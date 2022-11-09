Знищено 5 ворожих "шахедів" та один "Орлан-10", - Повітряні сили
9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА "Shahed-136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, п’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід".
"Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
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Amber
показати весь коментар09.11.2022 11:37 Відповісти Мені подобається 1
Vi Wa
показати весь коментар09.11.2022 15:59 Відповісти Мені подобається 0
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