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Новини
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Північна Корея: Ми запускали ракети, імітуючи удари по США

парад,кндр

Північна Корея заявила в понеділок, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Минулого тижня Північна Корея провела випробувальні пуски кількох ракет, включно з, можливо, невдалим запуском міжконтинентальної балістичної ракети, і випустила сотні артилерійських снарядів у морі, коли Південна Корея і США проводили шестиденні повітряні навчання, що завершилися в суботу.

Армія КНДР заявила, що вона провела заходи, що імітують атаки на авіабази і літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити стійку військову істерію ворогів".

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Шквал ракетних запусків став найбільшим за один день, і стався на тлі рекордного року ракетних випробувань Північної Кореї, що володіє ядерною зброєю.

Офіційні особи Південної Кореї і США також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою, що стало першим випадком з 2017 року.

Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї поговорили телефоном у неділю та засудили нещодавні випробування, включно з "нерозважливим" запуском ракети, яка впала біля узбережжя Південної Кореї минулого тижня, ідеться в заяві Держдепартаменту США.

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У понеділок офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї повідомив, що південнокорейське судно підняло уламки, які ймовірно є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (SRBM). Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод.

Рятувальне судно ВМС Південної Кореї використовувало підводний зонд для вилучення частин, які наразі аналізуються, сказав чиновник.

Автор: 

КНДР (1236) ракети (4030) США (23054) Південна Корея (465)


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Топ коментарі
+15
Пупсик сыроед не понимает своим маленьким мозгом что в случае эскалации Корею Северную сотрут за пол часа к **** собачим. Он думает что его хозяева КНР и Срашка впишутся за этого болвана
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07.11.2022 09:12
+14
Ми запускали ракети, до ми клінічні ідіоти і нариваємося на піздюля від дорослих. А ще нам немає що жерти
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07.11.2022 09:11
+13
Пупсик таки дограється.
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07.11.2022 09:08
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Пупсик таки дограється.
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07.11.2022 09:08 Відповісти
так-злоячкісні пухлини видаляють...
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07.11.2022 09:10 Відповісти
пупсик танцює під дудку старшОго брата, тому що той брат вже не знає, що йому робити, щоб відвернути світ від свого провалу...
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07.11.2022 09:13 Відповісти
Ми запускали ракети, до ми клінічні ідіоти і нариваємося на піздюля від дорослих. А ще нам немає що жерти
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07.11.2022 09:11 Відповісти
Пупсик сыроед не понимает своим маленьким мозгом что в случае эскалации Корею Северную сотрут за пол часа к **** собачим. Он думает что его хозяева КНР и Срашка впишутся за этого болвана
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07.11.2022 09:12 Відповісти
срашка і сама би рада щоб хтось вписався за неї )))))
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07.11.2022 10:20 Відповісти
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07.11.2022 09:15 Відповісти
Мал клоп, но вонюч...Не трогают, чтобы разбрызганное дерьмо не воняло в регионе.
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07.11.2022 09:16 Відповісти
Риса от этого не прибавится
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07.11.2022 09:16 Відповісти
Ракова пухлина, що називається кацапія, щодня дає метастази!
Вони створили подібні до себе язви: нагорний карабах, придністров'я, абхазію, осетію, лднр.
Знищили Сирію і намагаються знищити Україну.
Продали ракетні та ядерні технології таким самим виродкам: ірану та північній кореї.
Лише повна ізоляція країни-хвороби, здатна стабілізувати ситуацію!
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07.11.2022 09:17 Відповісти
Рабсеяне вот где ваши братья, к ним тулитесь, у них уже камунизм победил.
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07.11.2022 09:19 Відповісти
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07.11.2022 09:23 Відповісти
Ким зря не изучает христианские традиции - по христианским традициям поросят к Рождеству колят.
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07.11.2022 10:23 Відповісти
"...произошел на фоне рекордного года ракетных испытаний Южной Кореи, которая владеет ядерным оружием". Источник:

Південна Корея володіє ядерної зброєю!?!
Справді, журналісти?
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07.11.2022 11:28 Відповісти
У ВСЕХ НАРОДОВ НЕОБХОДИМА ЖАЖДА УБИЙСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ !!!
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10.01.2023 20:09 Відповісти
 
 