Российский штурмовик Су-25 сбит на Херсонщине

Сегодня в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил.

"07 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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