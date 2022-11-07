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В окупованому Мелітополі залишилось 50-60 тисяч місцевого населення, - Федоров

мелітополь

В тимчасово окупованому Мелітополі залишилося 50-60 тисяч місцевого населення. Проте загарбники масово заселяють місто та район росіянами, чеченцями, осетинами тощо.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор НЕТ.

"Більш ніж половина жителів Мелітополя евакуювались на підконтрольну Україні територію або за кордон. У місті залишилось до 60 тис. мелітопольців. Натомість місто і район масово заселили окупанти з РФ - росіяни, чеченці, осетини тощо", - повідомив міський голова. 

Загарбники продовжують виселяти з домівок українців та будувати оборонні укріплення. 

"У селі Полянівка Мелітопольського району вони "попросили" жителів переїхати в інші населені пункти. Через сусідню Якимівку завезли до Полянівки бетонні плити, зняті з водного каналу. Й перетворюють навколишню територію на форпост", - розповів Федоров. 

Росіяни продовжують використовувати цивільних як живий щит. У містах та селах розставляють військову техніку поруч з місцевими жителями. 

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Автор: 

Мелітополь (771) окупація (6718) Федоров Іван (650)


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Зайшла на ресурс цього мера,відчуття, що він тільки тим і займається,що сидить за компом. Хоч би годину без нього
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07.11.2022 13:31 Відповісти
Час такии -- зараз без компа як дитина без цицьки .
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07.11.2022 13:50 Відповісти
Живуть мирно з окупантами
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07.11.2022 13:46 Відповісти
Вместо этого город и район массово заселили оккупанты из РФ - россияне, чеченцы, осетины

Кто знает сколько у них этих чеченов осталось, такое впечатление что их 35 миллионов
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07.11.2022 14:02 Відповісти
That's likely compensation for outstanding payments.

Those messages, troops may not receive their salaries in full or in time,
could indicate, that Ruzsia tries to pay them in naturals.
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07.11.2022 14:24 Відповісти
 
 