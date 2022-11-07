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Новости Агрессия России против Украины
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Россия продолжит ракетный терроризм по объектам критической инфраструктуры, - Воздушные Силы

ігнат

Российские военные продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Под угрозой не только объекты энергетики, но и гидротехнические сооружения.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная цель России - это энергетика. Они используют спектр вооружения, который им доступен. Появились беспилотники, кроме "Шахедов", которые являются ударными, это "Ланцеты" российского производства с импортными запчастями. Им нужно достичь цели, которую они поставили. Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только энергетика, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям", - заявил он.

Удары по энергетическим объектам – это воздушный терроризм. И Россия будет его продолжать.

"Понятно, что ракеты, если они их получат от Ирана, тоже применят по объектам критической инфраструктуры. Удары будут также крылатыми ракетами. На сегодняшний день мы видим, что в акватории Черного моря они вывели корабли, являющиеся носителями ракет типа "Калибр". Это можно объяснять разными факторами. Поскольку эти ракеты не так просто и быстро выработать... Им нужно определенное время, чтобы накопить эти ракеты для нанесения массированных ударов", - добавил Игнат.

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крылатые ракеты (881) Воздушные силы (2334) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+2
В РФ очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
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07.11.2022 13:59
+2
Мисливець за зорями

@small10space

·

https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч

Неперевершений страйк

https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
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07.11.2022 14:01
+1
Дякую, "заспокоїли"
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07.11.2022 14:00
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В РФ очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
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07.11.2022 13:59 Ответить
Долго ждать будут.
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07.11.2022 14:08 Ответить
Это глупая версия. Таким образом энергетику не положить и блэкаута не добиться. Это можно сделать только НЕПРЕРЫВНЫМИ ударами в течении долго времени, не давая отремонтировать поврежденные элементы. а так, как вы пишете - это выстрелы в пустую, так как система дублированная и выведение части из строя не положит ее всю. тем более, что заказывают трансформаторы не в 2притык" а с запасом на случай будущих обстрелов. так что нет. все гораздо проще - у них нет достаточного количества ракет. Для прорыва нашей пво нужен массированный пуск, а его надо собрать . на это уходит все больше и больше времени - отсюда и паузы между обстрелами, что нам на руку, так как есть возможность подготовится и подлатать ранее поврежденное.
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07.11.2022 14:19 Ответить
You mean, since humans eat lunch every 24 hours,
and do the dishes afterwards,
humans just simply install a transformator
the size of a sea going ship engine
simply every one to two weeks,
with just a few days downtime?

Electric Power prices will likely not decrease then.

Electric Power prices are essential to economic competition.

One can argue since Germany and Denmark have highest Electric Power prices in Europe,
it could benefit the economy.

At least producing transformators on the assembly line could reduce unemployment.
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07.11.2022 15:05 Ответить
Дякую, "заспокоїли"
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07.11.2022 14:00 Ответить
Якщо хочете заспокійливого, то вам до Арестовича.
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07.11.2022 14:02 Ответить
Мисливець за зорями

@small10space

·

https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч

Неперевершений страйк

https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
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07.11.2022 14:01 Ответить
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07.11.2022 14:13 Ответить
зрадофилия(мне ток нужен для компа и инета и не колышет еня ясно..
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07.11.2022 15:18 Ответить
Так это и ёжику ясно- Россия будет убивать Украину .

Стараться делать все. Международные конвенции ей пох.

вопрос в другом: как ответить Украине?
Варианты есть.

Украина верит всу.

Украина верит в Победу.
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07.11.2022 15:34 Ответить
 
 