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В Геническом районе оккупанты захватили скважины газового месторождения

рф,армія,найманці

В Геническом районе Херсона военные РФ совместно с коллаборантами захватили скважины газового месторождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Херсонской области.

"В Геническом районе военные РФ совместно с местными коллаборантами силовым вооруженным методом захватили скважины газового месторождения", – говорится в сообщении.

В Геническом районе российские военные также прострелили замки к помещениям магазина и сауны, сняли камеры видеонаблюдения, вынесли 23 холодильника, 8 морозильных камер, теннисный и бильярдный столы. С сельскохозяйственного предприятия захватчики украли два грузовых автомобиля ГАЗ-53, два трактора, четыре тракторных прицепа, сеялку, культиваторы, дисковые бороны, бочки с топливом, компрессоры, сварочные аппараты, четырехтонную ванну для охлаждения молока, две циркулярки и многие автозапчасти.

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В полиции информируют, что в Херсоне в транспортное предприятие прибыли российские военные, где разобрали на детали микроавтобус с подъемником для перевозки лиц с инвалидностью.

В Каховке военные РФ захватили центральное отделение банка, где были материальные ценности, мебель, бытовая, компьютерная и оргтехника стоимостью более двух миллионов гривен.

В городе Новая Каховка военные РФ распилили сейф банкомата, откуда украли деньги. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

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Автор: 

Газ (10234) оккупация (10170) месторождение (42) Геническ (31) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+16
Хоч під час війни дізнаємось скільки у нас різних родовищ, виявляється, є.
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09.11.2022 17:53
+10
повні рюкзаки понабирали -і в кішені і в кульки і в чоботи
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09.11.2022 17:52
+8
дика мародерська орда.... асвабаждают... от всего что видят и куда дотягиваются их щупальца...
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09.11.2022 18:01
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повні рюкзаки понабирали -і в кішені і в кульки і в чоботи
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09.11.2022 17:52 Ответить
Хоч під час війни дізнаємось скільки у нас різних родовищ, виявляється, є.
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09.11.2022 17:53 Ответить
Оце точно )
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09.11.2022 18:07 Ответить
Интересно, ,как там газовые родовища в глубоком тылу оборону держали, шо их токо захватили.
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09.11.2022 19:08 Ответить
А кто вам не давал о них узнать? Или для вас вона началась 24 числа? О этих вышках была куча информации, в том числе в 14-м году рашики на них высаживали десант с вертолетов...
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10.11.2022 02:41 Ответить
ціна зради...мусимо терпіти і чекати
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09.11.2022 17:56 Ответить
дика мародерська орда.... асвабаждают... от всего что видят и куда дотягиваются их щупальца...
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09.11.2022 18:01 Ответить
А я думав, що область з усіма родовищами 8 місяців тому захопили. А виявляється, що це родовище тільки в листопаді.
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09.11.2022 18:08 Ответить
каждый раз когда оккупант что то присваивает себе или тырит, то всегда нужно помнить, что есть такие недограждане, которые им помогают. Они не лучше оккупанта. И никакие отмазки не оправдывают их.
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09.11.2022 18:10 Ответить
А власник зто за паперами, не я точно.
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09.11.2022 18:14 Ответить
Вони так крадуть, наче не розуміють, що настане час, коли потрібно буде або самому вантажитись до вагону (якщо все ще живий) для втечі, або награбоване...
У пеклі все те не знадобиться, а манька з мухоср@нська - не зможе скористуватись, бо не прочитає інструкцію (на "біндєравскам" або "піндоском")... Або взагалі без електрики сидітиме...
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09.11.2022 18:15 Ответить
Саранча! "Всьо"!
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09.11.2022 18:20 Ответить
Ну так крадут кафыровцы себе в кишлаки, а платить будет русня репарации. Какое дело кафыровцам до проблем русаков? А так привезут свои какие-то вкусняшки, Рамзанка Дыров укрепит свою власть, а то его итак не уважали и могли скинуть за соски с русаками, а он вон как их раком поставит. Не совсем понятно только, почему москали и другие русаки радуются, что Херсон и даже НК грабят, ведь это же они будут платить за все и притом куда больше фактической суммы ущерба (старые вещи по цене новых само собой пойдут), а им чеченцы ничего не отдадут никогда, ну это их уже дело.
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09.11.2022 18:20 Ответить
Ну захопили три свердловини і.., що з собою заберуть? Бо ж там їм не жити, в чому проблема?.
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09.11.2022 20:48 Ответить
Такое же ворье, как и их плешивый главнокомандующий…
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10.11.2022 04:19 Ответить
Саранча, млять!
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10.11.2022 10:04 Ответить
 
 