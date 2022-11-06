Україна вже отримала від Італії важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру, - Верещук
Україна вже отримала від Італії низку озброєння для боротьби проти Росії. Але зараз існує потреба у зенітних системах для захисту українських міст від бомбардувань.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.
"З Італії ми вже отримали важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру. Зараз нам потрібні зенітні системи, зокрема, щоб врятувати міста від бомбардувань російських терористів, які ставлять на коліна цивільну інфраструктуру", - сказала віцепрем'єр-міністр.
Верещук подякувала Італії за допомогу та зазначила, що зброя життєво необхідна для нашої країни. Вона також вдячна за підтримку українських біженців.
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арестович відповів:
*******.......
і жоден з тих хто *******, не сів і навіть не звільнений
а йідіоти пишуть, кращий в світі БОНЕВТІК
то, чим більше ідіотів, тим легше владі
или в своих алкогольных сладких снах?
им до Бахмута как до Луны. Они туда уже 8 месяцев входят.
как входят так и выходят.
вперед ногами.
а реально, від них тільки шкода та додаткові розходи
а ця шмондя до недавну ганяла по ефірах ТВ бо язик під,язаний і може киздіти як троцький
без зупинки та перерви на обід
а про арахамію, взагалі кажуть що замість хороших дронів впарює в ЗСУ своє гавно
по світових цінах і блокує поставки з за кордону.
голосовал за Порошенко, потому как в той ситуации этот вариант был явно лучше Зеленского. Еще вопросы?
що ти доклала до цього???
яке відношення маєш до зброї???
хто тебе вповноважив сунути своє рило всюди???
закрий своє ...бало.....
Тільки ось я досі вважаю Верещук агентом рф... Все ж її подруги не приховують що вони працюють на росію.