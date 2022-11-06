Украина уже получила от Италии тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра, - Верещук
Украина уже получила от Италии ряд вооружений по борьбе против России. Но сейчас существует необходимость в зенитных системах для защиты украинских городов от бомбардировок.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.
"Из Италии мы уже получили тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра. Сейчас нам нужны зенитные системы, в частности, чтобы спасти города от бомбардировок российских террористов, ставящих на колени гражданскую инфраструктуру", - сказала вице-премьер-министр.
Верещук поблагодарила Италию за помощь и отметила, что оружие жизненно необходимо для нашей страны. Она также благодарна за поддержку украинских беженцев.
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арестович відповів:
*******.......
і жоден з тих хто *******, не сів і навіть не звільнений
а йідіоти пишуть, кращий в світі БОНЕВТІК
то, чим більше ідіотів, тим легше владі
или в своих алкогольных сладких снах?
им до Бахмута как до Луны. Они туда уже 8 месяцев входят.
как входят так и выходят.
вперед ногами.
а реально, від них тільки шкода та додаткові розходи
а ця шмондя до недавну ганяла по ефірах ТВ бо язик під,язаний і може киздіти як троцький
без зупинки та перерви на обід
а про арахамію, взагалі кажуть що замість хороших дронів впарює в ЗСУ своє гавно
по світових цінах і блокує поставки з за кордону.
голосовал за Порошенко, потому как в той ситуации этот вариант был явно лучше Зеленского. Еще вопросы?
що ти доклала до цього???
яке відношення маєш до зброї???
хто тебе вповноважив сунути своє рило всюди???
закрий своє ...бало.....
Тільки ось я досі вважаю Верещук агентом рф... Все ж її подруги не приховують що вони працюють на росію.