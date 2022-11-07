Венгрия отказалась финансировать долгосрочную программу поддержки Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне.
Об этом Сийярто заявил в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как пояснил глава венгерского МИД, Будапешт уже предоставил значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и в дальнейшем. Но долгосрочный план совместных заимствований Венгрия не будет поддерживать, потому что он оказался неэффективным во время пандемии COVID-19.
Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.
"Мы готовы продолжить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать любые совместные заимствования ЕС в этой сфере", - отметил он.
Глава венгерской дипломатии в очередной раз покритиковал санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.
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Если одна страна ЕС все время против всех остальных, что то значит?
Что ей по барабану мнение других. Так идите себе... Хотели «свою» политику?
идите нах, и проводите...
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
****** как дышит
С удовольствием.
Як виглядатиме Угорщина поза Шенгеном...
вони і в угорців,і в сербів,і навіть у французів..
скоро і в расєян..
Угорщина витрачалась на угорських вчителів, доплачуючи їх за викладання угорською мовою, на угорські церкви і на угорські культурні центри. Щоб назвати все це "підтримкою України" - потрібно тем ще гандоном бути.
Як то кажуть - "В цій хаті я й води не попросивби"...