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Новини Війна
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З 24 лютого окупанти скоїли в Україні майже 45 тис. воєнних злочинів. ІНФОГРАФІКА

рф

Російські окупаційні війська з 24 лютого скоїли 44 869 злочинів агресії та воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Так, 43 312 стосуються порушення законів та звичаїв війни, 73 - планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 39 - пропаганди війни, 1 445 - інші.

Водночас зареєстровано 18 741 злочин проти національної безпеки. Зокрема 12 730 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 1 834 - державної зради, 3 245 - колабораційної діяльності, 281 - пособництва державі-агресору, 64 - диверсії, 619 - інші.

Також Офіс Генерального прокурора відкрив 627 магістральних справ щодо агресії Росії проти представників військово-політичного керівництва РФ.

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З 24 лютого окупанти скоїли в Україні майже 45 тис. воєнних злочинів 01

Автор: 

армія рф (17509) воєнні злочини (1862) Офіс Генпрокурора (3258)


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Когда некоторые западные лидеры предлагают Украине садится за стол переговоров с представителями бункерного нациста и его безумных фантазий, риторика этих западных миротворцев сильно напоминает риторику политиков 20-го века, которые в с 1938-го года, предлагали сначала Австрии, потом Чехословакии, потом Польше садится за стол переговоров с нацистами. Они готовы были бы простить Гитлеру все, даже если бы он весь Мир завоевал по кускам.

В итоге, эта риторика привела к 2-й мировой войне и десяткам миллионов жертв. А все потому, что от такой риторики у бункерных маньяков просыпаются аппетиты, кровожадность и жадность. Срабатывает стокгольмский синдром, когда преступник совершает новое преступление только потому, что ему простили предыдущее преступление.

Возможно Гитлер захватил бы и весь Мир, если бы Черчилль не поставил точку в этом вопросе. Он сказал - никакой пощады ублюдкам. Мы будем идти до победного конца и остановимся только после того, как задушим нацистскую мразь с собственном логове.
PS: Пора уже современным политика напомнить уроки истории, пусть закроют рты и закусив удила помогают душить рашистскую гадину.
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07.11.2022 00:55 Відповісти
"Зеленський в цьому не винен",це путін дав наказ розмінувати Кримський напрямок та вивести звідти ЗСУ до початку війни?
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07.11.2022 05:48 Відповісти
На кого насправді працює Давид 🐒Арахамія?
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07.11.2022 06:05 Відповісти
Руские искали нацистов в Украине, а они оказались у них в зеркале.
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07.11.2022 08:43 Відповісти
 
 