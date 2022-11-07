Російський штурмовик Су-25 збито на Херсонщині

Сьогодні на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних сил.

"07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

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