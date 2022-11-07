Росія продовжить ракетний тероризм по об’єктах критичної інфраструктури, - Повітряні Сили

Російські військові продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Головна ціль Росії - це енергетика. Вони використовують спектр озброєння, який їм доступний. З’явилися безпілотники, окрім "Шахедів", які є ударними, це "Ланцети" російського виробництва з імпортними запчастинами. Їм потрібно досягнути мети, яку вони поставили. Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах", - заявив він.

Удари по енергетичних об'єктах - це повітряний тероризм. І Росія буде його продовжувати.

"Зрозуміло, що ракети, якщо вони їх отримають від Ірану, теж застосують по об’єктах критичної інфраструктури. Удари будуть також крилатими ракетами. На сьогодні ми бачимо, що в акваторії Чорного моря вони повиводили кораблі, що є носіями ракет типу "Калібр". Це можна пояснювати різними факторами. Оскільки ці ракети не так просто та швидко виробити… Їм потрібен певний час, щоб накопичити ці ракети для завдання масованих ударів", - додав Ігнат.

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