Росія продовжить ракетний тероризм по об’єктах критичної інфраструктури, - Повітряні Сили
Російські військові продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.
Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Головна ціль Росії - це енергетика. Вони використовують спектр озброєння, який їм доступний. З’явилися безпілотники, окрім "Шахедів", які є ударними, це "Ланцети" російського виробництва з імпортними запчастинами. Їм потрібно досягнути мети, яку вони поставили. Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах", - заявив він.
Удари по енергетичних об'єктах - це повітряний тероризм. І Росія буде його продовжувати.
"Зрозуміло, що ракети, якщо вони їх отримають від Ірану, теж застосують по об’єктах критичної інфраструктури. Удари будуть також крилатими ракетами. На сьогодні ми бачимо, що в акваторії Чорного моря вони повиводили кораблі, що є носіями ракет типу "Калібр". Це можна пояснювати різними факторами. Оскільки ці ракети не так просто та швидко виробити… Їм потрібен певний час, щоб накопичити ці ракети для завдання масованих ударів", - додав Ігнат.
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and do the dishes afterwards,
humans just simply install a transformator
the size of a sea going ship engine
simply every one to two weeks,
with just a few days downtime?
Electric Power prices will likely not decrease then.
Electric Power prices are essential to economic competition.
One can argue since Germany and Denmark have highest Electric Power prices in Europe,
it could benefit the economy.
At least producing transformators on the assembly line could reduce unemployment.
@small10space
·
https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч
Неперевершений страйк
https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
Стараться делать все. Международные конвенции ей пох.
вопрос в другом: как ответить Украине?
Варианты есть.
Украина верит всу.
Украина верит в Победу.