Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей, - СМИ
Российские военные эшелоны, начиная с 14 октября, прибывают исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сообщество железнодорожников Беларуси".
"На данный момент мы по-прежнему фиксируем станции погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября 2022 года из РФ в Беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (московская железная дорога), Щелково (московская железная дорога), Нара (московская железная дорога) и Ильино (горьковская железная дорога)", - говорится в сообщении.
Отмечено, что 24 октября с российской станции Селятино выехал на станцию Полонка (Барановичское отделение Белорусской железной дороги) военный эшелон № 941 с 25 единицами гусеничной и колесной военной техники. Он прибыл на станцию назначения 26 октября.
"Сообщество железнодорожников Беларуси" отметило, что маршрут движения эшелона идет в обход крупных белорусских городов для усложнения идентификации военной техники на платформах. Его протяженность достигает 908 км.
Так, военный эшелон № 941 направлялся не через станцию Минск-Сортировочный, а в обход Минска по маршруту: Колодищи – Шабаны – путевой пост Асеевка – Колядичи – Помыслище и далее на станцию Полонка.
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