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Новости Война
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Системы ПВО NASAMS и Aspide прибыли в Украину, - Резников

Украина получила ЗРК NASAMS и Aspide от партнеров/

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Look who’s here!
NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!
These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.
We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.
Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

Смотрите: Экипажи САУ "Gepard" охраняют украинское небо. ФОТОрепортаж

"Посмотрите, кто здесь! ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину!
Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать уничтожать вражеские цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - написал он.

ПВО (2777) помощь (7822) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+29
Як виявилось - кращий засіб проти калібрів це уіпать по ЧФ в бухті свиностополя.
ЗРК це звичайно добре, але одною обороною війну не виграти...
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07.11.2022 13:23
+24
Все ето конечно хорошо, но тратить такие высокотехнологичные и дорогие ракеты на допотопные мопеды ето жесть. Лучше бы дали нам дальнобойные ракеты чтобы мы уничтожали вражеские ракетные установки глубоко в тылу врага
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07.11.2022 13:19
+22
Смерть кацапським загарбникам !!!
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07.11.2022 13:16
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Правила форума Совет форумчан
Урааа!!!!
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07.11.2022 13:14 Ответить
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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07.11.2022 14:18 Ответить
Смерть кацапським загарбникам !!!
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07.11.2022 13:16 Ответить
Все ето конечно хорошо, но тратить такие высокотехнологичные и дорогие ракеты на допотопные мопеды ето жесть. Лучше бы дали нам дальнобойные ракеты чтобы мы уничтожали вражеские ракетные установки глубоко в тылу врага
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07.11.2022 13:19 Ответить
Будуть і такі ракети. Авіаційні ракети Скальп будуть. Б'ють на 290 км якщо експортний варіант, а якщо рідний то на 550 км.
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07.11.2022 13:29 Ответить
Ви офіцер з якої спеціальності? 290-550 км - цього явно не достатньо, іранські балістичні ракети мають дальність до 700 км, а оскільки збити в повітрі їх дуже проблемно, то треба нищити на землі їхні пускові установки та БК
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07.11.2022 14:24 Ответить
Калібри і Х-и в повітрі збивають, а іранське гівно - проблемно?
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07.11.2022 15:34 Ответить
калібри і х - це крилаті ракети, а іранське гамно - це балістичні ракети. типу іскандерів, точок У.
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07.11.2022 15:57 Ответить
Не все що іранське - лайно (( як і не все вироблене у параші - цукерочка (( Проблема збивання іранської балалайки не у її недосяжності , а у кількості (( і ось тут виходить із запашком що можна миритися кацапам , бо на знищення балалайок Україна витрачає ресурси у рази більші аніж вартість тих мопедів ((
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07.11.2022 18:32 Ответить
И 1000 с дополнительными баками.
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07.11.2022 14:26 Ответить
Да могли, в принципе, и озабоченностью с осуждением обойтись. Правда, тогда б мы уже экзамены по истории "государства расейского" сдавали.
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07.11.2022 13:30 Ответить
да нет. Мы бы скорее сидели в лагерях.
истории "государства расейского" - это скорее для избранных типа ОПЗЖ, шария и ко
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08.11.2022 02:43 Ответить
Именно поэтому для уничтожения мопедов уже регулярно применяют Гепарды, Стрелы-10 и Осы с недорогими ракетами, ЗУ-23-2 зенитки и даже спаренные установки КВПТ пулеметные. И именно поэтому мопедов в небе резко стало меньше, а не по 20 штук каждый день.
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07.11.2022 13:41 Ответить
Їх стало менше не через збивання , а через те що наявні запаси кацапня використала ; коли вони їх масово запускали , то і збивали десятками , зараз по кілька штук на день , бо і запусків поменшало ; це звичайно добре , але у випадкові якщо іран знову їх не навезе до параші ((
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07.11.2022 18:36 Ответить
Израилю это скажите, который создал дорогущий Железный купол против кустарных ракет из говна и палок Палестины.
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08.11.2022 08:14 Ответить
Як виявилось - кращий засіб проти калібрів це уіпать по ЧФ в бухті свиностополя.
ЗРК це звичайно добре, але одною обороною війну не виграти...
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07.11.2022 13:23 Ответить
А танками? Прийшло це, прийдуть і танки.
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07.11.2022 13:31 Ответить
"Найкраще ППО - наші танки на аеродромі противника" (с)
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07.11.2022 16:34 Ответить
Алілуя. Нарешті. Чекаємо ще на німецькі Іріс-Т і французькі Кроталь.
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07.11.2022 13:26 Ответить
Іріс-Т вже є і добре себе показали
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07.11.2022 15:35 Ответить
Покищо тільки 1 батарея.
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07.11.2022 16:10 Ответить
Чим більше і чим швидше, тим краще.
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07.11.2022 13:27 Ответить
Поступово в Україні стає більше систем ПВО а в Росії бракує ракет і безпілотників закуповують в Ірані - якби перекрили б цей шлях постачання з Ірану ракет Росії тоді Росія не становила б таку загрозу Україні як зараз.
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07.11.2022 13:34 Ответить
А де остановилися ? можна координати ))
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07.11.2022 13:34 Ответить
С какой целью интересуетесь ? Или Вас сразу в СБУ сдать ?
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07.11.2022 13:38 Ответить
"остановилися"(с)

-Діду, а яка наступна останівка?(с)

))
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07.11.2022 13:41 Ответить
піди спочатку аналізи сдай , павлік марозафф
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07.11.2022 14:32 Ответить
Отлично, батарея Ирис (3 пусковых) прибыла, две батареи Насамс прибыли (6 пусковых), батарея Аспид (3 пусковых) прибыла... А с этими Аспидами испанцы должны были еще пару батарей Хавков подкинуть, стареньких, но надежных?
Вообщем этого хватит чтобы значительно усилить ПВО 5-6 городов (и обьектов типа электростанций рядом с ними)
Еще бы столько же и было бы совсем годно!
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07.11.2022 13:39 Ответить
Почему резников не поставил геолокацию, чтобы все знали где безопаснее. Не указано количество ракет, кто начальник, телефоны, и.т.п.
Иногда ощущение что передать инфу врагу проще через соц. сети. Странная какая-то гласность
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07.11.2022 13:47 Ответить
Опись, протокол, сдал принял, отпечатки пальцев
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07.11.2022 13:55 Ответить
головне не викладати фотки після попадання ракети.
ти просто не розумієш.. "эта другое"!!!!
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07.11.2022 13:56 Ответить
Фотки після попадання ракет прив`язані до місцевості і показують ворогу - чи було влучання, куди саме, який масштаб руйнуваннь, чи потрібен додатковий удар і тд.
А тут просто ЗРК без прив`язки до місцевості
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07.11.2022 16:13 Ответить
А геолокацію відключити слабо перед тим як фоткати?!
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07.11.2022 19:07 Ответить
Геолокація тут ні до чого - якщо ви фотографуєте місцевість - прив`язку до неї не важко зробити і без геолокації.
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07.11.2022 22:42 Ответить
а ракети MGM-140 ATACMS Block 1A для РСЗВ M142 HIMARS ?? пора би...
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07.11.2022 13:53 Ответить
Можно будь ласка гучніше? - вас погано чути.. як ця вся зелена шобла заї₴ала, да той резніков має бути у відставці та в тюрмі ще з 25 лютого
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07.11.2022 14:02 Ответить
Помню, как в первые дни полномасштабной агрессии рашки против Украины Зеленский просил западных партнёров закрыть наше небо. А в ответ: "Мы не хотим эскалации" Ну, вот, а эскалация всё равно пришла... Поэтому вопрос: "Что же вы, дорогие наши партнёры, сразу не дали то, о чём вас просили?" Ну, да ладно - лучше позже, чем никогда... И на том, конечно, спасибо! Хотя, сколько жизней можно было спасти и гражданских, и военных.
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07.11.2022 14:05 Ответить
Платимо за асфальт та шашлики.
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07.11.2022 21:36 Ответить
Стефанчук-Зеленський показали приклад « мудрих» призначень ідіотів в період Гончарука-Шмигаля, головне, що на асфальті «заробили» та на телеМарафонах хоть якусь копійчину підняли!!!
Агресія рашистів то для Народу України, а от «якусь» копієчку заофшорити, це для них, для привладних!! Жоден з Урядів не звітував у ВРУ, а тим більш ті, кого називають міністрами!!

А як «збідніли», оті призначенці за 3,5 роки !!!
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07.11.2022 14:13 Ответить
С родины малоизвестного австрийского художника оно конечно намного виднее.
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07.11.2022 19:38 Ответить
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07.11.2022 14:27 Ответить
Доречі те, що ГІтлер злив кучу ресурсів на ці балістичні ракети, які в результаті не принесли жодної військової користі - тільки приблизило поразку Німеччини.
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07.11.2022 16:14 Ответить
Військову користь вони таки принесли - Лондон до цих пір згадує Фау 2,
а всі космічні ракети побудовані по принципу німецьких балістичних ракет.
Що означає немає користі ? Ракетні удари по москві, пітеру, військовим
підприємствам Кацапії не будуть мати військової користі чи як. Якийсь
прокацапський висновок.
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07.11.2022 17:02 Ответить
Лондон згадує терористичні обстріли. Військової користі з цього було 0, навіть від`ємне значення, бо на це витрачалися обмежені ресурси.
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07.11.2022 17:38 Ответить
німеччині ніхто не допомагав фінансово та зброєю, а в нас союзники увесь цивілізованний світ, включаючи США та Британію. Тож я гадаю фінансування на наші ГРІМ2 не було б такою великою проблемою. Та й підприємства можна перенести на територію Польщі тієї ж, було б бажання.

Я сподіваюсь що щось робиться в цьому напрямку, просто не афішується. Бо інакше неможливо це пояснити. Нам конце потрібна довга рука, плюс це б зняло проблему для США. Вони б могли не давати нам АТАКМС, а ефект був би той самий, може ще кращий.
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08.11.2022 04:29 Ответить
Украина не просит у вас ничего кроме оружия. Причём на суммы, которые на два порядка меньше, чем те, что вы потратили на борьбу с ковидом и его последствиями. Эти деньги не составляют даже 0,3% вашего ВВП. От вас не требуется солдат, не надо никуда идти воевать, от вас не требуют открыть второй фронт. Просто дайте оружие.
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07.11.2022 14:50 Ответить
Коррумпированную верхушку надо аннигилировать - и сразу все в порядке станет с оружием
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07.11.2022 15:41 Ответить
Все станет как раз только хуже. Ибо одно дело - поставлять оружие под ответственность легитимной законноизбранной власти, а другое - нелегитимным непонятно кому в непонятно каком статусе.
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07.11.2022 16:16 Ответить
+++
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07.11.2022 16:25 Ответить
Захід дає нам гроші на покриття дефіциту бюджету, що складає половину бюджету.
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07.11.2022 21:09 Ответить
ДЯКУЕМО!!!
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07.11.2022 15:09 Ответить
Вдалого полювання на мацкалячу нечисть
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07.11.2022 18:52 Ответить
Все на Київ, як завжди ?
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07.11.2022 19:33 Ответить
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07.11.2022 23:46 Ответить
Знаєте, таке враження, що певні типи зброї нам надаються по мірі навчання персоналу(а вони ж бо вчаться за кордоном). Логічно припустити, що наступним етапом будуть і танки, і літаки(хотілось би вірити). Єдине, що це все час, руйнування і жертви, як не сумно це прийняти
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08.11.2022 04:10 Ответить
 
 