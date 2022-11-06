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Розглядаємо всі сценарії в енергетиці та готуємо відповідні дії, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що влада розглядає всі вірогідні варіанти ситуацій в енергетиці та готує відповідні плани дій.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на цей вечір у Києві та шести областях тривають стабілізаційні відключення електрики. Без світла понад 4,5 млн споживачів. Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно.

На тижні в мене було кілька спеціальних нарад з урядовцями, представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці. Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії", - розповів глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) енергетика (2601)


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Топ коментарі
+23
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06.11.2022 23:14
+15
дебіл, яке село? я і так там живу і світло в мене 3 години на добу
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06.11.2022 22:52
+14
Чим він може допомогти ЗСУ? Гроші в Лондоні. Почне знімати - запалиться.
А відосиками - то просто рух повітря.
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06.11.2022 22:53
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дайте виїхати тім, кому є куди їхати!
чи потрібні заручники?
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06.11.2022 22:45 Відповісти
Тебе хтось трима? Їдь в село.
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06.11.2022 22:48 Відповісти
дебіл, яке село? я і так там живу і світло в мене 3 години на добу
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06.11.2022 22:52 Відповісти
Так якого хера ти тут скиглиш як бурятська баба?
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06.11.2022 22:54 Відповісти
імбіцил! адкуватний лідер замість виділяти хуілірди на асфальтування, купував би потужні електрогенератори і розтавляв би в селах! кінченні пляха
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06.11.2022 23:02 Відповісти
Купи генератор. Заготовляй дрова. Чи ждеш що квартал95 за тебе це зробить?
Ти мабуть виборець Осла. Все ждеш що хтось тобі зробить.
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06.11.2022 23:05 Відповісти
може ти і гроші мені на генератор видаш?
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06.11.2022 23:07 Відповісти
Видам. Дожену і ще раз видам.
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06.11.2022 23:08 Відповісти
отож і не #ізди
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06.11.2022 23:11 Відповісти
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06.11.2022 23:14 Відповісти
Да, Ющенко походу сломали после первого Майдана Он понял что может быстро умереть как и польский президент. А потом вообще ушел в себя и отгородился от мира. Люди видимо до сих пор даже после очередного Омана не поняли насколько уязвим более менее порядочный человек у власти в лице президента.
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07.11.2022 23:28 Відповісти
Та хоч би льготи на генератори та бензин якісь зробили, щоб люди не влізали в кредити, оплачуючи їх енергетичний обсерон!
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06.11.2022 23:27 Відповісти
Кредити? Ну жди тоді бурятів. Вони тобі без кредитів швидко генератора поставлять.
На тому світі. Там і про кредити поговориш, і про світло, і про генератори.
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06.11.2022 23:38 Відповісти
це мені нагадує перши дні війни, коли в Бучу, Гостомель та Ірпінь увірвалися кацапи, жодна провладна сволота не попередила, що треба евакуювати населення! просто скажіть людям, щоб вони рятували своїх близьких! нєєєєєє, нехай всі подохнуть
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06.11.2022 23:44 Відповісти
А ти продовжуй підарасам зеленим дупу лизати, виправдовуючи їх зашквари. Буряти в Україні дякуючи цим виродкам і опинилися. "Мир в очах путіна, нада пєрєстать стрєлять!"
А тепер ця потолоч зелена свої обсери на народ переклала уже в усіх сферах, як війни, так і енергетики.
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06.11.2022 23:47 Відповісти
Постає закономірне питання, якщо народ повинен на своїх плечах тягнути усі сфери життєдіяльності країни, то на хєра нам така влада?
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06.11.2022 23:49 Відповісти
Перед тим як волати про щось потрібно подумати макітрою. Генератор 3 квт спожива 1 літр бензину в час помнож на часи а потім помнож на ті генератори які гіпотетично будуть в кожній сім'ї. 10 000 000 генераторів в годину спалять 10 тисяч тон пального.
Коштуватиме в день до прикладу 10 годин - 500 гривень.
Реально не буде ні такої кількості генераторів ні пального ні грошей.
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06.11.2022 23:57 Відповісти
а тепер додайте ціни на усе, які ростуть кожен день + багато працюють за мінімалку + комуналка, яку ОБОВ'ЯЗКОВО платити.......
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07.11.2022 10:09 Відповісти
бычара есть бычара, вася
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07.11.2022 01:31 Відповісти
а куди їхати зібрались?
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06.11.2022 22:53 Відповісти
А хто кому не дає кудись їхати ? Наче ж вільне переміщення у країні ? Чи хочеться за кордон, а у військомат не хочеться ?
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06.11.2022 23:02 Відповісти
чого ти вирішив, що я там не був?
з моїми навичками я їм не потрібен!
і відпускати не хочуть
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06.11.2022 23:05 Відповісти
якщо всі повтікають то хто буде воювати та забезпечувати тил? пушкін?
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06.11.2022 23:14 Відповісти
якщо людина задіяна в забезпечуванні тилу то яке питання?
що робити тим, хто вже півроку без роботи, Армії не потрібен і ніяких пропозицій від забезпечування тилу не отримує? сидіти в заручниках?
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06.11.2022 23:17 Відповісти
інваліди на візках вареники ліплять та тушонку закривають для армії- жінки плетуть маскувальні сітки- маленьки діти торгують печивом збираючи кошти на армію! вам немає чим зайнятись? дайте свої контакти то я вам знайду заняття!
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06.11.2022 23:22 Відповісти
по-перше, не інваліди, а інвалід!
по-друге, ти вмикай, хоч іноді мислення і спробуй здогадатися, звідкиля брати інгридієнти на приготування всього того, що та Людина робить? все це коштує грошей і в його випадку, так склалося, що він може собі це дозволити!
те саме стосується і дітей, які продають печіво, чи за твоєю логікою те печіво можна взяти з тумбочки?
а тепер, відволікісь від рожевих мрій про слоників і спробуй придумати щось для людей, яким вже під 50, які нахрін нікому не потрібні, в яких вже немає грошей і які вимушені сидіти в заручниках?!
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06.11.2022 23:31 Відповісти
город є? грубка є?чого ниєш?люди в холодних багатоповерхівках бідують то факт! а ти пічку натопив-нажерся та пішов собі спати!с голоду пухнеш чи з холоду? бачу що час в інтернеті є сидіти і можливість!
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06.11.2022 23:50 Відповісти
от ми, нарешті, і дійшли до логічного запитання, а нафіга людям в багатоповерхівках сидіти і мерзнути? чому не дати їм можливість виїхати? у нас що, північна корея?
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06.11.2022 23:52 Відповісти
у нас війна в країні!жінки та діти можуть їхати без проблем-а такі як ти потерплять- в хаті тепло і жерти є що- бачу і з інтернетом в тебе теж немає проблем-якщо вважаєш що ти сильно наказаний Богом то вали на фронт- повір найдуть тобі там примінення- хоча би на кухні- там тепло і с голоду не здохнеш!
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06.11.2022 23:58 Відповісти
в тебе альцгеймер? ще раз, повторюю для тих, у кого важко працює причино-наслідковий звʼязок! люди мерзнуть в багатоповерхівках! немає електрики, немає опалення, проблеми з питною водою!
у багатьох вже давно немає роботи, вимушені економити на всьому що зможуть!
чому ці люди не можуть виїхати з країни?
просто повинні вмирати заради такої потвори як ти?
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07.11.2022 00:05 Відповісти
я сумніваюсь що таке бидло за людей переживає в багатоповерхівках- ти за свою дупу трісешся!вали на фронт! тобі там знайдеться робота!хватить паразитувати !повторюю для таких тупих як ти- всі мешканці непризивного віку можуть виїхати за кордон без проблем-ніхто нікого не тримає- а от всі інші на фронт або допомога фронту-що не доходить?в окопах зараз легше?
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07.11.2022 00:14 Відповісти
зрозумів, ти - дебіл, який ані з математикою, ані з логікою, а ні з банальною економікою не в ладах! афідерзейн
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07.11.2022 02:02 Відповісти
Мені тут написали що у нормальних роботящих укріїнців хліви для свиней усі чисті, і перестроєні як конюшні в Дубаях. А в тих у кого смердить, предки були лидачим бидлом. Убогі бо не хотіли вчитися, і заробляти.
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07.11.2022 03:13 Відповісти
він же сказав - не беруть його на фронт! чого Ви причепились один до одного?
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07.11.2022 05:30 Відповісти
Два дурня перегризлись між собою. Й ворогів не треба - самі себе нищать через розбрат. Отак й живемо віками. А потім запитання, - чому Україна ніяк не може стати нормальною незалежною державою? Та от тому й не може.
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07.11.2022 06:49 Відповісти
Дрова 2200,цибуля 30,капуста 12,морква 30 і так за списком.Вам же людина пояснює що півроку не працює,де взяти кошти?Виорати город 60-70 сотка.Доїхати до лікарні туди -сюди 100 в середньому,якась простуда 500 влегку.Хліб також кошти.Господарство -кошти,годувати його - кошти.Відносно без затрат можна яблука-груші їсти,якщо вродили, надовго вистачить?
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07.11.2022 00:42 Відповісти
Просто той даун () не вміє рахувати.... Він думає, що усе падає з неба, і нізащо не потрібно платити...
В мене питання ви з окопу пишете?
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07.11.2022 10:14 Відповісти
Питання до
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07.11.2022 10:15 Відповісти
В моїй сім'ї воюють всі хто може,а мій окоп розпочався ще раніше,і він набагато глибший,це так просто зверху добавилось.
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07.11.2022 16:43 Відповісти
"

чого ти вирішив, що я там не був?
з моїми навичками я їм не потрібен!
і відпускати не хочуть"

Того, шо в армії я бачив як багато чоловіків передпенсійного віку, так і зовсім молодих хлопців, які строкову службу не проходили. Всі вони потрапили до армії добровольцями, що дає мені право стверджувати, що хто хотів-той вже давно там. Стосовно тих, хто розповідає, що він ходив, а його не беруть-на таких я також надивився. Він приходить під військомат, бачить довжелезну чергу, каже "ну, напевно, сьогодні я вже не встигну потрапити всередину", полегшено зітхає, йде геть та більше не приходить. А знайомим розповідає, що він такий відповідальний громадянин, ходив до військомату, але його поки не беруть. Не звинувачую особисто, але бачив таких. Ну і стосовно навичок-собаку чи шимпанзе можна багато чому навчити, а людину-тим більше, аби було бажання. Якщо є вади здоров'я і служити не можеш-йдеш до військомату, проходиш ВЛК, отримуєш справку про непридатність до військової служби та їдеш за кордон без перешкод. Не йдеш до армії та не виїзжаєш-ну значить так сильно хочеться у військомат-елементарна логіка.
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07.11.2022 10:06 Відповісти
ти дуже сильно помиляєшься
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07.11.2022 11:51 Відповісти
Стосовно чого я помиляюся, та ще й сильно ? Де хоч якесь спростування моїх слів ? Чи от так просто-"ти помиляєшся" та й усе, крапка ? Я кажу про те, що бачив особисто-й під війскоматами, й в окопах. Тому оці "ти сильно помиляєшься" на мене не діють. До того ж я тут місцевих коментаторів вже не раз читав, як вони розповідали, що їм можуть "незаконно" повістку всучити та що з тією повісткою треба за найближчим кутом робити.
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07.11.2022 13:29 Відповісти
твоя елементарна логіка не працює! бо в реальному житті (а не в житті серед рожевих слоників) - ВЛК в упор не визнає вади про непридатність! ВСІХ записує в пісарі!
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08.11.2022 02:29 Відповісти
Ці страшилки про ВЛК-від тих, хто там не був і взагалі туди йти не збирається.
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09.11.2022 07:25 Відповісти
да ти #іздабол, який реальне життя бачив по телевізору
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09.11.2022 08:28 Відповісти
Може після війни зустрінемось, покажемо друг другу військові квитки при свідках та з'ясуємо хто чим під час війни займався та хто є дійсно п#здаболом та у#******, іІ хто є ухилянтом, яке мріяло за кордон втекти ?
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09.11.2022 21:51 Відповісти
Where is somewhere to you ?

Germoney still has money, but
living conditions are restraint since
2015/2016,
if not already since the Arab Spring 2011.

Women and small children still have some chance to get private accommodation,
but puberty boys causing ******* not so much.
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06.11.2022 23:14 Відповісти
"теплого дивану"?! що ти верзеш? звідкіля ви такі барани беретеся?! вас десь розводять?
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06.11.2022 23:21 Відповісти
Давай краще ми тебе від теплого дивану відірвемо і відправимо на передову?
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07.11.2022 04:07 Відповісти
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07.11.2022 06:41 Відповісти
Розглядаємо всі сценарії в енергетиці та готуємо відповідні дії, - Зеленський

сценарії )))) можливі варіанти - було б розглядати не звично)))
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06.11.2022 22:46 Відповісти
він вже приготував відосікі на кожен сценарій
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06.11.2022 22:48 Відповісти
...але ж їх без електрики не побачиш
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06.11.2022 23:08 Відповісти
це ви точно підмітили! 😆
навіть цікаво що станеться з тим кліпмейкером при втраті аудиторії
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06.11.2022 23:09 Відповісти
...рейтінг впаде на шосту годину
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06.11.2022 23:14 Відповісти
Та мабуть не впаде, а скоріш взагалі відвалиться
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07.11.2022 03:48 Відповісти
Ти там щось роби, зелененький, роби. А ми кожушки вдягнемо, теплі перини постелимо. Якось засправуємося самі по собі. Тільки ти ЗСУ допомагай, на них одна надія. Справуйся, слуга народа.
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06.11.2022 22:48 Відповісти
Чим він може допомогти ЗСУ? Гроші в Лондоні. Почне знімати - запалиться.
А відосиками - то просто рух повітря.
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06.11.2022 22:53 Відповісти
Он может продать свой дом в Италии. Но где тогда Скумбрия будет жить? Лучше записать видосик
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06.11.2022 23:46 Відповісти
Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·

https://twitter.com/ukrainesinger/status/1589354148813750274 21 мин

нікому невідомий канал з невідомою нікому позицією - з 8 листопада в марафоні «Єдині новини». в той час як державницькі канали "Еспресо", "П'ятий", "Прямий", які роками боролись з московською повісткою і пропагандою - відключені з квітня від Т2 та заблоковані на телемарафоні.

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06.11.2022 22:51 Відповісти
Відповідні дії - це чергові "заспокійливі" відосіки маєш на увазі?
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06.11.2022 22:52 Відповісти
А мені добре, близенько бульбашня перелякана, будемо жаріть катофку і грітися😄
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06.11.2022 22:55 Відповісти
Под словами *вiдповiднi дii* я надеюсь подразумевается ответные действия?
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06.11.2022 23:08 Відповісти
Вава,
тебе твої радники знов обібуть
і буде так як з усім
південь, північ, до Києва за 3 години. вагнерівці, згортання ракетної програми
і тд і тп і взагалі
ти на відео, патріот до глибини душі
а кого ти покарав за провали, за злочинні поради?????
пам,ятаєш свою пародію на беню коломойського????
ти казав
аааааааааааааааааааааааааааааа???
ШООООООООООООООООО?????
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06.11.2022 23:12 Відповісти
Темрява спокушує на різноманітні дії. Тим паче, що є кого і є за що.
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06.11.2022 23:34 Відповісти
Пи#дюк ти Вова та найбільша помилка Українців й більше ніхто.... сподіваюсь телелохотрон тебе не врятує!
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07.11.2022 02:08 Відповісти
Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії
___________________________
Як продавати електрику в період аварійних та запланованих відключень
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07.11.2022 05:23 Відповісти
https://social.com.ua/komunalka/borgy-za-komunalku-z-chym-zitknutsya-neplatnyky/ https://social.com.ua/komunalka/borgy-za-komunalku-z-chym-zitknutsya-neplatnyky/

Зелені коломойці продовжують вкидання фіктивних боргів за комуналку з відвертим намаганням обирати населення в дусі відомих традицій їхнього менталітету. Царина для зловживань не обмежена.
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07.11.2022 07:33 Відповісти
п..здить.Тупо п...здить.
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07.11.2022 10:19 Відповісти
 
 