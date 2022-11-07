Россияне стали чаще использовать штурмовую авиацию, - Воздушные силы

Российские военные стали чаще использовать штурмовую авиацию из-за того, что украинские войска ведут интенсивные наступательные действия. ВСУ стали чаще сбивать вражеские самолеты и вертолеты.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг использует больше авиации, поскольку наземные силы и средства тоже обладают способностью заканчиваться – уничтожаются нашими войсками Сил обороны", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, оккупанты начали чаще использовать штурмовую авиацию из-за того, что украинские войска ведут интенсивные наступательные действия.

"Противник увеличивает на определенных направлениях с определенной целью, с определенными задачами именно действия штурмовой авиации, а также вертолетов, чаще всего это Ка-52, которые попадают в прицелы нашей ПВО. Таким образом - сбивают", - добавил Игнат.

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