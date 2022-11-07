В оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч горожан, - Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения. Однако захватчики массово заселяют город и район россиянами, чеченцами, осетинами и т.д.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор НЕТ.
"Более половины жителей Мелитополя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию или за границу. В городе осталось до 60 тыс. мелитопольцев. Вместо этого город и район массово заселили оккупанты из РФ - россияне, чеченцы, осетины и т.д.", - сообщил городской голова.
Захватчики продолжают выселять из домов украинцев и строить оборонительные укрепления.
"В селе Поляновка Мелитопольского района они "попросили" жителей переехать в другие населенные пункты. Через соседнюю Акимовку завезли в Поляновку бетонные плиты, снятые с водного канала. И превращают окружающую территорию в форпост", - рассказал Федоров.
Россияне продолжают использовать гражданских как живой щит. В городах и селах расставляют военную технику рядом с местными жителями.
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Кто знает сколько у них этих чеченов осталось, такое впечатление что их 35 миллионов
Those messages, troops may not receive their salaries in full or in time,
could indicate, that Ruzsia tries to pay them in naturals.