Уничтожены 5 вражеских "шахедов" и один "Орлан-10", - Воздушные силы
9 ноября после полуночи враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БпЛА "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной Воздушное командование "Схід".
"Также зенитчиками Воздушных Сил утром уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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