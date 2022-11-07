Российский штурмовик Су-25 сбит на Херсонщине
Сегодня в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил.
"07 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
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