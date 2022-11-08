Росія звозить солдатів і техніку в район білоруських Барановичів, - ЗМІ
Російські військові ешелони, починаючи з 14 жовтня прибувають виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Спільноту залізничників Білорусі".
"На даний момент ми, як і раніше, фіксуємо станції навантаження та відправлення військових ешелонів, що прибувають з 14 жовтня 2022 року з РФ до Білорусі виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (московська залізна дорога), Щолково (московська залізна дорога), Нара (московська залізна дорога) та Ілліно (горківська залізна дорога)", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що 24 жовтня з російської станції Селятино виїхав до станції Полонка (Барановичське відділення Білоруської залізниці) військовий ешелон № 941 з 25-ма одиницями гусеничної та колісної військової техніки. Він прибув на станцію призначення 26 жовтня.
"Спільнота залізничників Білорусі" зауважила, що маршрут руху ешелону йде в обхід великих білоруських міст для ускладнення ідентифікації військової техніки на платформах. Його протяжність сягає 908 кілометрів.
Так, військовий ешелон № 941 прямував не через станцію Мінськ-Сортувальний, а в обхід Мінська за маршрутом: Колодищі - Шабани - колійний пост Асіївка - Колядичі - Помислище і далі на станцію Полонка.
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