В окупованому Мелітополі залишилось 50-60 тисяч місцевого населення, - Федоров

В тимчасово окупованому Мелітополі залишилося 50-60 тисяч місцевого населення. Проте загарбники масово заселяють місто та район росіянами, чеченцями, осетинами тощо.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор НЕТ.

"Більш ніж половина жителів Мелітополя евакуювались на підконтрольну Україні територію або за кордон. У місті залишилось до 60 тис. мелітопольців. Натомість місто і район масово заселили окупанти з РФ - росіяни, чеченці, осетини тощо", - повідомив міський голова.

Загарбники продовжують виселяти з домівок українців та будувати оборонні укріплення.

"У селі Полянівка Мелітопольського району вони "попросили" жителів переїхати в інші населені пункти. Через сусідню Якимівку завезли до Полянівки бетонні плити, зняті з водного каналу. Й перетворюють навколишню територію на форпост", - розповів Федоров.

Росіяни продовжують використовувати цивільних як живий щит. У містах та селах розставляють військову техніку поруч з місцевими жителями.

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