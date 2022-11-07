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Новости Война
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С 24 февраля оккупанты совершили в Украине почти 45 тыс. военных преступлений. ИНФОГРАФИКА

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Российские оккупационные войска с 24 февраля совершили 44 869 преступлений агрессии и военных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Так, 43 312 касаются нарушения законов и обычаев войны, 73 – планирования, подготовки или разрешения и ведения агрессивной войны, 39 – пропаганды войны, 1 445 – другие.

В то же время зарегистрировано 18 741 преступление против национальной безопасности. В частности 12 730 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1 834 - государственная измена, 3 245 - коллаборационная деятельность, 281 - пособничество государству-агрессору, 64 - диверсии, 619 - другие.

Также Офис Генерального прокурора открыл 627 магистральных дел относительно агрессии России против представителей военно-политического руководства РФ.

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С 24 февраля оккупанты совершили в Украине почти 45 тыс. военных преступлений 01

армия РФ (19375) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476)


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Когда некоторые западные лидеры предлагают Украине садится за стол переговоров с представителями бункерного нациста и его безумных фантазий, риторика этих западных миротворцев сильно напоминает риторику политиков 20-го века, которые в с 1938-го года, предлагали сначала Австрии, потом Чехословакии, потом Польше садится за стол переговоров с нацистами. Они готовы были бы простить Гитлеру все, даже если бы он весь Мир завоевал по кускам.

В итоге, эта риторика привела к 2-й мировой войне и десяткам миллионов жертв. А все потому, что от такой риторики у бункерных маньяков просыпаются аппетиты, кровожадность и жадность. Срабатывает стокгольмский синдром, когда преступник совершает новое преступление только потому, что ему простили предыдущее преступление.

Возможно Гитлер захватил бы и весь Мир, если бы Черчилль не поставил точку в этом вопросе. Он сказал - никакой пощады ублюдкам. Мы будем идти до победного конца и остановимся только после того, как задушим нацистскую мразь с собственном логове.
PS: Пора уже современным политика напомнить уроки истории, пусть закроют рты и закусив удила помогают душить рашистскую гадину.
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07.11.2022 00:55 Ответить
"Зеленський в цьому не винен",це путін дав наказ розмінувати Кримський напрямок та вивести звідти ЗСУ до початку війни?
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07.11.2022 05:48 Ответить
На кого насправді працює Давид 🐒Арахамія?
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07.11.2022 06:05 Ответить
Руские искали нацистов в Украине, а они оказались у них в зеркале.
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07.11.2022 08:43 Ответить
 
 