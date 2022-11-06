РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 615 35

Украина уже получила от Италии тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра, - Верещук

артилерія,далекобійна

Украина уже получила от Италии ряд вооружений по борьбе против России. Но сейчас существует необходимость в зенитных системах для защиты украинских городов от бомбардировок.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Италии мы уже получили тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра. Сейчас нам нужны зенитные системы, в частности, чтобы спасти города от бомбардировок российских террористов, ставящих на колени гражданскую инфраструктуру", - сказала вице-премьер-министр.

Верещук поблагодарила Италию за помощь и отметила, что оружие жизненно необходимо для нашей страны. Она также благодарна за поддержку украинских беженцев.

Читайте также: ПВО, С-300, ЗРК, снаряды, минометы: Украина передала Болгарии список необходимого вооружения

Автор: 

Италия (1645) оружие (10222) Верещук Ирина (504)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
А Мери Поппинс уполномочена делать такие заявления?
показать весь комментарий
06.11.2022 14:10
+29
Цій курві можно цілком довіряти
показать весь комментарий
06.11.2022 14:12
+14
А воно яким боком до цього?
показать весь комментарий
06.11.2022 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Мери Поппинс уполномочена делать такие заявления?
показать весь комментарий
06.11.2022 14:10 Ответить
Цій курві можно цілком довіряти
показать весь комментарий
06.11.2022 14:12 Ответить
Ця зекурва ніколи не відмиється від зробленого нею і її есбеушником .
показать весь комментарий
06.11.2022 15:15 Ответить
на питання, чому війська рф ройшли південь без перешкод,
арестович відповів:
*******.......
і жоден з тих хто *******, не сів і навіть не звільнений
а йідіоти пишуть, кращий в світі БОНЕВТІК
то, чим більше ідіотів, тим легше владі
показать весь комментарий
06.11.2022 15:32 Ответить
А чего об этом рассказывает Шапокляк?
показать весь комментарий
06.11.2022 14:15 Ответить
мабуть власними досягненнями не може похвалитись
показать весь комментарий
06.11.2022 16:59 Ответить
А воно яким боком до цього?
показать весь комментарий
06.11.2022 14:15 Ответить
Юстасу не з руки про це говорити. Москва його сльзам вже не вірить.
показать весь комментарий
06.11.2022 15:53 Ответить
Зброя все ж таки надходить попри всі заперечення деяких людей що зброю не надають зброя надходить але повільно .
показать весь комментарий
06.11.2022 14:16 Ответить
Хто знову не зачинив палату?!
показать весь комментарий
06.11.2022 14:17 Ответить
Коли отримає,тоді і відкривайте рота, хоча, НІ- краще заткніться!!!
показать весь комментарий
06.11.2022 14:19 Ответить
Ну і **** ж ця зелена жаба. Тебе чорнороту просять ЗСУ, генштаб--ніхто НЕПОВИНЕН надавати інформацію по постачанні зброї Н-Х-Т-О. Бехливі базіки при владі.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:25 Ответить
наконец-то подыскали компетентного комментатора по оружейке. Можно было еще алахвердиеву взять, но она сейчас занята.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:27 Ответить
Ну как занята.Рот занят.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:36 Ответить
Руки теж.
показать весь комментарий
06.11.2022 16:04 Ответить
..і вся вона зайнята
показать весь комментарий
06.11.2022 16:25 Ответить
Питання виживання нації і держави озвучують верещук, яку підозрюють у вирішенні питання розмінування кримського перешийка або охламідія, на якому немає де клейма поставити, підприемства якого мають виробляти дрони, як при пороху так і при зелі, а всім іншим блокують, при дії закону на заборону їх виробництва приватним компаніям.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:27 Ответить
Пишут что вагнеровцы входят в бахмут? Это правда?!
показать весь комментарий
06.11.2022 14:28 Ответить
Кто пишет? Их же вроде откинули от Бахмута давече.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:30 Ответить
в каком состоянии они туда входят? вдребезги и в лохмотья размотанные?
или в своих алкогольных сладких снах?
им до Бахмута как до Луны. Они туда уже 8 месяцев входят.
как входят так и выходят.
вперед ногами.
показать весь комментарий
06.11.2022 16:27 Ответить
...ций чорт,з рукомийника,іноді хоче показати свою значимість.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:31 Ответить
та шо за нахер, з якої шухляду витягли цю гидоту? разбалакалась мабуть на місце Шмигаля мітить ***** чорнорота, до речі також сьогодні піздонуло ****** що саме зараз ВСУ звільнили чотири селища на Херсонщіні? До речі вчора і обДристович теж був якийсь не адекватний, в шосте розповідав байку про грибок, може аБрахаМія свіжий "сніжок" підкинув?
показать весь комментарий
06.11.2022 14:39 Ответить
ось ця *******, яку ти перерахував, те й робить що киздить...
а реально, від них тільки шкода та додаткові розходи
а ця шмондя до недавну ганяла по ефірах ТВ бо язик під,язаний і може киздіти як троцький
без зупинки та перерви на обід
а про арахамію, взагалі кажуть що замість хороших дронів впарює в ЗСУ своє гавно
по світових цінах і блокує поставки з за кордону.
показать весь комментарий
06.11.2022 15:25 Ответить
А чого ти Верещук захищаєш? ти що, за Зєлєнского голосував?
показать весь комментарий
06.11.2022 14:58 Ответить
Так тема не про него. или в каждой теме нужно только про него?
показать весь комментарий
06.11.2022 15:22 Ответить
я защищаю справедливость и правду от дебилов ) вне зависимости от их политических убеждений.
голосовал за Порошенко, потому как в той ситуации этот вариант был явно лучше Зеленского. Еще вопросы?
показать весь комментарий
06.11.2022 20:20 Ответить
ти хто, тварюка?????
що ти доклала до цього???
яке відношення маєш до зброї???
хто тебе вповноважив сунути своє рило всюди???
закрий своє ...бало.....
показать весь комментарий
06.11.2022 15:18 Ответить
В її відомстві з часу її приходу ставка хабара зросла пропорційно кількості сторінок в документі. І, ясна річ, ця прохвостка збільшила і кількість документів і кількість сторінок.
показать весь комментарий
06.11.2022 15:56 Ответить
Ітіть твою мать. Опять ця лярва вилізла. Хвилюється, що про неї забули. Після перемоги нагадаємо.
показать весь комментарий
06.11.2022 16:02 Ответить
А ця тут до чого? Літала б собі мовчки на мітлі навколо кабміну!
показать весь комментарий
06.11.2022 16:47 Ответить
Italy - respect. Fuck Switzerland.
показать весь комментарий
06.11.2022 16:52 Ответить
Нащо ти дура вякаєш? Закрий пельку і сиди техенько - ні вилізло.
показать весь комментарий
06.11.2022 17:32 Ответить
Справді ЗАК нам потрібні.

Тільки ось я досі вважаю Верещук агентом рф... Все ж її подруги не приховують що вони працюють на росію.
показать весь комментарий
06.11.2022 17:42 Ответить
 
 