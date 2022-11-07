Россия продолжит ракетный терроризм по объектам критической инфраструктуры, - Воздушные Силы
Российские военные продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Под угрозой не только объекты энергетики, но и гидротехнические сооружения.
Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Главная цель России - это энергетика. Они используют спектр вооружения, который им доступен. Появились беспилотники, кроме "Шахедов", которые являются ударными, это "Ланцеты" российского производства с импортными запчастями. Им нужно достичь цели, которую они поставили. Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только энергетика, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям", - заявил он.
Удары по энергетическим объектам – это воздушный терроризм. И Россия будет его продолжать.
"Понятно, что ракеты, если они их получат от Ирана, тоже применят по объектам критической инфраструктуры. Удары будут также крылатыми ракетами. На сегодняшний день мы видим, что в акватории Черного моря они вывели корабли, являющиеся носителями ракет типа "Калибр". Это можно объяснять разными факторами. Поскольку эти ракеты не так просто и быстро выработать... Им нужно определенное время, чтобы накопить эти ракеты для нанесения массированных ударов", - добавил Игнат.
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and do the dishes afterwards,
humans just simply install a transformator
the size of a sea going ship engine
simply every one to two weeks,
with just a few days downtime?
Electric Power prices will likely not decrease then.
Electric Power prices are essential to economic competition.
One can argue since Germany and Denmark have highest Electric Power prices in Europe,
it could benefit the economy.
At least producing transformators on the assembly line could reduce unemployment.
@small10space
·
https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч
Неперевершений страйк
https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
Стараться делать все. Международные конвенции ей пох.
вопрос в другом: как ответить Украине?
Варианты есть.
Украина верит всу.
Украина верит в Победу.