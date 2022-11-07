Росіяни стали частіше використовувати штурмову авіацію, - Повітряні сили

Російські військові почали частіше використовувати штурмову авіацію через те, що українські війська ведуть інтенсивні наступальні дії. ЗСУ стали частіше збивати ворожі літаки та гелікоптери.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог використовує більше авіації, оскільки наземні сили та засоби теж мають здатність закінчуватися – знищуються нашими військами Сил оборони", – сказав речник Повітряних сил.

За його словами, окупанти почали частіше використовувати штурмову авіацію через те, що українські війська ведуть інтенсивні наступальні дії.

"Противник збільшує на певних напрямках з певною метою, з певними завданнями саме дії штурмової авіації, а також гелікоптерів, найчастіше це Ка-52, які потрапляють у приціли нашої ППО. Таким чином – збивають", – додав Ігнат.

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