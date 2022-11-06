У Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами, - ОК "Південь"
У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області знищено російський склад із боєприпасами.
Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад із боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
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Коньяк, то є культурний напій. Його п'ють в обмежених дозах. І, хто зна, скільки в мене тієї дози в одне горло. Та судячи з того, як ви обізвали благородний напій, то вам спирне дається тільки для дезінфекту місця прививки від ковіду.