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Знищено 5 ворожих "шахедів" та один "Орлан-10", - Повітряні сили

безпілотник,герань,шахед

9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Як зазначається, п’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід".

"Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА "Орлан-10". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4221) знищення (7357) Запорізька область (3653) дрони (4780)


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Москальня , угомоніться , бо вам не вдастя нас всіх знищити та залякати 😡
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09.11.2022 11:37 Відповісти
Спасибо Вам!
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09.11.2022 15:59 Відповісти
 
 