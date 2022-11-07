Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України, анонсований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн напередодні.
Про це Сійярто заявив у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як пояснив глава угорського МЗС, Будапешт уже надав значну фінансову допомогу Україні та готовий продовжувати це робити і надалі. Але довгостроковий план спільних запозичень Угорщина не підтримуватиме, бо він виявився неефективним під час пандемії COVID-19.
Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив "десятки та сотні мільйонів євро" на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні.
"Ми готові продовжити фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, безумовно, не будемо підтримувати будь-які спільні запозичення ЄС у цій сфері", – зазначив він.
Глава угорської дипломатії вкотре покритикував санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, бо вони, мовляв, не завдають шкоди Москві та найбільше б’ють виключно по європейцях.
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Если одна страна ЕС все время против всех остальных, что то значит?
Что ей по барабану мнение других. Так идите себе... Хотели «свою» политику?
идите нах, и проводите...
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
****** как дышит
С удовольствием.
Як виглядатиме Угорщина поза Шенгеном...
вони і в угорців,і в сербів,і навіть у французів..
скоро і в расєян..
Угорщина витрачалась на угорських вчителів, доплачуючи їх за викладання угорською мовою, на угорські церкви і на угорські культурні центри. Щоб назвати все це "підтримкою України" - потрібно тем ще гандоном бути.
Як то кажуть - "В цій хаті я й води не попросивби"...