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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч горожан, - Федоров

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения. Однако захватчики массово заселяют город и район россиянами, чеченцами, осетинами и т.д.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор НЕТ.

"Более половины жителей Мелитополя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию или за границу. В городе осталось до 60 тыс. мелитопольцев. Вместо этого город и район массово заселили оккупанты из РФ - россияне, чеченцы, осетины и т.д.", - сообщил городской голова.

Захватчики продолжают выселять из домов украинцев и строить оборонительные укрепления.

"В селе Поляновка Мелитопольского района они "попросили" жителей переехать в другие населенные пункты. Через соседнюю Акимовку завезли в Поляновку бетонные плиты, снятые с водного канала. И превращают окружающую территорию в форпост", - рассказал Федоров.

Россияне продолжают использовать гражданских как живой щит. В городах и селах расставляют военную технику рядом с местными жителями.

Читайте: 906 жителей временно оккупированных территорий смогли эвакуироваться в Запорожье, - Федоров

Мелитополь (614) оккупация (10167) Федоров Иван (469)


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Зайшла на ресурс цього мера,відчуття, що він тільки тим і займається,що сидить за компом. Хоч би годину без нього
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07.11.2022 13:31 Ответить
Час такии -- зараз без компа як дитина без цицьки .
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07.11.2022 13:50 Ответить
Живуть мирно з окупантами
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07.11.2022 13:46 Ответить
Вместо этого город и район массово заселили оккупанты из РФ - россияне, чеченцы, осетины

Кто знает сколько у них этих чеченов осталось, такое впечатление что их 35 миллионов
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07.11.2022 14:02 Ответить
That's likely compensation for outstanding payments.

Those messages, troops may not receive their salaries in full or in time,
could indicate, that Ruzsia tries to pay them in naturals.
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07.11.2022 14:24 Ответить
 
 