В Україні створять флот морських дронів, - Зеленський
Володимир Зеленський закликав українців підтримати фінансово ініціативу по створенню флоту морських дронів.
Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", - розповів він.
Топ коментарі
+40 Валдис Унар
показати весь коментар05.11.2022 21:10
+30 Evgeny N
показати весь коментар05.11.2022 21:15
+21 Григорий #524521
показати весь коментар05.11.2022 21:07
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чем бы дитё не тешилось...
Так само, як і з ракетною програмою? Тоді вірю відразу і повністю!
Ахметов - $74 млн
Порошенко - $46 млн
Пінчуки - $45,3 млн
Новинський - $24 млн
Жеваго - $21,7 млн
Фірташ - $14,8млн
Гереги - $10,8 млн
Альо, а де Коломойський?
На що сподіваємось і наполягаємо !
Морской дрон не особо эффективная штука
Взрыв у борта на уровне воды
Даже торпеда лучше
Сравнить удар по "москве" ракетами и недавний дронами по бухте
Вони потрібні щоб ми не втрачали людей провокуючи противника на артилерійський удар прощупуючи оборону, і щоб ми не втрачали екіпажі та десант пробуючи ними штурмувати в місцях що виявляються замінованими.
Спочатку мають йти наземні дрони, які замасковані під танки чи мрап (чи інше що ми використовуємо із десантом та екіпажем), а вже після того як вони підірвуться чи будуть атаковані артилерією противника (що дасть можливість почати контрбатарейну боротьбу) повинні йти штурмові війська з людьми по розчищеному маршруту. Якщо ж противник проспав захід наземних дронів, то дрони повинні бути здатні загнати противника в землю поки під'їде десант...
На земле это не так просто
А полностью автоматические это уже ближе к фантастике сейчас
Є старлінки;
Завжди можна скористатись самим простим зв'язком як і у всіх дронів, але плюсом просто включити мозок та підвісити бпла репітер в повітрі;
А ще є лазерний зв'язок і так далі і тому подібне...
Було би бажання та бюджет. І будь-який транспорт перетворюється в машинку на пульті. А якщо цей транспорт ще й з бойовим модулем який початково працює через пульт, то виходить бойовий дрон. Той дрон що може йти першим в колоні десь так на 50-100 метрів в переді (передавати зображення на машини по заду, керуватись з них) і підірватись чи зловити приліт, чи ще щось спасши цим екіпаж та десант.
В рекламі пінг 20мс. Користувачі з Києва кажуть що буває 120мс, а той всі 150мс. Це 150мс це 0,15 секунди.
Наземний дрон проблеми в такому пінгу навіть не побачить.
Та що там наземний. При потребі з таким то пінгом можна навіть в реактивний винищувач його запхати головне зробити хоча б мінімальний рівень автоматизації. Для наземного навіть автоматизацію не треба робити.
Ну а Коломойському готуються простити черговий мільярдний борг.
да и то шепотом, среди своих