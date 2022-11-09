У Генічеському районі окупанти захопили свердловини газового родовища

У Генічеському районі Херсонщини військові РФ спільно з колаборантами захопили свердловини газового родовища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Херсонської області.

"У Генічеському районі військові РФ спільно з місцевими колаборантами силовим збройним методом захопили свердловини газового родовища", - йдеться у повідомленні.

У Генічеському районі російські військові також прострелили замки до приміщень магазину та сауни, познімали камери відеоспостереження, винесли 23 холодильники, 8 морозильних камер, тенісний та більярдний столи. З сільськогосподарського підприємства загарбники викрали два вантажні автомобілі "ГАЗ-53", два трактори, чотири тракторні причепи, сівалку, культиватори, дискові борони, бочки з паливом, компресори, зварювальні апарати, чотиритонну ванну для охолодження молока, дві циркулярки та багато автозапчастин.

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У поліції інформують, що у Херсоні до транспортного підприємства прибули російські військові, де розібрали на деталі мікроавтобус із підйомником для перевезення осіб з інвалідністю.

У місті Каховка військові РФ захопили центральне відділення банку, де були матеріальні цінності, меблі, побутова, комп’ютерна й оргтехніка вартістю понад два мільйони гривень.

У місті Нова Каховка військові РФ розпиляли сейф банкомату, звідки викрали гроші. Загальна сума завданих збитків складає понад 100 тисяч гривень.

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