УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11593 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 615 35

Україна вже отримала від Італії важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру, - Верещук

артилерія,далекобійна

Україна вже отримала від Італії низку озброєння для боротьби проти Росії. Але зараз існує потреба у зенітних системах для захисту українських міст від бомбардувань.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

"З Італії ми вже отримали важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру. Зараз нам потрібні зенітні системи, зокрема, щоб врятувати міста від бомбардувань російських терористів, які ставлять на коліна цивільну інфраструктуру", - сказала віцепрем'єр-міністр.

Верещук подякувала Італії за допомогу та зазначила, що зброя життєво необхідна для нашої країни. Вона також вдячна за підтримку українських біженців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передамо Україні шостий пакет допомоги, якщо ситуація не зміниться, - міністр оборони Італії Крозетто

Автор: 

Італія (1574) зброя (7472) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
А Мери Поппинс уполномочена делать такие заявления?
показати весь коментар
06.11.2022 14:10
+29
Цій курві можно цілком довіряти
показати весь коментар
06.11.2022 14:12
+14
А воно яким боком до цього?
показати весь коментар
06.11.2022 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Мери Поппинс уполномочена делать такие заявления?
показати весь коментар
06.11.2022 14:10 Відповісти
Цій курві можно цілком довіряти
показати весь коментар
06.11.2022 14:12 Відповісти
Ця зекурва ніколи не відмиється від зробленого нею і її есбеушником .
показати весь коментар
06.11.2022 15:15 Відповісти
на питання, чому війська рф ройшли південь без перешкод,
арестович відповів:
*******.......
і жоден з тих хто *******, не сів і навіть не звільнений
а йідіоти пишуть, кращий в світі БОНЕВТІК
то, чим більше ідіотів, тим легше владі
показати весь коментар
06.11.2022 15:32 Відповісти
А чего об этом рассказывает Шапокляк?
показати весь коментар
06.11.2022 14:15 Відповісти
мабуть власними досягненнями не може похвалитись
показати весь коментар
06.11.2022 16:59 Відповісти
А воно яким боком до цього?
показати весь коментар
06.11.2022 14:15 Відповісти
Юстасу не з руки про це говорити. Москва його сльзам вже не вірить.
показати весь коментар
06.11.2022 15:53 Відповісти
Зброя все ж таки надходить попри всі заперечення деяких людей що зброю не надають зброя надходить але повільно .
показати весь коментар
06.11.2022 14:16 Відповісти
Хто знову не зачинив палату?!
показати весь коментар
06.11.2022 14:17 Відповісти
Коли отримає,тоді і відкривайте рота, хоча, НІ- краще заткніться!!!
показати весь коментар
06.11.2022 14:19 Відповісти
Ну і **** ж ця зелена жаба. Тебе чорнороту просять ЗСУ, генштаб--ніхто НЕПОВИНЕН надавати інформацію по постачанні зброї Н-Х-Т-О. Бехливі базіки при владі.
показати весь коментар
06.11.2022 14:25 Відповісти
наконец-то подыскали компетентного комментатора по оружейке. Можно было еще алахвердиеву взять, но она сейчас занята.
показати весь коментар
06.11.2022 14:27 Відповісти
Ну как занята.Рот занят.
показати весь коментар
06.11.2022 14:36 Відповісти
Руки теж.
показати весь коментар
06.11.2022 16:04 Відповісти
..і вся вона зайнята
показати весь коментар
06.11.2022 16:25 Відповісти
Питання виживання нації і держави озвучують верещук, яку підозрюють у вирішенні питання розмінування кримського перешийка або охламідія, на якому немає де клейма поставити, підприемства якого мають виробляти дрони, як при пороху так і при зелі, а всім іншим блокують, при дії закону на заборону їх виробництва приватним компаніям.
показати весь коментар
06.11.2022 14:27 Відповісти
Пишут что вагнеровцы входят в бахмут? Это правда?!
показати весь коментар
06.11.2022 14:28 Відповісти
Кто пишет? Их же вроде откинули от Бахмута давече.
показати весь коментар
06.11.2022 14:30 Відповісти
в каком состоянии они туда входят? вдребезги и в лохмотья размотанные?
или в своих алкогольных сладких снах?
им до Бахмута как до Луны. Они туда уже 8 месяцев входят.
как входят так и выходят.
вперед ногами.
показати весь коментар
06.11.2022 16:27 Відповісти
...ций чорт,з рукомийника,іноді хоче показати свою значимість.
показати весь коментар
06.11.2022 14:31 Відповісти
та шо за нахер, з якої шухляду витягли цю гидоту? разбалакалась мабуть на місце Шмигаля мітить ***** чорнорота, до речі також сьогодні піздонуло ****** що саме зараз ВСУ звільнили чотири селища на Херсонщіні? До речі вчора і обДристович теж був якийсь не адекватний, в шосте розповідав байку про грибок, може аБрахаМія свіжий "сніжок" підкинув?
показати весь коментар
06.11.2022 14:39 Відповісти
ось ця *******, яку ти перерахував, те й робить що киздить...
а реально, від них тільки шкода та додаткові розходи
а ця шмондя до недавну ганяла по ефірах ТВ бо язик під,язаний і може киздіти як троцький
без зупинки та перерви на обід
а про арахамію, взагалі кажуть що замість хороших дронів впарює в ЗСУ своє гавно
по світових цінах і блокує поставки з за кордону.
показати весь коментар
06.11.2022 15:25 Відповісти
А чого ти Верещук захищаєш? ти що, за Зєлєнского голосував?
показати весь коментар
06.11.2022 14:58 Відповісти
Так тема не про него. или в каждой теме нужно только про него?
показати весь коментар
06.11.2022 15:22 Відповісти
я защищаю справедливость и правду от дебилов ) вне зависимости от их политических убеждений.
голосовал за Порошенко, потому как в той ситуации этот вариант был явно лучше Зеленского. Еще вопросы?
показати весь коментар
06.11.2022 20:20 Відповісти
ти хто, тварюка?????
що ти доклала до цього???
яке відношення маєш до зброї???
хто тебе вповноважив сунути своє рило всюди???
закрий своє ...бало.....
показати весь коментар
06.11.2022 15:18 Відповісти
В її відомстві з часу її приходу ставка хабара зросла пропорційно кількості сторінок в документі. І, ясна річ, ця прохвостка збільшила і кількість документів і кількість сторінок.
показати весь коментар
06.11.2022 15:56 Відповісти
Ітіть твою мать. Опять ця лярва вилізла. Хвилюється, що про неї забули. Після перемоги нагадаємо.
показати весь коментар
06.11.2022 16:02 Відповісти
А ця тут до чого? Літала б собі мовчки на мітлі навколо кабміну!
показати весь коментар
06.11.2022 16:47 Відповісти
Italy - respect. Fuck Switzerland.
показати весь коментар
06.11.2022 16:52 Відповісти
Нащо ти дура вякаєш? Закрий пельку і сиди техенько - ні вилізло.
показати весь коментар
06.11.2022 17:32 Відповісти
Справді ЗАК нам потрібні.

Тільки ось я досі вважаю Верещук агентом рф... Все ж її подруги не приховують що вони працюють на росію.
показати весь коментар
06.11.2022 17:42 Відповісти
 
 