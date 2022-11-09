Великобритания передаст ВСУ партию зимнего снаряжения, - премьер Сунак

Великобритания предоставит партию зимнего снаряжения Вооруженным Силам Украины, чтобы помочь им защищать свою страну в изнурительных зимних условиях.

Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что снаряжение, подаренное Великобританией, будет согревать и обеспечивать безопасность Вооруженных Сил Украины в то время, как их ждет опасная зимняя борьба за свою страну", - подчеркнул глава британского правительства.

В частности, отмечается, что Великобритания передаст еще 12 тыс. спальных комплектов и 150 палаток с подогревом.

"К середине декабря Великобритания поставит более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине", - отметили в правительстве Великобритании.

Комплекты для экстремальной холодной погоды являются дополнением к 7 тыс. комплектов для нормальной холодной погоды, которые были розданы новобранцам в рамках операции "Интерфлекс".

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