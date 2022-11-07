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Російський штурмовик Су-25 збито на Херсонщині

су

Сьогодні на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних сил. 

"07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворожа авіація бомбила Херсонщину, - ОП

Автор: 

армія рф (17526) літак (2915) Повітряні сили (2676) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+19
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07.11.2022 10:52
+18
слава ПВО !!!
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07.11.2022 11:04
+14
Тільки відбомб ився, зразувсупереч законам фізики став важчим повітря.
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07.11.2022 10:49
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Тільки відбомб ився, зразувсупереч законам фізики став важчим повітря.
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07.11.2022 10:49 Відповісти
Слава ЗСУ! Як же файно це виглядає
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07.11.2022 10:49 Відповісти
Гарна новина! Де єнот ?
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07.11.2022 10:50 Відповісти
слава ПВО !!!
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07.11.2022 11:04 Відповісти
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07.11.2022 10:52 Відповісти
По времени совпадает... С Крыма 4 штуки 25-х летели в Мелитопольском направлении... Что им же мешало повернуть и зайти со стороны Лепетихи...
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07.11.2022 10:53 Відповісти
Сподіваюся того шофера кацапського спіймали і ***** дали!
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07.11.2022 10:54 Відповісти
"потерь нет")))))))))))))))
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07.11.2022 11:03 Відповісти
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07.11.2022 11:07 Відповісти
Якщо збивають літаки то в основному СУ-25, якщо вертольоти то як правило КА-52.
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07.11.2022 11:21 Відповісти
Гавнальотьі ! ! !
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07.11.2022 12:15 Відповісти
Ну так это именно те что применяются на поле боя. Все остальное не залетает в зону действия нашей ПВО.... Ми-8 только еще... Ми-28 с Джанкоя, весной еще было видно несколько штук, сейчас нет... Наверное все уже выбили.
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07.11.2022 14:02 Відповісти
 
 