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Венгрия отказалась финансировать долгосрочную программу поддержки Украины

венгрия

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне.

Об этом Сийярто заявил в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как пояснил глава венгерского МИД, Будапешт уже предоставил значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и в дальнейшем. Но долгосрочный план совместных заимствований Венгрия не будет поддерживать, потому что он оказался неэффективным во время пандемии COVID-19.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.

"Мы готовы продолжить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать любые совместные заимствования ЕС в этой сфере", - отметил он.

Глава венгерской дипломатии в очередной раз покритиковал санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.

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Автор: 

Венгрия (1963) помощь (7822) Евросоюз (17151) Сийярто Петер (324) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+57
Я извиняюсь конечно, но сама Венгрия не сильно дорого обходится Евросоюзу?
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07.11.2022 21:45
+45
а не час послати гнилих мадярів за кораблем і закрити кордон?
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07.11.2022 21:45
+43
Що, ********, підгорає? Розраховував на кусок України, а воно облом вийшов?
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07.11.2022 21:46
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а не час послати гнилих мадярів за кораблем і закрити кордон?
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07.11.2022 21:45 Ответить
Ніт. "На зло мамє атмарожу сєбє уши" - це не про Україну. 😁 В нас немає ані часу, ані морального права вдавати з себе принцесу на горошині. Допомагають хоть копійкою - добре, у відкриту ставлять палки в колеса- теж добре, бо якби робили це з-під тишка було би гірше. Все буде, але потім. І не за цієї "влади".
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07.11.2022 21:55 Ответить
Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив "десятки та сотні мільйонів євро" -- брехливая ********** тварина Живут за счет ЕС проститутки
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07.11.2022 22:10 Ответить
ЕС уже пора думать о членстве Венгрии в союзе.

Если одна страна ЕС все время против всех остальных, что то значит?
Что ей по барабану мнение других. Так идите себе... Хотели «свою» политику?
идите нах, и проводите...
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07.11.2022 22:18 Ответить
Я извиняюсь конечно, но сама Венгрия не сильно дорого обходится Евросоюзу?
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07.11.2022 21:45 Ответить
але най вже буде в ЄС, бо будемо мати русскіх ще й в Угорщині, і най угорці прозріють від русского "гуманізму", нам від того краще не буде.
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07.11.2022 22:11 Ответить
а вони на генетичному рівні і є руцкімі.За нафтогазове бабло продажні і підлі ******* давно забули про криваві події 1956 . Хоча ,не вони єдині- грузини і чеченці ще швидше знову привикли до смороду рускіх портянок.І не треба мені суперечити,що то їхня влада -її ж вибрав народ.
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07.11.2022 23:16 Ответить
В Евросоюзе она, по крайней мере, на глазах и на коротком поводке. Если что, и сдержат, и окрикнут, и накажут (урезанием финансирования). А иначе будет нам ещё глупый и агрессивный кусок рашки с запада от Украины - кому это нужно?
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08.11.2022 08:45 Ответить
Що, ********, підгорає? Розраховував на кусок України, а воно облом вийшов?
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07.11.2022 21:46 Ответить
******,- що з них взяти...
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07.11.2022 22:21 Ответить
Они до сих пор на это надеются, отсюда и вся их гнилая политика.
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07.11.2022 22:58 Ответить
Думаю мадяри в ЄС довго не протянуть
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07.11.2022 21:48 Ответить
Вроде нет процедуры исключения из ЕС. Можно только выйти самостоятельно...
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07.11.2022 22:13 Ответить
Процедура выхода есть. Показана Британией.
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07.11.2022 22:19 Ответить
Так сказано ж було - "добровільно"! А добровільно вони не підуть - бо останні 2 десятиліття живуть фактично за рахунок дотацій ЕС - у них активна частина населення розбіглася по "європах" і у них працювать нікому А як нема кому працювать - то і податки платить нема кому А от коли ЕС перестане давать гроші - то "орбанам" і "сіяртам" туго прийдеться Але у них є "запасний план" Коли їм пригрозили не дать допомогу бо не виконують програму протидії корупції то вони відкрито заявили що знайдуть "інше джерело" коштів Тобто натякнули що продадуться кацапам відкрито
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08.11.2022 05:41 Ответить
Та невже?!
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07.11.2022 21:48 Ответить
Долго ЕС будет терпеть прокацапленых цыган?
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07.11.2022 21:49 Ответить
Не те що не дружня - ворожа Україні ця мадярщина.
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07.11.2022 21:49 Ответить
А кому в Європі вона "дружня"? Їх віками ненавиділи всі оточуючі народи! Бо з самого приходу в Європу вони протиставляли себе всім сусідам! Їх "мадяризація" ще з часів революції 1848 року була такою жорстокою, що всі народи, які входили в склад Австрійської імперії, підтримали імператорську владу Русини вели через Карпати каральний корпус Паскевича Словаки та чехи записувалися добровольцями до австрійської армії Серби та словенці з хорватами створювали партизанські загони, які громили мадярських "гонведів"
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08.11.2022 05:48 Ответить
Що з тих конюхів взяти ?
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07.11.2022 21:51 Ответить
Ех, а ми на них так "сподівались"...
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07.11.2022 21:51 Ответить
То угорці нас фінансують, добре. Але не я зрозумів на десятки мільйонів чи на сотні. Різниця "невелика", але просто цікаво.
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07.11.2022 21:53 Ответить
вони фінансують свою діаспору у нас, а не в Україну.
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07.11.2022 22:13 Ответить
/баные цыгане.
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07.11.2022 21:54 Ответить
Та нє, мадяри - це русскіє з-за Урала.
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07.11.2022 21:58 Ответить
ну всьо пздць,пропадем без мадярії.
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07.11.2022 21:55 Ответить
Шо эти цыгане могут там профинансировать?
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07.11.2022 21:55 Ответить
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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07.11.2022 21:57 Ответить
Появился Сиярто і відихнув - я ******, і ми всі ******і. Це щоб старший ***** не ображався на поганяло.
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07.11.2022 22:02 Ответить
Кто-то удивлен?
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07.11.2022 22:02 Ответить
какая неожиданность =)
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07.11.2022 22:04 Ответить
Не ваше, гниди, засипалося - не ваше й молотиметься (Українська приказка). Будьте здорові, не чхайте
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07.11.2022 22:05 Ответить
Це до чого?
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07.11.2022 22:08 Ответить
Це про те, що не Угри приймали до себе в союз ЕС, ЕС до себе мала кандидатом Угорщину...і якщо євроцінності таким отморозкам до лампочки, то всьому свій час
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07.11.2022 22:11 Ответить
Західні ***********
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07.11.2022 22:07 Ответить
Всю жисть мадьяры жопу фюрерам целовали - что ранее "хортисты" Гитлеру, что теперь "сияртисты" - Путлеру. Жополизы конченые!
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07.11.2022 22:08 Ответить
А може Угорщині вийти з ЄС та приєднатися до тайожного союзу з Засрашкою й пізнати усю "красу життя " з рашистами у союзі? Диктатор Лукашенко вже позначення.
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07.11.2022 22:11 Ответить
а нам то треба?
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07.11.2022 22:16 Ответить
Не забывайте что Венгрия была союзником нацистской Германии , впрочем ссср дохляк тоже...
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07.11.2022 22:11 Ответить
будапешт же ж а вы как думали...
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07.11.2022 22:12 Ответить
Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив "десятки та сотні мільйонів євро" на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні. Джерело:

****** как дышит
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07.11.2022 22:13 Ответить
зовсім ні, але ж він не казав що це українські заклади здоров"я, освіти культури і церкві, він сказав в Україні, це може означати що вони вклали купу грошей в свою діаспору в Україні, ще докоряють нас цим. Цинічнєнько.
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07.11.2022 22:15 Ответить
так хотіли замадярити частину України...і план би спрацював, все йшло до того. Згадайте, скільки кіпішу було на той час. І паспорти, і фінансування "шкіл, лікарень і церков(сам же сказав)". А там, гляди,і "рехферендум" би підоспів..і маємо ЗакНР. Все по плану і одній методичці *****. А що, йому мона, а мені ніззя... Як був правий сапер Водичка...
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08.11.2022 05:26 Ответить
де промивав мізки "угорським вялічієм"
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07.11.2022 22:56 Ответить
15 венгерских дивизий воевали на стороне Вермахта...
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07.11.2022 22:17 Ответить
Венгерская пайка в помощи Украине такова, что ею можно пренебречь.
С удовольствием.
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07.11.2022 22:26 Ответить
Це не сюрприз , сподіваюсь Євросоюз перестане фінансувати угорських нацистів
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07.11.2022 22:52 Ответить
Цікаво...

Як виглядатиме Угорщина поза Шенгеном...
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07.11.2022 22:55 Ответить
фантомні імперські болі-

вони і в угорців,і в сербів,і навіть у французів..

скоро і в расєян..
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07.11.2022 22:58 Ответить
****** - вiд слова iпанутi
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07.11.2022 23:28 Ответить
"на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні."

Угорщина витрачалась на угорських вчителів, доплачуючи їх за викладання угорською мовою, на угорські церкви і на угорські культурні центри. Щоб назвати все це "підтримкою України" - потрібно тем ще гандоном бути.
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07.11.2022 23:51 Ответить
Гидко але передбачувано.
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08.11.2022 01:13 Ответить
І оце лайно в Євросоюзі?. Тоді це не "союз"...
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08.11.2022 05:10 Ответить
І Слава Богу!
Як то кажуть - "В цій хаті я й води не попросивби"...
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08.11.2022 06:58 Ответить
От путинских шлюшек ничего другого и не ожидали.
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08.11.2022 13:53 Ответить
 
 