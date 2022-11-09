Радбез РФ підтверджує, що Патрушев прибув до Ірану
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев дійсно приїхав із візитом до Ірану.
Про це повідомляє пресслужба Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
Як вказано у повідомленні, у Тегерані він "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств і відомств двох країн".
Раніше Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням Іранське державне видання Nour News Agency заявляв, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.
Топ коментарі
+4 Yuriy Smith
показати весь коментар09.11.2022 09:23
+4 Валерий Коломиец #502756
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+3 Alex_Dimitrov
показати весь коментар09.11.2022 10:07
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ЯО
Штатам, Ізраілю, Туреччині, Саудітам та ін. треба скооперуватись і якнайшвидше розділити аятольский гадюшник!
Ну а за "КНДР"(демократичну респібліку) промовчу - там теж безпека - втік чувак через кордон = вся сім.я заїхала в концтабір до мільйона інших каторжан.
Як тобі таке, обамка?
Патрушев то взагалі, Плюшева попа(Медведка) не там за сотоністами шукає. Може ізраїль підірве виродка? Взнаю рецепт маци та молитву до Яхве за здоров.я виконавців. пропозиція діє лише на цас візиту цієї істоти до стражів ісламської революції.("революція" - ми хочемо взад в середньовіччя!! ура!)
без прикриття шолі?
його тільки Калдиров підірве, бо там йди - прорвись до нього через 100500 биків-рабів охорони.
дронами реально би треба, але то скажуть про ЦРУ і одразу по Лондону, за трубу, за флот, за то шо англічанка гадить.
так шо ЗСУ може би і могли але по ідеї ці козли можуть за таке перерізати ще пару кабелів, що тоді фермери Іспанії робити будуть? трактори не заведуться на полі....
ну я так, з огляду на новини кажу.
але все це нелогічно - навіть би вигнали Зелю і шо?
в Чечні було 40000 терористів проти дек. тис. ополченців Ічкерії, ну і платять данину. на шо сподівались ці сектанти?("храм" бачив, Шойгу зробив - це тупо капище)
самі ж сотоністи(просто сотони нема, як і всього решти)
"Искандеры" больше не смеются?
А, кацапня?
Вторая армия мира за восемь месяцев израсходовала в войне с Украиной свой ракетный потенциал и не добилась ни одной поставленной цели, в войне которую сама развязала. Гений «великого Тактика» поражает воображение и озадачивает лучше умы современной цивилизации. Верояно, иранское руководство так же по достоинству оценит способности полемарха-Путина и откажет как минимум в части просьб. А дальше агония путинского режима, вторая волна мобилизации и сотни тысяч мобилизованных жертв войны. https://t.me/generalsvr
Это чувырло хоть отличает смартфон от факса ?
Ох уж эти эксперДы и разведчиГи...