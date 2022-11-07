З 24 лютого окупанти скоїли в Україні майже 45 тис. воєнних злочинів. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська з 24 лютого скоїли 44 869 злочинів агресії та воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Так, 43 312 стосуються порушення законів та звичаїв війни, 73 - планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 39 - пропаганди війни, 1 445 - інші.

Водночас зареєстровано 18 741 злочин проти національної безпеки. Зокрема 12 730 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 1 834 - державної зради, 3 245 - колабораційної діяльності, 281 - пособництва державі-агресору, 64 - диверсії, 619 - інші.

Також Офіс Генерального прокурора відкрив 627 магістральних справ щодо агресії Росії проти представників військово-політичного керівництва РФ.

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