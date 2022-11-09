Совбез РФ подтверждает, что Патрушев прибыл в Иран

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев действительно приехал с визитом в Иран.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Как отмечается в сообщении, в Тегеране он "проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".

Ранее Институт изучения войны (ISW) со ссылкой Иранское государственное издание Nour News Agency заявлял, что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России.

Читайте: У Пентагона нет подтверждений относительно получения Россией иранских баллистических ракет