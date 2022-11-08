Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести пятьдесят восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес 3 ракетных и 10 авиационных ударов. От этого пострадали районы населённых пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское в Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зализное, Клищиевка, Майорск, Опытное, Северное, Раздолевка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Зализничное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Чаривное Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Пруд Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области.

Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, вышек мобильной связи украинских операторов.

В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.

В целях расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины в Донецк направлена ​​группа представителей следственного комитета России.

В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время, захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под удары попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника".

