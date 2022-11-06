Розглядаємо всі сценарії в енергетиці та готуємо відповідні дії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що влада розглядає всі вірогідні варіанти ситуацій в енергетиці та готує відповідні плани дій.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на цей вечір у Києві та шести областях тривають стабілізаційні відключення електрики. Без світла понад 4,5 млн споживачів. Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно.

На тижні в мене було кілька спеціальних нарад з урядовцями, представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці. Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії", - розповів глава держави.

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