Знищено 5 ворожих "шахедів" та один "Орлан-10", - Повітряні сили

9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, п’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід".

"Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА "Орлан-10". ВІДЕО+ФОТОрепортаж