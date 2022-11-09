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Новости Война
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Уничтожены 5 вражеских "шахедов" и один "Орлан-10", - Воздушные силы

безпілотник,герань,шахед

9 ноября после полуночи враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БпЛА "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной Воздушное командование "Схід".

"Также зенитчиками Воздушных Сил утром уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Москальня , угомоніться , бо вам не вдастя нас всіх знищити та залякати 😡
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09.11.2022 11:37 Ответить
Спасибо Вам!
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09.11.2022 15:59 Ответить
 
 