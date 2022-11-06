В Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами, - ОК "Південь"

Во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области уничтожен российский склад с боеприпасами.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения разведываются", - говорится в сообщении.

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