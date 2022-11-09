В Геническом районе оккупанты захватили скважины газового месторождения

В Геническом районе Херсона военные РФ совместно с коллаборантами захватили скважины газового месторождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Херсонской области.

"В Геническом районе военные РФ совместно с местными коллаборантами силовым вооруженным методом захватили скважины газового месторождения", – говорится в сообщении.

В Геническом районе российские военные также прострелили замки к помещениям магазина и сауны, сняли камеры видеонаблюдения, вынесли 23 холодильника, 8 морозильных камер, теннисный и бильярдный столы. С сельскохозяйственного предприятия захватчики украли два грузовых автомобиля ГАЗ-53, два трактора, четыре тракторных прицепа, сеялку, культиваторы, дисковые бороны, бочки с топливом, компрессоры, сварочные аппараты, четырехтонную ванну для охлаждения молока, две циркулярки и многие автозапчасти.

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В полиции информируют, что в Херсоне в транспортное предприятие прибыли российские военные, где разобрали на детали микроавтобус с подъемником для перевозки лиц с инвалидностью.

В Каховке военные РФ захватили центральное отделение банка, где были материальные ценности, мебель, бытовая, компьютерная и оргтехника стоимостью более двух миллионов гривен.

В городе Новая Каховка военные РФ распилили сейф банкомата, откуда украли деньги. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

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