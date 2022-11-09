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Новини
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У Генічеському районі окупанти захопили свердловини газового родовища

рф,армія,найманці

У Генічеському районі Херсонщини військові РФ спільно з колаборантами захопили свердловини газового родовища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Херсонської області.

"У Генічеському районі військові РФ спільно з місцевими колаборантами силовим збройним методом захопили свердловини газового родовища", - йдеться у повідомленні.

У Генічеському районі російські військові також прострелили замки до приміщень магазину та сауни, познімали камери відеоспостереження, винесли 23 холодильники, 8 морозильних камер, тенісний та більярдний столи. З сільськогосподарського підприємства загарбники викрали два вантажні автомобілі "ГАЗ-53", два трактори, чотири тракторні причепи, сівалку, культиватори, дискові борони, бочки з паливом, компресори, зварювальні апарати, чотиритонну ванну для охолодження молока, дві циркулярки та багато автозапчастин.

Також читайте: Окупанти використовують Генічеськ як базу для навчання мобілізованих росіян

У поліції інформують, що у Херсоні до транспортного підприємства прибули російські військові, де розібрали на деталі мікроавтобус із підйомником для перевезення осіб з інвалідністю.

У місті Каховка військові РФ захопили центральне відділення банку, де були матеріальні цінності, меблі, побутова, комп’ютерна й оргтехніка вартістю понад два мільйони гривень.

У місті Нова Каховка військові РФ розпиляли сейф банкомату, звідки викрали гроші. Загальна сума завданих збитків складає понад 100 тисяч гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні зняли російські прапори з будівель, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

газ (10463) окупація (6719) родовище (173) Генічеськ (39) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+16
Хоч під час війни дізнаємось скільки у нас різних родовищ, виявляється, є.
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09.11.2022 17:53
+10
повні рюкзаки понабирали -і в кішені і в кульки і в чоботи
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09.11.2022 17:52
+8
дика мародерська орда.... асвабаждают... от всего что видят и куда дотягиваются их щупальца...
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09.11.2022 18:01
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повні рюкзаки понабирали -і в кішені і в кульки і в чоботи
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09.11.2022 17:52 Відповісти
Хоч під час війни дізнаємось скільки у нас різних родовищ, виявляється, є.
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09.11.2022 17:53 Відповісти
Оце точно )
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09.11.2022 18:07 Відповісти
Интересно, ,как там газовые родовища в глубоком тылу оборону держали, шо их токо захватили.
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09.11.2022 19:08 Відповісти
А кто вам не давал о них узнать? Или для вас вона началась 24 числа? О этих вышках была куча информации, в том числе в 14-м году рашики на них высаживали десант с вертолетов...
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10.11.2022 02:41 Відповісти
ціна зради...мусимо терпіти і чекати
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09.11.2022 17:56 Відповісти
дика мародерська орда.... асвабаждают... от всего что видят и куда дотягиваются их щупальца...
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09.11.2022 18:01 Відповісти
А я думав, що область з усіма родовищами 8 місяців тому захопили. А виявляється, що це родовище тільки в листопаді.
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09.11.2022 18:08 Відповісти
каждый раз когда оккупант что то присваивает себе или тырит, то всегда нужно помнить, что есть такие недограждане, которые им помогают. Они не лучше оккупанта. И никакие отмазки не оправдывают их.
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09.11.2022 18:10 Відповісти
А власник зто за паперами, не я точно.
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09.11.2022 18:14 Відповісти
Вони так крадуть, наче не розуміють, що настане час, коли потрібно буде або самому вантажитись до вагону (якщо все ще живий) для втечі, або награбоване...
У пеклі все те не знадобиться, а манька з мухоср@нська - не зможе скористуватись, бо не прочитає інструкцію (на "біндєравскам" або "піндоском")... Або взагалі без електрики сидітиме...
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09.11.2022 18:15 Відповісти
Саранча! "Всьо"!
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09.11.2022 18:20 Відповісти
Ну так крадут кафыровцы себе в кишлаки, а платить будет русня репарации. Какое дело кафыровцам до проблем русаков? А так привезут свои какие-то вкусняшки, Рамзанка Дыров укрепит свою власть, а то его итак не уважали и могли скинуть за соски с русаками, а он вон как их раком поставит. Не совсем понятно только, почему москали и другие русаки радуются, что Херсон и даже НК грабят, ведь это же они будут платить за все и притом куда больше фактической суммы ущерба (старые вещи по цене новых само собой пойдут), а им чеченцы ничего не отдадут никогда, ну это их уже дело.
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09.11.2022 18:20 Відповісти
Ну захопили три свердловини і.., що з собою заберуть? Бо ж там їм не жити, в чому проблема?.
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09.11.2022 20:48 Відповісти
Такое же ворье, как и их плешивый главнокомандующий…
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10.11.2022 04:19 Відповісти
Саранча, млять!
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10.11.2022 10:04 Відповісти
 
 