У Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами, - ОК "Південь"

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області знищено російський склад із боєприпасами.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад із боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

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