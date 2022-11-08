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Росія звозить солдатів і техніку в район білоруських Барановичів, - ЗМІ

білорусь

Російські військові ешелони, починаючи з 14 жовтня прибувають виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Спільноту залізничників Білорусі".

"На даний момент ми, як і раніше, фіксуємо станції навантаження та відправлення військових ешелонів, що прибувають з 14 жовтня 2022 року з РФ до Білорусі виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (московська залізна дорога), Щолково (московська залізна дорога), Нара (московська залізна дорога) та Ілліно (горківська залізна дорога)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза вторгнення ворога з території Білорусі потенційно існує, але зараз малоймовірна, - Веніславський

Зазначено, що 24 жовтня з російської станції Селятино виїхав до станції Полонка (Барановичське відділення Білоруської залізниці) військовий ешелон № 941 з 25-ма одиницями гусеничної та колісної військової техніки. Він прибув на станцію призначення 26 жовтня.

"Спільнота залізничників Білорусі" зауважила, що маршрут руху ешелону йде в обхід великих білоруських міст для ускладнення ідентифікації військової техніки на платформах. Його протяжність сягає 908 кілометрів.

Так, військовий ешелон № 941 прямував не через станцію Мінськ-Сортувальний, а в обхід Мінська за маршрутом: Колодищі - Шабани - колійний пост Асіївка - Колядичі - Помислище і далі на станцію Полонка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території Білорусі триває формування спільного з Росією угруповання військ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17557) Білорусь (7944)


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Топ коментарі
+22
арахамию мне напоминает
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08.11.2022 22:40
+20
Бачили вже? це наш ! Відстеження рухомих цілей "SHARK UAS"https://www.youtube.com/watch?v=0R-Ia9PNZMQ&t=58s
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08.11.2022 22:32
+14
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08.11.2022 22:39
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Draniki s mjsom)
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08.11.2022 22:31 Відповісти
ударный кулак еще не сформирован?
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08.11.2022 22:31 Відповісти
Пока только ударная ******
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08.11.2022 23:01 Відповісти
Буданов там небезпеки зараз не бачить. И Жданов тієї думки
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08.11.2022 23:04 Відповісти
о да. Это мощные авторитеты
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08.11.2022 23:07 Відповісти
Бачили вже? це наш ! Відстеження рухомих цілей "SHARK UAS"https://www.youtube.com/watch?v=0R-Ia9PNZMQ&t=58s
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08.11.2022 22:32 Відповісти
арахамию мне напоминает
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08.11.2022 22:40 Відповісти
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08.11.2022 22:47 Відповісти
аби кацапню нищіло файно, але судячі по бойовій разкрасці,
чи не вона там була найважніша?
5 закрученив гвинтів замість різнокольорових зубів акули всіх би влаштувало...
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08.11.2022 22:51 Відповісти
Тю, а шо тада в вашем понятии гузно?... ХМЫ...
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08.11.2022 22:52 Відповісти
"гузно" в моём понятии - это когда депутаты занимаются бизнесом. Особенно во время войны.
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08.11.2022 23:04 Відповісти
Подлиз защитан... +оправдание власти за отжатый бизнес.
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08.11.2022 23:11 Відповісти
***** что вы там себе думаете.
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08.11.2022 23:26 Відповісти
вельми непоганий розвідувальний дрон за характеристиками, але це ще треба проеціювати на його вартість, що невідомо ... сумно лише що з "нашого", тобто з локалізованного в Україні виробництва, там хіба що пластик корпусу ...
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08.11.2022 22:50 Відповісти
все що вбиває кацапів-те українське...навіть бойові комарі
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08.11.2022 23:01 Відповісти
мусор до мусорної ями - інакше і бути не могло.
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08.11.2022 22:33 Відповісти
na baranovičax poide spec-apyracyja po okončatelnomu obaranivaniju sovmestnyx dvux porod baranov.
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09.11.2022 00:13 Відповісти
ех..коли вже Бавовнятко туди завітає..або бульбаші пригостять драниками з мухоморами..
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08.11.2022 22:33 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно

Якщо місце утримання завезених рашкосвиней в межах досягнення РСЗВ Хаймарс, це обнадійлива та багатообіцяюча новина, особливо для малюка Бавовнятка
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08.11.2022 22:33 Відповісти
Шобы под химеру смолотить, Саши Гастелло курс молодого бойца осилить, а не какой-то там сиксоты.
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08.11.2022 22:45 Відповісти
у кадырковцев стояк от слова баран
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08.11.2022 22:34 Відповісти
Российский военный обратился к Кадырову с просьбой прекратить изнасилования кадыровцами сослуживцев из «ЛНР» и «ДНР»https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1589991585072050176
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08.11.2022 22:49 Відповісти
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08.11.2022 22:39 Відповісти
https://twitter.com/*************/status/1590055211598417920
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08.11.2022 22:40 Відповісти
Это просто полный абзац.
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08.11.2022 22:54 Відповісти
Ой не довіряю я цим повідомленням, от коли будут відосики, тоді будемо радіти
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08.11.2022 22:56 Відповісти
Есть уже давно видосики, руснявый
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08.11.2022 23:01 Відповісти
Снігурівка-це ключ.
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08.11.2022 23:11 Відповісти
Ехать колоннами скрепно.
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09.11.2022 00:17 Відповісти
Охота на касапскую дичь в белорусских лесах..на это алкашенко нас точно скоро спровоцирует ...
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08.11.2022 22:43 Відповісти
Деруни+м'ясо=зрази
А що, теж смачно, якщо добре приготовлене...
А наш шеф-кухар, пан Генерал Залужний, вже добре навчився готувати жарене
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08.11.2022 22:45 Відповісти
Имхо... нефиг зариться на фарш для диких тваринок.
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08.11.2022 22:48 Відповісти

Тим більш - зима йде. Тваринкам теж їсти треба. Згоден з вами, пане, але ж ми повинні піклуватися про братів наших менших. Тож наші воїни допоможуть тваринкам... Трішечкі...
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08.11.2022 23:03 Відповісти
Теж в одному еземплярі створять?
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08.11.2022 22:54 Відповісти
до білорусів -тільки презирство..і ніяка вона не Білорусь--а Білорусія..достатньо глянути на герб та прапор..то яка вона Білорусь?
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08.11.2022 22:58 Відповісти
А тим часом - Снігурівка 💪.
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08.11.2022 23:03 Відповісти
ну і чого чекаємо палити і тільки палити
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08.11.2022 23:07 Відповісти
Они и там сдыхают?
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08.11.2022 23:45 Відповісти
Командувач ССО білорусі та командувач ССО України.
Здогадайтеся, хто з них хто
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09.11.2022 02:52 Відповісти
Россия свозит своих баранов в район Барановичей. На мясо.
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09.11.2022 06:17 Відповісти
Пора в'їбати по минську ...
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09.11.2022 07:49 Відповісти
 
 