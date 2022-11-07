З 24 лютого окупанти скоїли в Україні майже 45 тис. воєнних злочинів. ІНФОГРАФІКА
Російські окупаційні війська з 24 лютого скоїли 44 869 злочинів агресії та воєнних злочинів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
Так, 43 312 стосуються порушення законів та звичаїв війни, 73 - планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 39 - пропаганди війни, 1 445 - інші.
Водночас зареєстровано 18 741 злочин проти національної безпеки. Зокрема 12 730 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 1 834 - державної зради, 3 245 - колабораційної діяльності, 281 - пособництва державі-агресору, 64 - диверсії, 619 - інші.
Також Офіс Генерального прокурора відкрив 627 магістральних справ щодо агресії Росії проти представників військово-політичного керівництва РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В итоге, эта риторика привела к 2-й мировой войне и десяткам миллионов жертв. А все потому, что от такой риторики у бункерных маньяков просыпаются аппетиты, кровожадность и жадность. Срабатывает стокгольмский синдром, когда преступник совершает новое преступление только потому, что ему простили предыдущее преступление.
Возможно Гитлер захватил бы и весь Мир, если бы Черчилль не поставил точку в этом вопросе. Он сказал - никакой пощады ублюдкам. Мы будем идти до победного конца и остановимся только после того, как задушим нацистскую мразь с собственном логове.
PS: Пора уже современным политика напомнить уроки истории, пусть закроют рты и закусив удила помогают душить рашистскую гадину.