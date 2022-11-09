Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження, - прем’єр Сунак

Велика Британія надасть партію зимового спорядження Збройним Силам України, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо продовжувати підтримувати український народ у його спротиві жорстокості Путіна. Я радий, що спорядження, подароване Великобританією, зігріватиме і забезпечуватиме безпеку Збройних Сил України в той час, як їх чекає небезпечна зимова боротьба за свою країну", - наголосив глава британського уряду.

Зокрема, зазначається, що Велика Британія передасть ще 12 тис. спальних комплектів та 150 наметів із підігрівом.

"До середини грудня Велика Британія поставить понад 25 тис. комплектів одягу для екстремальних холодів, щоб війська могли діяти та пережити низькі температури в Україні", - зазначили в уряді Великобританії.

Комплекти для екстремальної холодної погоди є доповненням до 7 тис. комплектів для нормальної холодної погоди, розданих новобранцям у рамках операції "Інтерфлекс".

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