Радбез РФ підтверджує, що Патрушев прибув до Ірану

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев дійсно приїхав із візитом до Ірану.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Як вказано у повідомленні, у Тегерані він "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств і відомств двох країн".

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням Іранське державне видання Nour News Agency заявляв, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

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