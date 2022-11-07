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Росіяни стали частіше використовувати штурмову авіацію, - Повітряні сили

ппо,ігнат

Російські військові почали частіше використовувати штурмову авіацію через те, що українські війська ведуть інтенсивні наступальні дії. ЗСУ стали частіше збивати ворожі літаки та гелікоптери.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог використовує більше авіації, оскільки наземні сили та засоби теж мають здатність закінчуватися – знищуються нашими військами Сил оборони", – сказав речник Повітряних сил.

За його словами, окупанти почали частіше використовувати штурмову авіацію через те, що українські війська ведуть інтенсивні наступальні дії.

"Противник збільшує на певних напрямках з певною метою, з певними завданнями саме дії штурмової авіації, а також гелікоптерів, найчастіше це Ка-52, які потрапляють у приціли нашої ППО. Таким чином – збивають", – додав Ігнат.

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Автор: 

Повітряні сили (2676) Ігнат Юрій (789)


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ЗСУ красави!!!
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07.11.2022 14:04 Відповісти
Гарний кацап - мертвий кацап.
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07.11.2022 14:13 Відповісти
ЧМОскали даже Гитлера победили не участвуя во Второй Мировой войне,а также Маршала Финляндии Маннергейма,и генерала Франко в Испании...где тоже не участвовали...типа ИХТАМНЕТ...🤣🤣🤣
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07.11.2022 14:24 Відповісти
Правильно:одни в чернозем ложатся,а летуны на аэродромах прохлаждаются(а бабло то идёт)-вот пускай и отрабатывают🐵.Захотели войны,так жрите...
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07.11.2022 14:39 Відповісти
 
 