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Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей, - СМИ

білорусь

Российские военные эшелоны, начиная с 14 октября, прибывают исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сообщество железнодорожников Беларуси".

"На данный момент мы по-прежнему фиксируем станции погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября 2022 года из РФ в Беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (московская железная дорога), Щелково (московская железная дорога), Нара (московская железная дорога) и Ильино (горьковская железная дорога)", - говорится в сообщении.

Читайте: На территории Беларуси продолжается формирование совместной с Россией группировки войск, - Генштаб ВСУ

Отмечено, что 24 октября с российской станции Селятино выехал на станцию ​​Полонка (Барановичское отделение Белорусской железной дороги) военный эшелон № 941 с 25 единицами гусеничной и колесной военной техники. Он прибыл на станцию ​​назначения 26 октября.

"Сообщество железнодорожников Беларуси" отметило, что маршрут движения эшелона идет в обход крупных белорусских городов для усложнения идентификации военной техники на платформах. Его протяженность достигает 908 км.

Так, военный эшелон № 941 направлялся не через станцию ​​Минск-Сортировочный, а в обход Минска по маршруту: Колодищи – Шабаны – путевой пост Асеевка – Колядичи – Помыслище и далее на станцию ​​Полонка.

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армия РФ (19406) Беларусь (7904)


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Топ комментарии
+22
арахамию мне напоминает
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08.11.2022 22:40
+20
Бачили вже? це наш ! Відстеження рухомих цілей "SHARK UAS"https://www.youtube.com/watch?v=0R-Ia9PNZMQ&t=58s
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08.11.2022 22:32
+14
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08.11.2022 22:39
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Draniki s mjsom)
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08.11.2022 22:31 Ответить
ударный кулак еще не сформирован?
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08.11.2022 22:31 Ответить
Пока только ударная ******
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08.11.2022 23:01 Ответить
Буданов там небезпеки зараз не бачить. И Жданов тієї думки
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08.11.2022 23:04 Ответить
о да. Это мощные авторитеты
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08.11.2022 23:07 Ответить
Бачили вже? це наш ! Відстеження рухомих цілей "SHARK UAS"https://www.youtube.com/watch?v=0R-Ia9PNZMQ&t=58s
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08.11.2022 22:32 Ответить
арахамию мне напоминает
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08.11.2022 22:40 Ответить
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08.11.2022 22:47 Ответить
аби кацапню нищіло файно, але судячі по бойовій разкрасці,
чи не вона там була найважніша?
5 закрученив гвинтів замість різнокольорових зубів акули всіх би влаштувало...
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08.11.2022 22:51 Ответить
Тю, а шо тада в вашем понятии гузно?... ХМЫ...
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08.11.2022 22:52 Ответить
"гузно" в моём понятии - это когда депутаты занимаются бизнесом. Особенно во время войны.
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08.11.2022 23:04 Ответить
Подлиз защитан... +оправдание власти за отжатый бизнес.
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08.11.2022 23:11 Ответить
***** что вы там себе думаете.
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08.11.2022 23:26 Ответить
вельми непоганий розвідувальний дрон за характеристиками, але це ще треба проеціювати на його вартість, що невідомо ... сумно лише що з "нашого", тобто з локалізованного в Україні виробництва, там хіба що пластик корпусу ...
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08.11.2022 22:50 Ответить
все що вбиває кацапів-те українське...навіть бойові комарі
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08.11.2022 23:01 Ответить
мусор до мусорної ями - інакше і бути не могло.
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08.11.2022 22:33 Ответить
na baranovičax poide spec-apyracyja po okončatelnomu obaranivaniju sovmestnyx dvux porod baranov.
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09.11.2022 00:13 Ответить
ех..коли вже Бавовнятко туди завітає..або бульбаші пригостять драниками з мухоморами..
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08.11.2022 22:33 Ответить
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно

Якщо місце утримання завезених рашкосвиней в межах досягнення РСЗВ Хаймарс, це обнадійлива та багатообіцяюча новина, особливо для малюка Бавовнятка
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08.11.2022 22:33 Ответить
Шобы под химеру смолотить, Саши Гастелло курс молодого бойца осилить, а не какой-то там сиксоты.
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08.11.2022 22:45 Ответить
у кадырковцев стояк от слова баран
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08.11.2022 22:34 Ответить
Российский военный обратился к Кадырову с просьбой прекратить изнасилования кадыровцами сослуживцев из «ЛНР» и «ДНР»https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1589991585072050176
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08.11.2022 22:49 Ответить
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08.11.2022 22:39 Ответить
https://twitter.com/*************/status/1590055211598417920
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08.11.2022 22:40 Ответить
Это просто полный абзац.
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08.11.2022 22:54 Ответить
Ой не довіряю я цим повідомленням, от коли будут відосики, тоді будемо радіти
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08.11.2022 22:56 Ответить
Есть уже давно видосики, руснявый
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08.11.2022 23:01 Ответить
Снігурівка-це ключ.
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08.11.2022 23:11 Ответить
Ехать колоннами скрепно.
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09.11.2022 00:17 Ответить
Охота на касапскую дичь в белорусских лесах..на это алкашенко нас точно скоро спровоцирует ...
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08.11.2022 22:43 Ответить
Деруни+м'ясо=зрази
А що, теж смачно, якщо добре приготовлене...
А наш шеф-кухар, пан Генерал Залужний, вже добре навчився готувати жарене
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08.11.2022 22:45 Ответить
Имхо... нефиг зариться на фарш для диких тваринок.
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08.11.2022 22:48 Ответить

Тим більш - зима йде. Тваринкам теж їсти треба. Згоден з вами, пане, але ж ми повинні піклуватися про братів наших менших. Тож наші воїни допоможуть тваринкам... Трішечкі...
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08.11.2022 23:03 Ответить
Теж в одному еземплярі створять?
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08.11.2022 22:54 Ответить
до білорусів -тільки презирство..і ніяка вона не Білорусь--а Білорусія..достатньо глянути на герб та прапор..то яка вона Білорусь?
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08.11.2022 22:58 Ответить
А тим часом - Снігурівка 💪.
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08.11.2022 23:03 Ответить
ну і чого чекаємо палити і тільки палити
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08.11.2022 23:07 Ответить
Они и там сдыхают?
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08.11.2022 23:45 Ответить
Командувач ССО білорусі та командувач ССО України.
Здогадайтеся, хто з них хто
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09.11.2022 02:52 Ответить
Россия свозит своих баранов в район Барановичей. На мясо.
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09.11.2022 06:17 Ответить
Пора в'їбати по минську ...
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09.11.2022 07:49 Ответить
 
 