В оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч горожан, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения. Однако захватчики массово заселяют город и район россиянами, чеченцами, осетинами и т.д.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор НЕТ.

"Более половины жителей Мелитополя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию или за границу. В городе осталось до 60 тыс. мелитопольцев. Вместо этого город и район массово заселили оккупанты из РФ - россияне, чеченцы, осетины и т.д.", - сообщил городской голова.

Захватчики продолжают выселять из домов украинцев и строить оборонительные укрепления.

"В селе Поляновка Мелитопольского района они "попросили" жителей переехать в другие населенные пункты. Через соседнюю Акимовку завезли в Поляновку бетонные плиты, снятые с водного канала. И превращают окружающую территорию в форпост", - рассказал Федоров.

Россияне продолжают использовать гражданских как живой щит. В городах и селах расставляют военную технику рядом с местными жителями.

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