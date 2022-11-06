Рассматриваем все сценарии в энергетике и готовим ответные действия, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что власти рассматривают все вероятные варианты ситуаций в энергетике и готовят соответствующие планы действий.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас - в Киеве и Киевской области. Действительно сложно.
На неделе у меня было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике. Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим соответствующие действия", - рассказал глава государства.
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чи потрібні заручники?
Ти мабуть виборець Осла. Все ждеш що хтось тобі зробить.
На тому світі. Там і про кредити поговориш, і про світло, і про генератори.
А тепер ця потолоч зелена свої обсери на народ переклала уже в усіх сферах, як війни, так і енергетики.
Коштуватиме в день до прикладу 10 годин - 500 гривень.
Реально не буде ні такої кількості генераторів ні пального ні грошей.
з моїми навичками я їм не потрібен!
і відпускати не хочуть
що робити тим, хто вже півроку без роботи, Армії не потрібен і ніяких пропозицій від забезпечування тилу не отримує? сидіти в заручниках?
по-друге, ти вмикай, хоч іноді мислення і спробуй здогадатися, звідкиля брати інгридієнти на приготування всього того, що та Людина робить? все це коштує грошей і в його випадку, так склалося, що він може собі це дозволити!
те саме стосується і дітей, які продають печіво, чи за твоєю логікою те печіво можна взяти з тумбочки?
а тепер, відволікісь від рожевих мрій про слоників і спробуй придумати щось для людей, яким вже під 50, які нахрін нікому не потрібні, в яких вже немає грошей і які вимушені сидіти в заручниках?!
у багатьох вже давно немає роботи, вимушені економити на всьому що зможуть!
чому ці люди не можуть виїхати з країни?
просто повинні вмирати заради такої потвори як ти?
В мене питання ви з окопу пишете?
чого ти вирішив, що я там не був?
з моїми навичками я їм не потрібен!
і відпускати не хочуть"
Того, шо в армії я бачив як багато чоловіків передпенсійного віку, так і зовсім молодих хлопців, які строкову службу не проходили. Всі вони потрапили до армії добровольцями, що дає мені право стверджувати, що хто хотів-той вже давно там. Стосовно тих, хто розповідає, що він ходив, а його не беруть-на таких я також надивився. Він приходить під військомат, бачить довжелезну чергу, каже "ну, напевно, сьогодні я вже не встигну потрапити всередину", полегшено зітхає, йде геть та більше не приходить. А знайомим розповідає, що він такий відповідальний громадянин, ходив до військомату, але його поки не беруть. Не звинувачую особисто, але бачив таких. Ну і стосовно навичок-собаку чи шимпанзе можна багато чому навчити, а людину-тим більше, аби було бажання. Якщо є вади здоров'я і служити не можеш-йдеш до військомату, проходиш ВЛК, отримуєш справку про непридатність до військової служби та їдеш за кордон без перешкод. Не йдеш до армії та не виїзжаєш-ну значить так сильно хочеться у військомат-елементарна логіка.
Germoney still has money, but
living conditions are restraint since
2015/2016,
if not already since the Arab Spring 2011.
Women and small children still have some chance to get private accommodation,
but puberty boys causing ******* not so much.
сценарії )))) можливі варіанти - було б розглядати не звично)))
навіть цікаво що станеться з тим кліпмейкером при втраті аудиторії
А відосиками - то просто рух повітря.
@ukrainesinger
·
https://twitter.com/ukrainesinger/status/1589354148813750274 21 мин
нікому невідомий канал з невідомою нікому позицією - з 8 листопада в марафоні «Єдині новини». в той час як державницькі канали "Еспресо", "П'ятий", "Прямий", які роками боролись з московською повісткою і пропагандою - відключені з квітня від Т2 та заблоковані на телемарафоні.
тебе твої радники знов обібуть
і буде так як з усім
південь, північ, до Києва за 3 години. вагнерівці, згортання ракетної програми
і тд і тп і взагалі
ти на відео, патріот до глибини душі
а кого ти покарав за провали, за злочинні поради?????
пам,ятаєш свою пародію на беню коломойського????
ти казав
аааааааааааааааааааааааааааааа???
ШООООООООООООООООО?????
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Як продавати електрику в період аварійних та запланованих відключень
Зелені коломойці продовжують вкидання фіктивних боргів за комуналку з відвертим намаганням обирати населення в дусі відомих традицій їхнього менталітету. Царина для зловживань не обмежена.