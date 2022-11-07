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Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України

венгрия

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України, анонсований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн напередодні.

Про це Сійярто заявив у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як пояснив глава угорського МЗС, Будапешт уже надав значну фінансову допомогу Україні та готовий продовжувати це робити і надалі. Але довгостроковий план спільних запозичень Угорщина не підтримуватиме, бо він виявився неефективним під час пандемії COVID-19.

Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив "десятки та сотні мільйонів євро" на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні.

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"Ми готові продовжити фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, безумовно, не будемо підтримувати будь-які спільні запозичення ЄС у цій сфері", – зазначив він.

Глава угорської дипломатії вкотре покритикував санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, бо вони, мовляв, не завдають шкоди Москві та найбільше б’ють виключно по європейцях.

Автор: 

Угорщина (2295) допомога (8375) Євросоюз (13453) Сійярто Петер (356) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+57
Я извиняюсь конечно, но сама Венгрия не сильно дорого обходится Евросоюзу?
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07.11.2022 21:45
+45
а не час послати гнилих мадярів за кораблем і закрити кордон?
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07.11.2022 21:45
+43
Що, ********, підгорає? Розраховував на кусок України, а воно облом вийшов?
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07.11.2022 21:46
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а не час послати гнилих мадярів за кораблем і закрити кордон?
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07.11.2022 21:45 Відповісти
Ніт. "На зло мамє атмарожу сєбє уши" - це не про Україну. 😁 В нас немає ані часу, ані морального права вдавати з себе принцесу на горошині. Допомагають хоть копійкою - добре, у відкриту ставлять палки в колеса- теж добре, бо якби робили це з-під тишка було би гірше. Все буде, але потім. І не за цієї "влади".
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07.11.2022 21:55 Відповісти
Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив "десятки та сотні мільйонів євро" -- брехливая ********** тварина Живут за счет ЕС проститутки
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07.11.2022 22:10 Відповісти
ЕС уже пора думать о членстве Венгрии в союзе.

Если одна страна ЕС все время против всех остальных, что то значит?
Что ей по барабану мнение других. Так идите себе... Хотели «свою» политику?
идите нах, и проводите...
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07.11.2022 22:18 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но сама Венгрия не сильно дорого обходится Евросоюзу?
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07.11.2022 21:45 Відповісти
але най вже буде в ЄС, бо будемо мати русскіх ще й в Угорщині, і най угорці прозріють від русского "гуманізму", нам від того краще не буде.
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07.11.2022 22:11 Відповісти
а вони на генетичному рівні і є руцкімі.За нафтогазове бабло продажні і підлі ******* давно забули про криваві події 1956 . Хоча ,не вони єдині- грузини і чеченці ще швидше знову привикли до смороду рускіх портянок.І не треба мені суперечити,що то їхня влада -її ж вибрав народ.
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07.11.2022 23:16 Відповісти
В Евросоюзе она, по крайней мере, на глазах и на коротком поводке. Если что, и сдержат, и окрикнут, и накажут (урезанием финансирования). А иначе будет нам ещё глупый и агрессивный кусок рашки с запада от Украины - кому это нужно?
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08.11.2022 08:45 Відповісти
Що, ********, підгорає? Розраховував на кусок України, а воно облом вийшов?
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07.11.2022 21:46 Відповісти
******,- що з них взяти...
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07.11.2022 22:21 Відповісти
Они до сих пор на это надеются, отсюда и вся их гнилая политика.
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07.11.2022 22:58 Відповісти
Думаю мадяри в ЄС довго не протянуть
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07.11.2022 21:48 Відповісти
Вроде нет процедуры исключения из ЕС. Можно только выйти самостоятельно...
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07.11.2022 22:13 Відповісти
Процедура выхода есть. Показана Британией.
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07.11.2022 22:19 Відповісти
Так сказано ж було - "добровільно"! А добровільно вони не підуть - бо останні 2 десятиліття живуть фактично за рахунок дотацій ЕС - у них активна частина населення розбіглася по "європах" і у них працювать нікому А як нема кому працювать - то і податки платить нема кому А от коли ЕС перестане давать гроші - то "орбанам" і "сіяртам" туго прийдеться Але у них є "запасний план" Коли їм пригрозили не дать допомогу бо не виконують програму протидії корупції то вони відкрито заявили що знайдуть "інше джерело" коштів Тобто натякнули що продадуться кацапам відкрито
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08.11.2022 05:41 Відповісти
Та невже?!
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07.11.2022 21:48 Відповісти
Долго ЕС будет терпеть прокацапленых цыган?
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07.11.2022 21:49 Відповісти
Не те що не дружня - ворожа Україні ця мадярщина.
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07.11.2022 21:49 Відповісти
А кому в Європі вона "дружня"? Їх віками ненавиділи всі оточуючі народи! Бо з самого приходу в Європу вони протиставляли себе всім сусідам! Їх "мадяризація" ще з часів революції 1848 року була такою жорстокою, що всі народи, які входили в склад Австрійської імперії, підтримали імператорську владу Русини вели через Карпати каральний корпус Паскевича Словаки та чехи записувалися добровольцями до австрійської армії Серби та словенці з хорватами створювали партизанські загони, які громили мадярських "гонведів"
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08.11.2022 05:48 Відповісти
Що з тих конюхів взяти ?
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07.11.2022 21:51 Відповісти
Ех, а ми на них так "сподівались"...
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07.11.2022 21:51 Відповісти
То угорці нас фінансують, добре. Але не я зрозумів на десятки мільйонів чи на сотні. Різниця "невелика", але просто цікаво.
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07.11.2022 21:53 Відповісти
вони фінансують свою діаспору у нас, а не в Україну.
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07.11.2022 22:13 Відповісти
/баные цыгане.
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07.11.2022 21:54 Відповісти
Та нє, мадяри - це русскіє з-за Урала.
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07.11.2022 21:58 Відповісти
ну всьо пздць,пропадем без мадярії.
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07.11.2022 21:55 Відповісти
Шо эти цыгане могут там профинансировать?
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07.11.2022 21:55 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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07.11.2022 21:57 Відповісти
Появился Сиярто і відихнув - я ******, і ми всі ******і. Це щоб старший ***** не ображався на поганяло.
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07.11.2022 22:02 Відповісти
Кто-то удивлен?
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07.11.2022 22:02 Відповісти
какая неожиданность =)
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07.11.2022 22:04 Відповісти
Не ваше, гниди, засипалося - не ваше й молотиметься (Українська приказка). Будьте здорові, не чхайте
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07.11.2022 22:05 Відповісти
Це до чого?
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07.11.2022 22:08 Відповісти
Це про те, що не Угри приймали до себе в союз ЕС, ЕС до себе мала кандидатом Угорщину...і якщо євроцінності таким отморозкам до лампочки, то всьому свій час
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07.11.2022 22:11 Відповісти
Західні ***********
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07.11.2022 22:07 Відповісти
Всю жисть мадьяры жопу фюрерам целовали - что ранее "хортисты" Гитлеру, что теперь "сияртисты" - Путлеру. Жополизы конченые!
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07.11.2022 22:08 Відповісти
А може Угорщині вийти з ЄС та приєднатися до тайожного союзу з Засрашкою й пізнати усю "красу життя " з рашистами у союзі? Диктатор Лукашенко вже позначення.
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07.11.2022 22:11 Відповісти
а нам то треба?
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07.11.2022 22:16 Відповісти
Не забывайте что Венгрия была союзником нацистской Германии , впрочем ссср дохляк тоже...
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07.11.2022 22:11 Відповісти
будапешт же ж а вы как думали...
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07.11.2022 22:12 Відповісти
Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив "десятки та сотні мільйонів євро" на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні. Джерело:

****** как дышит
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07.11.2022 22:13 Відповісти
зовсім ні, але ж він не казав що це українські заклади здоров"я, освіти культури і церкві, він сказав в Україні, це може означати що вони вклали купу грошей в свою діаспору в Україні, ще докоряють нас цим. Цинічнєнько.
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07.11.2022 22:15 Відповісти
так хотіли замадярити частину України...і план би спрацював, все йшло до того. Згадайте, скільки кіпішу було на той час. І паспорти, і фінансування "шкіл, лікарень і церков(сам же сказав)". А там, гляди,і "рехферендум" би підоспів..і маємо ЗакНР. Все по плану і одній методичці *****. А що, йому мона, а мені ніззя... Як був правий сапер Водичка...
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08.11.2022 05:26 Відповісти
де промивав мізки "угорським вялічієм"
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07.11.2022 22:56 Відповісти
15 венгерских дивизий воевали на стороне Вермахта...
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07.11.2022 22:17 Відповісти
Венгерская пайка в помощи Украине такова, что ею можно пренебречь.
С удовольствием.
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07.11.2022 22:26 Відповісти
Це не сюрприз , сподіваюсь Євросоюз перестане фінансувати угорських нацистів
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07.11.2022 22:52 Відповісти
Цікаво...

Як виглядатиме Угорщина поза Шенгеном...
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07.11.2022 22:55 Відповісти
фантомні імперські болі-

вони і в угорців,і в сербів,і навіть у французів..

скоро і в расєян..
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07.11.2022 22:58 Відповісти
****** - вiд слова iпанутi
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07.11.2022 23:28 Відповісти
"на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні."

Угорщина витрачалась на угорських вчителів, доплачуючи їх за викладання угорською мовою, на угорські церкви і на угорські культурні центри. Щоб назвати все це "підтримкою України" - потрібно тем ще гандоном бути.
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07.11.2022 23:51 Відповісти
Гидко але передбачувано.
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08.11.2022 01:13 Відповісти
І оце лайно в Євросоюзі?. Тоді це не "союз"...
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08.11.2022 05:10 Відповісти
І Слава Богу!
Як то кажуть - "В цій хаті я й води не попросивби"...
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08.11.2022 06:58 Відповісти
От путинских шлюшек ничего другого и не ожидали.
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08.11.2022 13:53 Відповісти
 
 