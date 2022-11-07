С 24 февраля оккупанты совершили в Украине почти 45 тыс. военных преступлений. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска с 24 февраля совершили 44 869 преступлений агрессии и военных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Так, 43 312 касаются нарушения законов и обычаев войны, 73 – планирования, подготовки или разрешения и ведения агрессивной войны, 39 – пропаганды войны, 1 445 – другие.

В то же время зарегистрировано 18 741 преступление против национальной безопасности. В частности 12 730 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1 834 - государственная измена, 3 245 - коллаборационная деятельность, 281 - пособничество государству-агрессору, 64 - диверсии, 619 - другие.

Также Офис Генерального прокурора открыл 627 магистральных дел относительно агрессии России против представителей военно-политического руководства РФ.

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