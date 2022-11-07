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Новости
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Северная Корея: Мы запускали ракеты, имитируя удары по США

парад,кндр

Северная Корея заявила в понедельник, что ее недавние ракетные запуски являлись имитацией ударов по Южной Корее и США, поскольку две страны провели "опасные военные учения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

На прошлой неделе Северная Корея провела испытательные пуски нескольких ракет, включая, возможно, неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, и выпустила сотни артиллерийских снарядов в море, когда Южная Корея и США проводили завершившиеся в субботу шестидневные воздушные учения.

Армия КНДР заявила, что она провела мероприятия, имитирующие атаки на авиабазы и самолеты, а также на крупный южнокорейский город, чтобы "разбить стойкую военную истерию врагов".

Также читайте: Южная Корея отрицает обвинения Путина в поставках летального оружия Украине, - Reuters

Шквал ракетных запусков стал самым большим за один день, и произошел на фоне рекордного года ракетных испытаний Южной Кореи, которая владеет ядерным оружием.

Официальные лица Южной Кореи и США также заявили, что Пхеньян провел техническую подготовку к испытаниям ядерного устройства, что стало первым случаем с 2017 года.

Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи поговорили по телефону в воскресенье и осудили недавние испытания, включая "безрассудный" запуск ракеты, упавшей у побережья Южной Кореи на прошлой неделе, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Читайте: США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд: будут доставлять через Чехию, - СМИ

В понедельник официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщил, что южнокорейское судно подняло обломки, предположительно являющиеся частью северокорейской баллистической ракеты малой дальности (SRBM). Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета упала вблизи южнокорейских вод.

Спасательное судно ВМС Южной Кореи использовало подводный зонд для извлечения анализируемых частей, сказал чиновник.

КНДР (1211) ракеты (3576) США (26853) Южная Корея (338)


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Топ комментарии
+15
Пупсик сыроед не понимает своим маленьким мозгом что в случае эскалации Корею Северную сотрут за пол часа к **** собачим. Он думает что его хозяева КНР и Срашка впишутся за этого болвана
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07.11.2022 09:12
+14
Ми запускали ракети, до ми клінічні ідіоти і нариваємося на піздюля від дорослих. А ще нам немає що жерти
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07.11.2022 09:11
+13
Пупсик таки дограється.
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07.11.2022 09:08
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Пупсик таки дограється.
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07.11.2022 09:08 Ответить
так-злоячкісні пухлини видаляють...
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07.11.2022 09:10 Ответить
пупсик танцює під дудку старшОго брата, тому що той брат вже не знає, що йому робити, щоб відвернути світ від свого провалу...
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07.11.2022 09:13 Ответить
Ми запускали ракети, до ми клінічні ідіоти і нариваємося на піздюля від дорослих. А ще нам немає що жерти
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07.11.2022 09:11 Ответить
Пупсик сыроед не понимает своим маленьким мозгом что в случае эскалации Корею Северную сотрут за пол часа к **** собачим. Он думает что его хозяева КНР и Срашка впишутся за этого болвана
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07.11.2022 09:12 Ответить
срашка і сама би рада щоб хтось вписався за неї )))))
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07.11.2022 10:20 Ответить
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07.11.2022 09:15 Ответить
Мал клоп, но вонюч...Не трогают, чтобы разбрызганное дерьмо не воняло в регионе.
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07.11.2022 09:16 Ответить
Риса от этого не прибавится
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07.11.2022 09:16 Ответить
Ракова пухлина, що називається кацапія, щодня дає метастази!
Вони створили подібні до себе язви: нагорний карабах, придністров'я, абхазію, осетію, лднр.
Знищили Сирію і намагаються знищити Україну.
Продали ракетні та ядерні технології таким самим виродкам: ірану та північній кореї.
Лише повна ізоляція країни-хвороби, здатна стабілізувати ситуацію!
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07.11.2022 09:17 Ответить
Рабсеяне вот где ваши братья, к ним тулитесь, у них уже камунизм победил.
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07.11.2022 09:19 Ответить
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07.11.2022 09:23 Ответить
Ким зря не изучает христианские традиции - по христианским традициям поросят к Рождеству колят.
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07.11.2022 10:23 Ответить
"...произошел на фоне рекордного года ракетных испытаний Южной Кореи, которая владеет ядерным оружием". Источник:

Південна Корея володіє ядерної зброєю!?!
Справді, журналісти?
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07.11.2022 11:28 Ответить
У ВСЕХ НАРОДОВ НЕОБХОДИМА ЖАЖДА УБИЙСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ !!!
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10.01.2023 20:09 Ответить
 
 