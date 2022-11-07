Россия продолжит ракетный терроризм по объектам критической инфраструктуры, - Воздушные Силы

Российские военные продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Под угрозой не только объекты энергетики, но и гидротехнические сооружения.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная цель России - это энергетика. Они используют спектр вооружения, который им доступен. Появились беспилотники, кроме "Шахедов", которые являются ударными, это "Ланцеты" российского производства с импортными запчастями. Им нужно достичь цели, которую они поставили. Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только энергетика, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям", - заявил он.

Удары по энергетическим объектам – это воздушный терроризм. И Россия будет его продолжать.

"Понятно, что ракеты, если они их получат от Ирана, тоже применят по объектам критической инфраструктуры. Удары будут также крылатыми ракетами. На сегодняшний день мы видим, что в акватории Черного моря они вывели корабли, являющиеся носителями ракет типа "Калибр". Это можно объяснять разными факторами. Поскольку эти ракеты не так просто и быстро выработать... Им нужно определенное время, чтобы накопить эти ракеты для нанесения массированных ударов", - добавил Игнат.

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