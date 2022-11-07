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Новости Война
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Российский штурмовик Су-25 сбит на Херсонщине

су

Сегодня в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил.

"07 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Читайте: Вражеская авиация бомбила Херсонщину, - ОП

армия РФ (19375) самолет (3600) Воздушные силы (2334) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+19
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07.11.2022 10:52
+18
слава ПВО !!!
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07.11.2022 11:04
+14
Тільки відбомб ився, зразувсупереч законам фізики став важчим повітря.
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07.11.2022 10:49
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Тільки відбомб ився, зразувсупереч законам фізики став важчим повітря.
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07.11.2022 10:49 Ответить
Слава ЗСУ! Як же файно це виглядає
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07.11.2022 10:49 Ответить
Гарна новина! Де єнот ?
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07.11.2022 10:50 Ответить
слава ПВО !!!
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07.11.2022 11:04 Ответить
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07.11.2022 10:52 Ответить
По времени совпадает... С Крыма 4 штуки 25-х летели в Мелитопольском направлении... Что им же мешало повернуть и зайти со стороны Лепетихи...
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07.11.2022 10:53 Ответить
Сподіваюся того шофера кацапського спіймали і ***** дали!
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07.11.2022 10:54 Ответить
"потерь нет")))))))))))))))
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07.11.2022 11:03 Ответить
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07.11.2022 11:07 Ответить
Якщо збивають літаки то в основному СУ-25, якщо вертольоти то як правило КА-52.
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07.11.2022 11:21 Ответить
Гавнальотьі ! ! !
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07.11.2022 12:15 Ответить
Ну так это именно те что применяются на поле боя. Все остальное не залетает в зону действия нашей ПВО.... Ми-8 только еще... Ми-28 с Джанкоя, весной еще было видно несколько штук, сейчас нет... Наверное все уже выбили.
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07.11.2022 14:02 Ответить
 
 