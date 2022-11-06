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Новини Агресія Росії проти України
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У Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами, - ОК "Південь"

знищення

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області знищено російський склад із боєприпасами.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад із боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили 6 цистерн з пальним і склади з боєприпасами окупантів біля Снігурівки, - ОК "Південь"

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боєприпаси (2279) склад (183) Херсонська область (5790)


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О те є добра новина. А якби ще й в склад зберігання тих ****** С-300 влучили, то я б в одне горло коньяк допив. Бо вже задрали що Миколаїв, що Запоріжжя розносити навмання, куди попало.
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06.11.2022 14:45 Відповісти
Ну й до чого ми дiйдемо,якщо кожен почне конину в одну глотку допивати? Гаяваспитаю?
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06.11.2022 16:31 Відповісти
Конину? Ви, пані щось плутаєте.
Коньяк, то є культурний напій. Його п'ють в обмежених дозах. І, хто зна, скільки в мене тієї дози в одне горло. Та судячи з того, як ви обізвали благородний напій, то вам спирне дається тільки для дезінфекту місця прививки від ковіду.
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06.11.2022 17:14 Відповісти
Дiйсно, не вiдношу себе до поцiновувачiв "нюхати клопа"..Але маю досвiд спiлкування з тими, поряд з ким не знайшлось рiшучоi людини, яка б сказала : " Все ,досить на сьогоднi пити...в одiнарi.."..
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06.11.2022 17:39 Відповісти
Ото ж бо. Я беру не дешеві напої і завжди п'ю, смакуючи. Для цього в мене є спеціальні бокали. Коли в жовтні прийшов на День народження тещі, то тесть зі щирої душі вирішив відкупорити колись подарований коньяк. Питаю, а водки немає? Він так і не зрозумів мого посилу. Бо для мене, коньяк пити за столом, це є просто знущання над брендом.
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06.11.2022 17:49 Відповісти
Круто.
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06.11.2022 14:58 Відповісти
Давайте,наші найкращі,дотискайте орків. Віримо в ЗСУ!
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06.11.2022 15:46 Відповісти
 
 