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Новости Агрессия России против Украины
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В Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами, - ОК "Південь"

знищення

Во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области уничтожен российский склад с боеприпасами.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения разведываются", - говорится в сообщении.

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Автор: 

боеприпасы (2344) склад (156) Херсонская область (4802)


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О те є добра новина. А якби ще й в склад зберігання тих ****** С-300 влучили, то я б в одне горло коньяк допив. Бо вже задрали що Миколаїв, що Запоріжжя розносити навмання, куди попало.
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06.11.2022 14:45 Ответить
Ну й до чого ми дiйдемо,якщо кожен почне конину в одну глотку допивати? Гаяваспитаю?
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06.11.2022 16:31 Ответить
Конину? Ви, пані щось плутаєте.
Коньяк, то є культурний напій. Його п'ють в обмежених дозах. І, хто зна, скільки в мене тієї дози в одне горло. Та судячи з того, як ви обізвали благородний напій, то вам спирне дається тільки для дезінфекту місця прививки від ковіду.
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06.11.2022 17:14 Ответить
Дiйсно, не вiдношу себе до поцiновувачiв "нюхати клопа"..Але маю досвiд спiлкування з тими, поряд з ким не знайшлось рiшучоi людини, яка б сказала : " Все ,досить на сьогоднi пити...в одiнарi.."..
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06.11.2022 17:39 Ответить
Ото ж бо. Я беру не дешеві напої і завжди п'ю, смакуючи. Для цього в мене є спеціальні бокали. Коли в жовтні прийшов на День народження тещі, то тесть зі щирої душі вирішив відкупорити колись подарований коньяк. Питаю, а водки немає? Він так і не зрозумів мого посилу. Бо для мене, коньяк пити за столом, це є просто знущання над брендом.
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06.11.2022 17:49 Ответить
Круто.
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06.11.2022 14:58 Ответить
Давайте,наші найкращі,дотискайте орків. Віримо в ЗСУ!
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06.11.2022 15:46 Ответить
 
 