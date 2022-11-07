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Новини Агресія Росії проти України
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Росія продовжить ракетний тероризм по об’єктах критичної інфраструктури, - Повітряні Сили

ігнат

Російські військові продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ

"Головна ціль Росії - це енергетика. Вони використовують спектр озброєння, який їм доступний. З’явилися безпілотники, окрім "Шахедів", які є ударними, це "Ланцети" російського виробництва з імпортними запчастинами. Їм потрібно досягнути мети, яку вони поставили. Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах", - заявив він.

Удари по енергетичних об'єктах - це повітряний тероризм. І Росія буде його продовжувати.

"Зрозуміло, що ракети, якщо вони їх отримають від Ірану, теж застосують по об’єктах критичної інфраструктури. Удари будуть також крилатими ракетами. На сьогодні ми бачимо, що в акваторії Чорного моря вони повиводили кораблі, що є носіями ракет типу "Калібр". Це можна пояснювати різними факторами. Оскільки ці ракети не так просто та швидко виробити… Їм потрібен певний час, щоб накопичити ці ракети для завдання масованих ударів", - додав Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збито 2 вертольоти Ка-52, 2 ракети "Калібр" та 11 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

Автор: 

крилаті ракети (1073) Повітряні сили (2676) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+2
В РФ очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
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07.11.2022 13:59
+2
Мисливець за зорями

@small10space

·

https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч

Неперевершений страйк

https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
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07.11.2022 14:01
+1
Дякую, "заспокоїли"
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07.11.2022 14:00
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В РФ очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
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07.11.2022 13:59 Відповісти
Долго ждать будут.
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07.11.2022 14:08 Відповісти
Это глупая версия. Таким образом энергетику не положить и блэкаута не добиться. Это можно сделать только НЕПРЕРЫВНЫМИ ударами в течении долго времени, не давая отремонтировать поврежденные элементы. а так, как вы пишете - это выстрелы в пустую, так как система дублированная и выведение части из строя не положит ее всю. тем более, что заказывают трансформаторы не в 2притык" а с запасом на случай будущих обстрелов. так что нет. все гораздо проще - у них нет достаточного количества ракет. Для прорыва нашей пво нужен массированный пуск, а его надо собрать . на это уходит все больше и больше времени - отсюда и паузы между обстрелами, что нам на руку, так как есть возможность подготовится и подлатать ранее поврежденное.
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07.11.2022 14:19 Відповісти
You mean, since humans eat lunch every 24 hours,
and do the dishes afterwards,
humans just simply install a transformator
the size of a sea going ship engine
simply every one to two weeks,
with just a few days downtime?

Electric Power prices will likely not decrease then.

Electric Power prices are essential to economic competition.

One can argue since Germany and Denmark have highest Electric Power prices in Europe,
it could benefit the economy.

At least producing transformators on the assembly line could reduce unemployment.
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07.11.2022 15:05 Відповісти
Дякую, "заспокоїли"
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07.11.2022 14:00 Відповісти
Якщо хочете заспокійливого, то вам до Арестовича.
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07.11.2022 14:02 Відповісти
Мисливець за зорями

@small10space

·

https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч

Неперевершений страйк

https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
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07.11.2022 14:01 Відповісти
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07.11.2022 14:13 Відповісти
зрадофилия(мне ток нужен для компа и инета и не колышет еня ясно..
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07.11.2022 15:18 Відповісти
Так это и ёжику ясно- Россия будет убивать Украину .

Стараться делать все. Международные конвенции ей пох.

вопрос в другом: как ответить Украине?
Варианты есть.

Украина верит всу.

Украина верит в Победу.
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07.11.2022 15:34 Відповісти
 
 