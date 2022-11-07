Російський штурмовик Су-25 збито на Херсонщині
Сьогодні на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних сил.
"07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
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