсори і меценати своїх грошей.
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05.11.2022 21:56 Відповісти
PR цих дронів вже бачили. Наслідки їх діялності - ні.
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05.11.2022 22:20 Відповісти
коли очі бачили,а руки не виготовляють і не запускають їх,то аж ніяк не можна побачити їх діяльність.Легше запустити турка в Україну ,котрий збудує завод , буде випускати українцями за мізерну зарплату "байрактари" і продавати їх Україні по світових цінах, при тому влада без навару не залишиться(гешефт) наше "зелене усьо".А українське , котре б складало конкуренцію тим же туркам зарубають "в корені"
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06.11.2022 10:27 Відповісти
PR морських дронів... Скільки років українці жили без турків? Продавали ті ж Т 72 -"Фаїна" а тепер жебраємо, скільки ракет передали росії, а звинувачуємо Іран. Це робили не "зелені". Який завод (фабрику) українці збудують за кордоном (крім Липецька)?
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06.11.2022 11:01 Відповісти
розумію "зелені сигнали мозгів",котрі не в силі дати самі собі відповідь,на прості запитання ???-"Скільки ракетних комплексів "Нептун""Грім""Вільха",як і виготовлених і випрубованих українських дронів, випрубованих за того ж ,хто збудував завод в Липецьку ,виготовив той, хто з 2016 року насміхався з України і її народу,часами розвеселяючи нинішню, окупаційну рашистську публіку ???
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06.11.2022 11:15 Відповісти
Українська армія немає /"Нептун""Грім""Вільха",як і виготовлених і випрубованих українських дронів/ , українських автобусів(крім "Богдан"), грузовиків, літаків, гелікоптерів, зимового одягу(з миру по нитці), звязку, ... скоро нічого, що виробляється в Україні. Невже за 3 роки все просрали?
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06.11.2022 11:43 Відповісти
Ой дебіл...
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05.11.2022 22:01 Відповісти
Нє, не дебіл....просто он нічего нє должен
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06.11.2022 09:48 Відповісти
мабуть архамiй згрiб всi аеродрони в свою кишеню, i не дає бiдному ze заробляти. от i приходиться креативити всяку #уйню. ну а принцип простий: бiднi мусять сплачувати за розваги багатих.
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05.11.2022 22:08 Відповісти
Придворні волонтери Преткла і Чмут вже готують контракт для Арахамії (Ukrspecsystems) за гроши з пенсій вкраїнчиків.
Ну а Коломойському готуються простити черговий мільярдний борг.
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05.11.2022 22:14 Відповісти
Чмут доречі далі накидає на нашу зброю,що вона гівно совковоподібне,новий відосик про який танк нам треба як базовий,облизав абрамси і леопарди,навіть корейську пантеру згадав,мовляв.у нас нічого краще затюненого т-80 немає(оплот) але чомусь промовчав про те що в України уже 20 років є танк стандарта НАТО і це Ятаган.
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05.11.2022 22:37 Відповісти
Змагання, хто смішніше ляпнє. В мене вже голова болить, повторювати ''рука до лоба'' після кожного ''перла'' розмовляючих голів
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05.11.2022 22:15 Відповісти
Згадала, то це ж той дрон, шо 6 метрів і 50 т, він так?
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05.11.2022 22:22 Відповісти
760 млн... що це за сума? а це вартість дівізіону Нептун,а це 72 ракети і весь комплекс ,тобто два сраних млрд грн могли повністю закрити для кацапів чорноморське та азовське узбережжя України,і були б вони на момент 24го лютого ,то після фрази українського прикордонника маскавбад пішов би ***** ОДРАЗУ,а тепер ти тут про якісь дрони среш? а чому я вчепився в 2млрд,а тому що замість нептунів ми на ці гроші фінансуємо бидломарахвон.
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05.11.2022 22:34 Відповісти
Рабинович, одолжите денег. Легко! А у кого?
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05.11.2022 22:56 Відповісти
сперва создай, потом болтай
да и то шепотом, среди своих
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05.11.2022 23:34 Відповісти
Главнає пєрєстать стрєлять, діджєталізація... А тепер ще: фандрейзінговоє направлєніє. Знову пацаня кізіків накурилося.
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05.11.2022 23:37 Відповісти
Тими дронами теж Агрохімія буде опікуватись?
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06.11.2022 00:18 Відповісти
а флот ледоколов уже фсе, забыли?
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06.11.2022 00:40 Відповісти
максимум купить, но это не создать
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06.11.2022 00:42 Відповісти
Надо тихо сделать и использовать. Зачем анонсы ?
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06.11.2022 03:06 Відповісти
Не может тело без пиара. Такова сущность артиста без диплома.
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06.11.2022 08:14 Відповісти
денег нет тчк
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07.11.2022 11:58 Відповісти
У Зе все обещания в будущем времени и ничего в настоящем.Достойный ученик Остапа Бендера с его Нью-Васюками.
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12.11.2022 17:11 Відповісти
откуда тут столько кремлеботов?
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23.11.2022 01:02 Відповісти
 
 