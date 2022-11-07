Северная Корея: Мы запускали ракеты, имитируя удары по США

Северная Корея заявила в понедельник, что ее недавние ракетные запуски являлись имитацией ударов по Южной Корее и США, поскольку две страны провели "опасные военные учения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

На прошлой неделе Северная Корея провела испытательные пуски нескольких ракет, включая, возможно, неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, и выпустила сотни артиллерийских снарядов в море, когда Южная Корея и США проводили завершившиеся в субботу шестидневные воздушные учения.

Армия КНДР заявила, что она провела мероприятия, имитирующие атаки на авиабазы и самолеты, а также на крупный южнокорейский город, чтобы "разбить стойкую военную истерию врагов".

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Шквал ракетных запусков стал самым большим за один день, и произошел на фоне рекордного года ракетных испытаний Южной Кореи, которая владеет ядерным оружием.

Официальные лица Южной Кореи и США также заявили, что Пхеньян провел техническую подготовку к испытаниям ядерного устройства, что стало первым случаем с 2017 года.

Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи поговорили по телефону в воскресенье и осудили недавние испытания, включая "безрассудный" запуск ракеты, упавшей у побережья Южной Кореи на прошлой неделе, говорится в заявлении Госдепартамента США.

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В понедельник официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщил, что южнокорейское судно подняло обломки, предположительно являющиеся частью северокорейской баллистической ракеты малой дальности (SRBM). Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета упала вблизи южнокорейских вод.

Спасательное судно ВМС Южной Кореи использовало подводный зонд для извлечения анализируемых частей, сказал чиновник.