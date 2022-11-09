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Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження, - прем’єр Сунак

зима,зсу

Велика Британія надасть партію зимового спорядження Збройним Силам України, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо продовжувати підтримувати український народ у його спротиві жорстокості Путіна. Я радий, що спорядження, подароване Великобританією, зігріватиме і забезпечуватиме безпеку Збройних Сил України в той час, як їх чекає небезпечна зимова боротьба за свою країну", - наголосив глава британського уряду.

Зокрема, зазначається, що Велика Британія передасть ще 12 тис. спальних комплектів та 150 наметів із підігрівом.

"До середини грудня Велика Британія поставить понад 25 тис. комплектів одягу для екстремальних холодів, щоб війська могли діяти та пережити низькі температури в Україні", - зазначили в уряді Великобританії.

Комплекти для екстремальної холодної погоди є доповненням до 7 тис. комплектів для нормальної холодної погоди, розданих новобранцям у рамках операції "Інтерфлекс".

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Автор: 

Велика Британія (5620) допомога (8389) ЗСУ (7599) Сунак Ріші (183)


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Щиро дякуємо, Британіє.
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09.11.2022 12:54 Відповісти
Хм, а при Джонсоні зброю передавали..
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09.11.2022 12:55 Відповісти
Встречный вопрос: а у нас в Украине, спустя 9 месяцев Большой войны, сколько предприятий загружены в 2 смены производством одежды, обуви и снаряжения для фронта?..
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09.11.2022 13:21 Відповісти
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09.11.2022 13:04 Відповісти
При такой раздолбаной инфраструктуре надо весь народ одевать.
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09.11.2022 13:11 Відповісти
Крысам мавзолейным Черчилль и Рузвельт присылали столько всего 1941-45 годах что можно было накормить пол Мира... включая пуговицы для гимнастёркав и бушлатов,а за медикаменты то ваше полный Атас 😛🤣кстати Британия оплатила Ленд-Лиз только в 2006 году...советские бараны долг так и не вернули...
Крысы позорные 🦍🦍🦍
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09.11.2022 13:17 Відповісти
Спасибо Британии!
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09.11.2022 13:24 Відповісти
У інтернеті від дуже поважних, за свою діяльність, осіб з'явилась інформація про те, що через "Фонд Притули" іде відмивання грошей. Це робиться як за рахунок того, що "придбаним" цим фондом реєструється безкоштовна поставка амуніції та забезпечення з США та ЄС, а окрім того змушують оформляти документи про "отримання" того, чого не було поставлено у дійсності. Прикриття та примус до фальсифікації робиться посадовцями пов'язаними з Банковою, а закрити рота намагаються силами СБУ хоч велика кількість службовців не погоджується це робити. Рапорти військових до МО по відсутності постачання намагаються замовчувати!!!
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09.11.2022 13:45 Відповісти
А вот орки тоже всем сполна обеспечены
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09.11.2022 15:06 Відповісти
 
 