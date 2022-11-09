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Великобритания передаст ВСУ партию зимнего снаряжения, - премьер Сунак

зима,зсу

Великобритания предоставит партию зимнего снаряжения Вооруженным Силам Украины, чтобы помочь им защищать свою страну в изнурительных зимних условиях.

Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что снаряжение, подаренное Великобританией, будет согревать и обеспечивать безопасность Вооруженных Сил Украины в то время, как их ждет опасная зимняя борьба за свою страну", - подчеркнул глава британского правительства.

В частности, отмечается, что Великобритания передаст еще 12 тыс. спальных комплектов и 150 палаток с подогревом.

"К середине декабря Великобритания поставит более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине", - отметили в правительстве Великобритании.

Комплекты для экстремальной холодной погоды являются дополнением к 7 тыс. комплектов для нормальной холодной погоды, которые были розданы новобранцам в рамках операции "Интерфлекс".

Также читайте: США выделят $25 миллионов Украине в поддержку уязвимых слоев населения зимой, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Великобритания (4993) помощь (7831) ВСУ (6636) Сунак Риши (129)


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Щиро дякуємо, Британіє.
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09.11.2022 12:54 Ответить
Хм, а при Джонсоні зброю передавали..
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09.11.2022 12:55 Ответить
Встречный вопрос: а у нас в Украине, спустя 9 месяцев Большой войны, сколько предприятий загружены в 2 смены производством одежды, обуви и снаряжения для фронта?..
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09.11.2022 13:21 Ответить
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09.11.2022 13:04 Ответить
При такой раздолбаной инфраструктуре надо весь народ одевать.
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09.11.2022 13:11 Ответить
Крысам мавзолейным Черчилль и Рузвельт присылали столько всего 1941-45 годах что можно было накормить пол Мира... включая пуговицы для гимнастёркав и бушлатов,а за медикаменты то ваше полный Атас 😛🤣кстати Британия оплатила Ленд-Лиз только в 2006 году...советские бараны долг так и не вернули...
Крысы позорные 🦍🦍🦍
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09.11.2022 13:17 Ответить
Спасибо Британии!
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09.11.2022 13:24 Ответить
У інтернеті від дуже поважних, за свою діяльність, осіб з'явилась інформація про те, що через "Фонд Притули" іде відмивання грошей. Це робиться як за рахунок того, що "придбаним" цим фондом реєструється безкоштовна поставка амуніції та забезпечення з США та ЄС, а окрім того змушують оформляти документи про "отримання" того, чого не було поставлено у дійсності. Прикриття та примус до фальсифікації робиться посадовцями пов'язаними з Банковою, а закрити рота намагаються силами СБУ хоч велика кількість службовців не погоджується це робити. Рапорти військових до МО по відсутності постачання намагаються замовчувати!!!
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09.11.2022 13:45 Ответить
А вот орки тоже всем сполна обеспечены
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09.11.2022 15:06 Ответить
 
 