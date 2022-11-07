ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, - Генштаб
За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 7 ноября по поводу российского вторжения.
Так, начались двести пятьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины в отдельных направлениях и пытается удержать временно захваченные территории. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Северском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА;
на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелка;
на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площадка, Спорное и Верхнекаменское;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледарь, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Майорск, Часов Яр, Клещиевка и Зеленополье;
на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опытное;
в Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Времевка и Павловка;
На Южнобужском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давидов Брид, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 20 вылетов.
Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пыткой "выбивают" показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение людей, которых вывозят в неизвестном направлении.
В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.
По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.
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Grad-like rockets are fired mostly during night time,
aviation attacks mostly during daylight and with clear skies without rain.
Probably both sides lacking uniforms,
therefore too little manpower at Ukrainian Army,
and Ruszians have to wear private clothing.
Kharkowka and Gornostaikiwka are on the South-East bank of the Dnjipro river:
Is it preemptive measure of Ruzsians,
or does Ukraine fire there already ?