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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне стали чаще использовать штурмовую авиацию, - Воздушные силы

ппо,ігнат

Российские военные стали чаще использовать штурмовую авиацию из-за того, что украинские войска ведут интенсивные наступательные действия. ВСУ стали чаще сбивать вражеские самолеты и вертолеты.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг использует больше авиации, поскольку наземные силы и средства тоже обладают способностью заканчиваться – уничтожаются нашими войсками Сил обороны", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, оккупанты начали чаще использовать штурмовую авиацию из-за того, что украинские войска ведут интенсивные наступательные действия.

"Противник увеличивает на определенных направлениях с определенной целью, с определенными задачами именно действия штурмовой авиации, а также вертолетов, чаще всего это Ка-52, которые попадают в прицелы нашей ПВО. Таким образом - сбивают", - добавил Игнат.

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Воздушные силы (2334) Игнат Юрий (593)


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ЗСУ красави!!!
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07.11.2022 14:04 Ответить
Гарний кацап - мертвий кацап.
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07.11.2022 14:13 Ответить
ЧМОскали даже Гитлера победили не участвуя во Второй Мировой войне,а также Маршала Финляндии Маннергейма,и генерала Франко в Испании...где тоже не участвовали...типа ИХТАМНЕТ...🤣🤣🤣
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07.11.2022 14:24 Ответить
Правильно:одни в чернозем ложатся,а летуны на аэродромах прохлаждаются(а бабло то идёт)-вот пускай и отрабатывают🐵.Захотели войны,так жрите...
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07.11.2022 14:39 Ответить
 
 