В Україні створять флот морських дронів, - Зеленський

Володимир Зеленський закликав українців підтримати фінансово ініціативу по створенню флоту морських дронів.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", - розповів він.

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