Системи ППО NASAMS і Aspide прибули в Україну, - Резніков

Україна отримала ЗРК NASAMS і Aspide від партнерів.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

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"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну!

Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", - написав він.