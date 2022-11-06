Украина уже получила от Италии тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра, - Верещук

Украина уже получила от Италии ряд вооружений по борьбе против России. Но сейчас существует необходимость в зенитных системах для защиты украинских городов от бомбардировок.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Италии мы уже получили тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра. Сейчас нам нужны зенитные системы, в частности, чтобы спасти города от бомбардировок российских террористов, ставящих на колени гражданскую инфраструктуру", - сказала вице-премьер-министр.

Верещук поблагодарила Италию за помощь и отметила, что оружие жизненно необходимо для нашей страны. Она также благодарна за поддержку украинских беженцев.

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