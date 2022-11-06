Україна вже отримала від Італії важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру, - Верещук

Україна вже отримала від Італії низку озброєння для боротьби проти Росії. Але зараз існує потреба у зенітних системах для захисту українських міст від бомбардувань.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

"З Італії ми вже отримали важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру. Зараз нам потрібні зенітні системи, зокрема, щоб врятувати міста від бомбардувань російських терористів, які ставлять на коліна цивільну інфраструктуру", - сказала віцепрем'єр-міністр.

Верещук подякувала Італії за допомогу та зазначила, що зброя життєво необхідна для нашої країни. Вона також вдячна за підтримку українських біженців.

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