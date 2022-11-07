Системы ПВО NASAMS и Aspide прибыли в Украину, - Резников

Украина получила ЗРК NASAMS и Aspide от партнеров/

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

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"Посмотрите, кто здесь! ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину!

Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать уничтожать вражеские цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - написал он.