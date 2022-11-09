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Новини Війна
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Радбез РФ підтверджує, що Патрушев прибув до Ірану

патрушев

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев дійсно приїхав із візитом до Ірану.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Як вказано у повідомленні, у Тегерані він "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств і відомств двох країн".

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням Іранське державне видання Nour News Agency заявляв, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

Також читайте: Пентагон не має підтверджень щодо отримання Росією іранських балістичних ракет

Автор: 

Іран (2049) Патрушев Микола (65) росія (65459)


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Топ коментарі
+4
"безпека" в лепрозоріях шо можуть подавити студентів танками, підірвати сотні громадян вночі в хрущобах, вбивати обурених через вбивство за "неправильне носіння ганчірки на голові".
Ну а за "КНДР"(демократичну респібліку) промовчу - там теж безпека - втік чувак через кордон = вся сім.я заїхала в концтабір до мільйона інших каторжан.
Як тобі таке, обамка?
Патрушев то взагалі, Плюшева попа(Медведка) не там за сотоністами шукає. Може ізраїль підірве виродка? Взнаю рецепт маци та молитву до Яхве за здоров.я виконавців. пропозиція діє лише на цас візиту цієї істоти до стражів ісламської революції.("революція" - ми хочемо взад в середньовіччя!! ура!)
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09.11.2022 09:23
+4
А шо такое?
"Искандеры" больше не смеются?
А, кацапня?
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09.11.2022 09:34
+3
Как изменилась риторика, от сообщений о том, что ракеты в Иране УЖЕ куплены и вот-вот будут удары, до прибытия Патрушева и обсуждения о потенциальной продаже этих самых ракет...
Ох уж эти эксперДы и разведчиГи...
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09.11.2022 10:07
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Що клянчить буде? Іран не обережно ставиться до випадкових зв'язків.
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09.11.2022 09:18 Відповісти
Нажаль не клянчити, а пропонувати...

ЯО


Штатам, Ізраілю, Туреччині, Саудітам та ін. треба скооперуватись і якнайшвидше розділити аятольский гадюшник!
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09.11.2022 12:42 Відповісти
Мабуть і Вовка раптом опиниться а Омані.
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09.11.2022 09:20 Відповісти
"безпека" в лепрозоріях шо можуть подавити студентів танками, підірвати сотні громадян вночі в хрущобах, вбивати обурених через вбивство за "неправильне носіння ганчірки на голові".
Ну а за "КНДР"(демократичну респібліку) промовчу - там теж безпека - втік чувак через кордон = вся сім.я заїхала в концтабір до мільйона інших каторжан.
Як тобі таке, обамка?
Патрушев то взагалі, Плюшева попа(Медведка) не там за сотоністами шукає. Може ізраїль підірве виродка? Взнаю рецепт маци та молитву до Яхве за здоров.я виконавців. пропозиція діє лише на цас візиту цієї істоти до стражів ісламської революції.("революція" - ми хочемо взад в середньовіччя!! ура!)
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09.11.2022 09:23 Відповісти
Патрушев без шкірки, так що підірвати його можуть тільки ЗСУ.
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09.11.2022 09:28 Відповісти
Він звичайний орк - лише в ху@достанскій рай.
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09.11.2022 09:33 Відповісти
не зрозумів.
без прикриття шолі?
його тільки Калдиров підірве, бо там йди - прорвись до нього через 100500 биків-рабів охорони.
дронами реально би треба, але то скажуть про ЦРУ і одразу по Лондону, за трубу, за флот, за то шо англічанка гадить.
так шо ЗСУ може би і могли але по ідеї ці козли можуть за таке перерізати ще пару кабелів, що тоді фермери Іспанії робити будуть? трактори не заведуться на полі....
ну я так, з огляду на новини кажу.
але все це нелогічно - навіть би вигнали Зелю і шо?
в Чечні було 40000 терористів проти дек. тис. ополченців Ічкерії, ну і платять данину. на шо сподівались ці сектанти?("храм" бачив, Шойгу зробив - це тупо капище)
самі ж сотоністи(просто сотони нема, як і всього решти)
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09.11.2022 09:38 Відповісти
А шо такое?
"Искандеры" больше не смеются?
А, кацапня?
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09.11.2022 09:34 Відповісти
Критическая ситуация с нехваткой вооружений для российских Вооруженных сил на фронте в Украине вынуждает руководство России действовать нетривиальными методами. Так, неторопливость иранского руководства в принятии решений по предоставлению России баллистических ракет и новых партий беспилотных летательных аппаратов, заставила Путина отправить секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Тегеран. Перед посещением Ирана Патрушев имел достаточно содержательный разговор с Путиным. Президент дал полномочия Патрушеву обещать иранскому руководству «что угодно», но получить подтверждение передачи баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в требуемых количествах.
Вторая армия мира за восемь месяцев израсходовала в войне с Украиной свой ракетный потенциал и не добилась ни одной поставленной цели, в войне которую сама развязала. Гений «великого Тактика» поражает воображение и озадачивает лучше умы современной цивилизации. Верояно, иранское руководство так же по достоинству оценит способности полемарха-Путина и откажет как минимум в части просьб. А дальше агония путинского режима, вторая волна мобилизации и сотни тысяч мобилизованных жертв войны. https://t.me/generalsvr
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09.11.2022 09:36 Відповісти
Дааааааааа.. Чувак, который должен думать про кефир и тёплый сортир, решает проблемы огромной страны....
Это чувырло хоть отличает смартфон от факса ?
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09.11.2022 09:39 Відповісти
Иран, утянет вас ********* на дно.
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09.11.2022 10:06 Відповісти
Ви так кажете, наче іран вже не на дні. Яка є вірогідність нормального розвитку варварської держави в 21 столітті? Ніяка.
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09.11.2022 10:09 Відповісти
Саме головне, владу можуть загубити, все інше потім.
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09.11.2022 10:28 Відповісти
Как изменилась риторика, от сообщений о том, что ракеты в Иране УЖЕ куплены и вот-вот будут удары, до прибытия Патрушева и обсуждения о потенциальной продаже этих самых ракет...
Ох уж эти эксперДы и разведчиГи...
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09.11.2022 10:07 Відповісти
Антиамериканский триумвират(Рф, КНР и Иран) в работе.
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09.11.2022 10:20 Відповісти
Пока Израиль сопли жуёт, не зная к кому примкнуть параша фактически сделает иранцам ядерное оружие.
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09.11.2022 10:21 Відповісти
Как там интересно дружбан моли Нетаньяху ещё не боится за свою дупу.
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09.11.2022 11:13 Відповісти
 
 