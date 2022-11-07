С 24 февраля оккупанты совершили в Украине почти 45 тыс. военных преступлений. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупационные войска с 24 февраля совершили 44 869 преступлений агрессии и военных преступлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.
Так, 43 312 касаются нарушения законов и обычаев войны, 73 – планирования, подготовки или разрешения и ведения агрессивной войны, 39 – пропаганды войны, 1 445 – другие.
В то же время зарегистрировано 18 741 преступление против национальной безопасности. В частности 12 730 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1 834 - государственная измена, 3 245 - коллаборационная деятельность, 281 - пособничество государству-агрессору, 64 - диверсии, 619 - другие.
Также Офис Генерального прокурора открыл 627 магистральных дел относительно агрессии России против представителей военно-политического руководства РФ.
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В итоге, эта риторика привела к 2-й мировой войне и десяткам миллионов жертв. А все потому, что от такой риторики у бункерных маньяков просыпаются аппетиты, кровожадность и жадность. Срабатывает стокгольмский синдром, когда преступник совершает новое преступление только потому, что ему простили предыдущее преступление.
Возможно Гитлер захватил бы и весь Мир, если бы Черчилль не поставил точку в этом вопросе. Он сказал - никакой пощады ублюдкам. Мы будем идти до победного конца и остановимся только после того, как задушим нацистскую мразь с собственном логове.
PS: Пора уже современным политика напомнить уроки истории, пусть закроют рты и закусив удила помогают душить рашистскую гадину.