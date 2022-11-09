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Новости Война
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Совбез РФ подтверждает, что Патрушев прибыл в Иран

патрушев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев действительно приехал с визитом в Иран.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Как отмечается в сообщении, в Тегеране он "проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".

Ранее Институт изучения войны (ISW) со ссылкой Иранское государственное издание Nour News Agency заявлял, что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России.

Читайте: У Пентагона нет подтверждений относительно получения Россией иранских баллистических ракет

Иран (1813) Патрушев Николай (77) россия (95740)


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Топ комментарии
+4
"безпека" в лепрозоріях шо можуть подавити студентів танками, підірвати сотні громадян вночі в хрущобах, вбивати обурених через вбивство за "неправильне носіння ганчірки на голові".
Ну а за "КНДР"(демократичну респібліку) промовчу - там теж безпека - втік чувак через кордон = вся сім.я заїхала в концтабір до мільйона інших каторжан.
Як тобі таке, обамка?
Патрушев то взагалі, Плюшева попа(Медведка) не там за сотоністами шукає. Може ізраїль підірве виродка? Взнаю рецепт маци та молитву до Яхве за здоров.я виконавців. пропозиція діє лише на цас візиту цієї істоти до стражів ісламської революції.("революція" - ми хочемо взад в середньовіччя!! ура!)
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09.11.2022 09:23
+4
А шо такое?
"Искандеры" больше не смеются?
А, кацапня?
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09.11.2022 09:34
+3
Как изменилась риторика, от сообщений о том, что ракеты в Иране УЖЕ куплены и вот-вот будут удары, до прибытия Патрушева и обсуждения о потенциальной продаже этих самых ракет...
Ох уж эти эксперДы и разведчиГи...
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09.11.2022 10:07
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Що клянчить буде? Іран не обережно ставиться до випадкових зв'язків.
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09.11.2022 09:18 Ответить
Нажаль не клянчити, а пропонувати...

ЯО


Штатам, Ізраілю, Туреччині, Саудітам та ін. треба скооперуватись і якнайшвидше розділити аятольский гадюшник!
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09.11.2022 12:42 Ответить
Мабуть і Вовка раптом опиниться а Омані.
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09.11.2022 09:20 Ответить
"безпека" в лепрозоріях шо можуть подавити студентів танками, підірвати сотні громадян вночі в хрущобах, вбивати обурених через вбивство за "неправильне носіння ганчірки на голові".
Ну а за "КНДР"(демократичну респібліку) промовчу - там теж безпека - втік чувак через кордон = вся сім.я заїхала в концтабір до мільйона інших каторжан.
Як тобі таке, обамка?
Патрушев то взагалі, Плюшева попа(Медведка) не там за сотоністами шукає. Може ізраїль підірве виродка? Взнаю рецепт маци та молитву до Яхве за здоров.я виконавців. пропозиція діє лише на цас візиту цієї істоти до стражів ісламської революції.("революція" - ми хочемо взад в середньовіччя!! ура!)
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09.11.2022 09:23 Ответить
Патрушев без шкірки, так що підірвати його можуть тільки ЗСУ.
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09.11.2022 09:28 Ответить
Він звичайний орк - лише в ху@достанскій рай.
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09.11.2022 09:33 Ответить
не зрозумів.
без прикриття шолі?
його тільки Калдиров підірве, бо там йди - прорвись до нього через 100500 биків-рабів охорони.
дронами реально би треба, але то скажуть про ЦРУ і одразу по Лондону, за трубу, за флот, за то шо англічанка гадить.
так шо ЗСУ може би і могли але по ідеї ці козли можуть за таке перерізати ще пару кабелів, що тоді фермери Іспанії робити будуть? трактори не заведуться на полі....
ну я так, з огляду на новини кажу.
але все це нелогічно - навіть би вигнали Зелю і шо?
в Чечні було 40000 терористів проти дек. тис. ополченців Ічкерії, ну і платять данину. на шо сподівались ці сектанти?("храм" бачив, Шойгу зробив - це тупо капище)
самі ж сотоністи(просто сотони нема, як і всього решти)
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09.11.2022 09:38 Ответить
А шо такое?
"Искандеры" больше не смеются?
А, кацапня?
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09.11.2022 09:34 Ответить
Критическая ситуация с нехваткой вооружений для российских Вооруженных сил на фронте в Украине вынуждает руководство России действовать нетривиальными методами. Так, неторопливость иранского руководства в принятии решений по предоставлению России баллистических ракет и новых партий беспилотных летательных аппаратов, заставила Путина отправить секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Тегеран. Перед посещением Ирана Патрушев имел достаточно содержательный разговор с Путиным. Президент дал полномочия Патрушеву обещать иранскому руководству «что угодно», но получить подтверждение передачи баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в требуемых количествах.
Вторая армия мира за восемь месяцев израсходовала в войне с Украиной свой ракетный потенциал и не добилась ни одной поставленной цели, в войне которую сама развязала. Гений «великого Тактика» поражает воображение и озадачивает лучше умы современной цивилизации. Верояно, иранское руководство так же по достоинству оценит способности полемарха-Путина и откажет как минимум в части просьб. А дальше агония путинского режима, вторая волна мобилизации и сотни тысяч мобилизованных жертв войны. https://t.me/generalsvr
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09.11.2022 09:36 Ответить
Дааааааааа.. Чувак, который должен думать про кефир и тёплый сортир, решает проблемы огромной страны....
Это чувырло хоть отличает смартфон от факса ?
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09.11.2022 09:39 Ответить
Иран, утянет вас ********* на дно.
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09.11.2022 10:06 Ответить
Ви так кажете, наче іран вже не на дні. Яка є вірогідність нормального розвитку варварської держави в 21 столітті? Ніяка.
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09.11.2022 10:09 Ответить
Саме головне, владу можуть загубити, все інше потім.
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09.11.2022 10:28 Ответить
Как изменилась риторика, от сообщений о том, что ракеты в Иране УЖЕ куплены и вот-вот будут удары, до прибытия Патрушева и обсуждения о потенциальной продаже этих самых ракет...
Ох уж эти эксперДы и разведчиГи...
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09.11.2022 10:07 Ответить
Антиамериканский триумвират(Рф, КНР и Иран) в работе.
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09.11.2022 10:20 Ответить
Пока Израиль сопли жуёт, не зная к кому примкнуть параша фактически сделает иранцам ядерное оружие.
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09.11.2022 10:21 Ответить
Как там интересно дружбан моли Нетаньяху ещё не боится за свою дупу.
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09.11.2022 11:13 Ответить
 
 