Системи ППО NASAMS і Aspide прибули в Україну, - Резніков
Україна отримала ЗРК NASAMS і Aspide від партнерів.
Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
Look who’s here!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022
NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!
These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.
We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.
Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg
"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну!
Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", - написав він.
Топ коментарі
+29 Andry Moon
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истории "государства расейского" - это скорее для избранных типа ОПЗЖ, шария и ко
ЗРК це звичайно добре, але одною обороною війну не виграти...
-Діду, а яка наступна останівка?(с)
))
Вообщем этого хватит чтобы значительно усилить ПВО 5-6 городов (и обьектов типа электростанций рядом с ними)
Еще бы столько же и было бы совсем годно!
Иногда ощущение что передать инфу врагу проще через соц. сети. Странная какая-то гласность
ти просто не розумієш.. "эта другое"!!!!
А тут просто ЗРК без прив`язки до місцевості
Агресія рашистів то для Народу України, а от «якусь» копієчку заофшорити, це для них, для привладних!! Жоден з Урядів не звітував у ВРУ, а тим більш ті, кого називають міністрами!!
А як «збідніли», оті призначенці за 3,5 роки !!!
а всі космічні ракети побудовані по принципу німецьких балістичних ракет.
Що означає немає користі ? Ракетні удари по москві, пітеру, військовим
підприємствам Кацапії не будуть мати військової користі чи як. Якийсь
прокацапський висновок.
Я сподіваюсь що щось робиться в цьому напрямку, просто не афішується. Бо інакше неможливо це пояснити. Нам конце потрібна довга рука, плюс це б зняло проблему для США. Вони б могли не давати нам АТАКМС, а ефект був би той самий, може ще кращий.